كان هذا التقليد التشيلي الذي فعله كريستوفر كاربنتير لكلوديا باهامون.

طوال المواسم الأربعة لـ «MasterChef Celebrity Colombia» (2022) التي تم تطويرها حتى الآن - الدفعة الرابعة على الهواء - تمكن الجمهور الكولومبي من رؤية العلاقة الجيدة بين كلوديا باهامون - التي تعمل كمضيف لبرنامج الواقع الذواقة - والمحلفين، الطهاة لديهم خورخي راوش ونيكولا دي زوبيريا والتشيلي كريستوفر كاربنتييه.

لدرجة أنهم أخذوا شعر بعضهم البعض، وقد أدلوا بتعليقات مزحة، ولم يخشوا حتى الانتقال إلى مجال التقليد. على سبيل المثال، بالنسبة لهذه الحلقات الأخيرة من برنامج تلفزيون الواقع، قدم Carpentier أداءً معينًا لكلوديا باهامون في الحلقة التي قدمت يوم الاثنين الماضي 11 أبريل.

لذلك، بالنظر إلى حقيقة أن نيفانا لم تتمكن من الظهور في هذا الفصل - الذي كان خاصًا تم تطويره بحتة مع الكوميديين (المتسابقين القدامى والجدد) لأن المنافسة الحالية متوقفة لعيد الفصح - أراد الطاهي التشيلي تقديم نسخة معينة من جزر البهاما، وهي تشيلية إلى حد ما. تقليد مقدم العرض.

وهكذا، قبل تأهيل الاستعدادات المقدمة وما إلى ذلك، سمح كريستوفر كاربنتييه لنفسه أن ينظر إليه بشعر مستعار أشقر، نغمة شعر النموذج أيضًا. في مواجهة هذا السيناريو، كان بإمكان العديد من الكوميديين في هذا الفصل الخاص أن يضحكا فقط ويدلي بتعليقات مضحكة.

في المقابل، بدأ الشيف التشيلي أدائه، كوميدي للغاية ويلمح إلى الطريقة الحلوة والودية التي يتفاعل بها مقدم العرض مع المتسابقين. أيضًا، من شبكاته الاجتماعية، نشر كاربنتيه مقطع فيديو لمظهره وكتب عنه: «كلوديا باهامون ترتجف، أنا أستعد لتقديم «MasterChef Celebrity Colombia»، ما رأيك في المظهر الجديد؟»

كانت هذه الشخصيات الكوميدية مزيجًا من المتسابقين من أقساط «المشاهير» المختلفة لسلسلة الواقع الذواقة. وهكذا، ظهروا في هذا الفصل بالذات: «روجيليو باتاكيفا» (شخصية لعبت من قبل حسام/موسم 2019)، فريدي بلتران (موسم 2021)، ميندو (موسم 2019)، خواندا كاريبي (موسم 2019)، بيتر البيرو (الفائز في «MasterChef Celebrity Colombia 2018)، باميلا أوسبينا وشيتشو أرياس، الأخيرين يلعبون حاليًا كمشاركين في موسم 2022.

من حيث الضبط، عادة ما يكون عرض الواقع في المركز الخامس أو السادس في أفضل عشرة إنتاجات بدرجة ذات أهمية قصوى. لهذا الوقت، ذهب أول مكانين إلى Caracol Televisión نيابة عن «Erelys Henao: أغنية لا تبكي» (biovela التي انتهت يوم الأربعاء، 13 أبريل) و «Desafío The Box».

لأسباب تتعلق بالجدولة، يشارك «Desafío» و «MasterChef» وقت البث في الساعة الثامنة مساءً من قنواتهما الخاصة: Caracol Televisión و RCN، على التوالي.

في البداية، تم تقديم هذه الدفعة الحالية من عرض الواقع الذواقة للجمهور من الاثنين إلى الجمعة، لكنهم في وقت لاحق مددوا بثه إلى عطلات نهاية الأسبوع أيضًا، أي أنه يمكن للجمهور مشاهدة البرنامج من الأحد إلى الأحد.

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