أطلقوا سراح 30 أوكرانيًا في تبادل جديد للسجناء مع روسيا.

A Ukrainian soldier flutters the Ukrainian flag at the Ukraine-Belarus border, in this still image taken from a handout video uploaded April 13, 2022. State Border Guard Service of Ukraine/Handout via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES MANDATORY CREDIT

أعلنت حكومة كييف يوم الخميس أنها ضمنت الإفراج عن 30 سجينا أوكرانيا في تبادل جديد مع روسيا، بعد خمسة أيام من تبادل 12 جنديا أوكرانيا و 14 مدنيا، لكنها لم تحدد نظرائهم مع موسكو.

» اليوم، بناء على أمر من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تم تبادل رابع للسجناء. ودخل التبادل خمسة ضباط و 17 فردا عسكريا، فضلا عن ثمانية مدنيين، من بينهم امرأة واحدة. في المجموع، 30 من مواطنينا يعودون إلى ديارهم اليوم»، كتبت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك على Telegram.

لم يحدد Vereshchuk عدد السجناء الروس الذين أطلق سراحهم في المقابل. أصبحت مجموعة الأشخاص المحررين الآن آمنة وتعود إلى الأراضي الأوكرانية، وفقًا لهذه المصادر.

يوم الخميس، نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان أنه تم إطلاق سراح طيارين من الجيش، أسرت هما موسكو الشهر الماضي واقتيدا إلى روسيا.

Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania/Folleto a través de REUTERS via REUTERS

في البيان, تم التعرف عليهم على أنهم إيفان بيبيلياشكو وأوليكسي شيز, تم القبض عليهم في أوائل مارس في قرية في منطقة تشيرنيغوف الشمالية في أوكرانيا.

وفقا لChyzh، نقلت في مذكرة الوزارة، الجيش الروسي «أجبرهم على تصوير أشرطة الفيديو الدعائية (...) واذا رفضنا فان الروس هددوا بالتوقف عن تقديم الرعاية الطبية لرفاقنا».

لم يتم شرح ما إذا كان هؤلاء الطيارون جزءًا من التبادل الذي أعلنته Vereshchuk.

نفذت أوكرانيا أول تبادل للأسرى مع روسيا في نهاية مارس، بعد شهر من بدء الصراع، عندما تم تبادل عشرة جنود روس بعشرة جنود أوكرانيين، وأحد عشر بحارا مدنيا روسيا، تم إنقاذهم من سفينة غرقت في البحر الأسود بالقرب من أوديسا، لـ 19 مدنيا أوكرانيا تم الاستيلاء عليها من قبل الروس.

Desde finales de marzo se realizan este tipo de intercambios entre ambos países. EFE/EPA/STRINGER EFE

في 1 أبريل، أبلغت أوكرانيا عن إطلاق سراح 86 جنديا أسرت عليهم روسيا، في مقابل الجنود الروس الذين لم يتم تحديد عددهم.

أعلنت كييف في 9 أبريل عن «التبادل الثالث» للسجناء، مما سمح بإطلاق سراح 12 جنديًا أوكرانيًا و 14 مدنيًا.

(مع معلومات من وكالة فرانس برس)

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