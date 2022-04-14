هذه هي تدابير الوقاية الأكثر فعالية ضد تقدم Ómicron BA.2

يحافظ البديل الفرعي BA.2 لـ Ómicron على عزل ما يقرب من 20 مليون شخص في الصين، وتزداد الإصابات في العديد من البلدان في أوروبا والولايات المتحدة.

تشير الأدلة العلمية إلى أن BA.2 أكثر عدوى من متغير Ómicron الأصلي، وأنه، مثل سابقاتها، ينتشر من خلال الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين وينتقل عبر الهواء.

لا تزال البخاخات التي يطردها الناس عند التحدث أو السعال أو العطس هي الطريق الرئيسي للعدوى. بالإضافة إلى ذلك، قد تلعب الهباء الجوي المتبقي على الأسطح دورًا أكثر أهمية في انتقال SARS-CoV-2. هكذا, يمكن للشخص الذي سعل على يده ثم لمس مقبض الباب أن يترك الفيروس هناك وينقله إلى من يقرع هذا الباب لاحقًا ويضع يده على فمه أو أنفه.

في حين أن معظم البلدان ترفع القيود المفروضة على الحركة، ولم يعد استخدام الأقنعة إلزاميًا في الأماكن العامة المغلقة، يصر المتخصصون على الحفاظ على استخدامها، خاصة ضد مثل هذا البديل المعدي مثل BA.2.

Las superficies desempeñan un papel menos importante que la transmisión por aerosol (Reuters) REUTERS

1- التهوية مهمة جدًا

إن خطر انتقال العدوى في الهواء الطلق أقل بكثير من خطر انتقال العدوى في الأماكن المغلقة، كما أن المساحة جيدة التهوية والأقل ازدحامًا لها أيضًا مخاطر أقل بكثير من المكان الذي يكون فيه الناس مزدحمين في مساحة غير مهواة.

في رأي طبيب الطوارئ وأستاذ السياسة الصحية والإدارة في معهد ميلكين كلية الصحة العامة في جامعة جورج واشنطن، ليانا ون، «تلعب الأسطح دورًا أقل أهمية من انتقال الهباء الجوي، لكنها لا تزال ممارسة جيدة لغسل يديك جيدًا أو استخدامها. معقم لليدين إذا صافحت الناس ولمست الأسطح المستخدمة بشكل متكرر. هذا لن يقلل فقط من انتقال هذا الفيروس التاجي، ولكن أيضًا من مسببات الأمراض التنفسية والجهاز الهضمي الأخرى».

وأكد الخبير: «لدينا أيضًا أدوات تحت تصرفنا أكثر مما كانت عليه في عام 2020". لدينا لقاحات ومعززات تحمي جيدًا من الأمراض الخطيرة وتقلل أيضًا من خطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 الخطيرة . بالإضافة إلى ذلك، يساعد إجراء اختبار قبل الاجتماع مع الآخرين في معرفة ما إذا كان هناك أي أشخاص بدون أعراض يجب عليهم تجنب حضور الاجتماع. وهذا إجراء وقائي رئيسي آخر يمكننا الآن الوصول إليه».

El riesgo de transmisión al aire libre es exponencialmente menor que el de la transmisión en interiores Carles Navarro Parcerisas | Getty Images

2- الأقنعة: عندما تكون نعم وعندما لا

بالنسبة لـ Wen، «الخطر تراكمي». وبهذا المعنى، وفقًا لها، «يمكن القيام ببعض الأشياء الأقل خطورة أو ذات قيمة أكبر مرة أخرى، ولكن لا تزال تتخذ بعض الاحتياطات».

وقد مثل: «إذا كنت تعمل في مكتب لديه تهوية جيدة ومتباعدة بشكل جيد، ويتطلب دليلاً على التطعيم، يمكنك التفكير في عدم ارتداء قناع في تلك البيئة». وأصر على أنه إذا تم استخدام قناع، سواء كان N95 أو ما يعادله، وهي تلك التي توفر فرصة أفضل للحماية من البديل الفرعي BA.2 شديد العدوى.

Las vacunas existentes brindan una protección sustancial contra la infección y una protección muy fuerte contra enfermedades graves (Reuters) REUTERS

3- المخاطر في المساحات المفتوحة

وفقًا للأخصائي، «إن خطر انتقال المتغير الفرعي BA.2 في الهواء الطلق منخفض جدًا، لدرجة أنه غير موجود عمليًا. التجمعات الاجتماعية الخارجية آمنة للغاية، والمخاطر بالتأكيد أقل من البيئة الداخلية المكافئة».

وفي هذا الصدد، أكد: «لا أعتقد أن الناس يجب أن يرتدوا أقنعة في الهواء الطلق، ولكن قد تكون هناك حالات يكون فيها شخص ما ضعيفًا للغاية، على سبيل المثال، مريض بالسرطان يتلقى العلاج الكيميائي، ويريد أن يكون أكثر حذراً. في هذه الحالة، يجب أن تشعر بالحرية في ارتداء قناع عندما تكون في الهواء الطلق وفي بيئات أكثر ازدحامًا».

4- كيفية التصرف في الداخل

في هذه المرحلة، أدرج ون ثلاثة جوانب: أولاً، ما هو خطر COVID-19 في هذا المجتمع. «إذا كانت المنطقة في منطقة برتقالية أو عالية الخطورة، وفقًا لمقاييس مركز السيطرة على الأمراض، فيجب ارتداء قناع في الداخل. إذا كانت خضراء أو صفراء، أو منخفضة أو متوسطة المخاطر، يمكنك اختيار عدم القيام بذلك، اعتمادًا على العاملين الآخرين».

العامل الثاني الذي يجب أخذه في الاعتبار، وفقًا للأخصائي، هو الوضع الطبي لكل فرد وظروف الآخرين في منزله. وأوضح: « إذا كان الشخص بشكل عام يتمتع بصحة جيدة وتم تطعيمه بالكامل ومع تحديث التعزيزات، فإن احتمال تعرضه لمرض خطير بسبب COVID منخفض جدًا ». يختلف هذا إذا كنت تعاني من كبت المناعة أو تعيش مع شخص أكبر سنًا مصاب بأمراض متعددة. من المستحسن أن يكون لديك عتبة احترازية أعلى اعتمادًا على الوضع الطبي لعائلتك».

Las dosis de refuerzo hacen que la protección sea aún más robusta EFE/José Jácome EFE

ثالثًا، من الضروري بالنسبة لها التحقيق في مدى أهمية استمرار الجميع في تجنب COVID-19. «بالطبع، لا أحد منا يريد أن يصاب بفيروس كورونا، ولا ينبغي لأحد أن يحاول الإصابة بالعدوى. ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يرغبون في تجنبه بأي ثمن وآخرون يقبلون أنه إذا ذهبوا في رحلة واستأنفوا الحفلات وتناول العشاء في المطاعم والقيام بأنشطة أخرى قبل الوباء، سيكونون في مستوى معين من المخاطر. انه قرار شخصي سيختلف من شخص لآخر»، وقال في مقابلة مع سي إن إن.

5- لا تتوقف عن الحصول على التطعيم، كرد فعل على كل شيء

في حين كان أوميكرون بشكل عام أكثر فعالية قليلاً من المتغيرات الأخرى في التسبب في العدوى للأشخاص الذين تم تطعيمهم حديثًا، إلا أن اللقاحات لا تزال توفر حماية كبيرة ضد العدوى وحماية قوية جدًا ضد الأمراض الخطيرة. جرعات معززة تجعل الحماية أكثر قوة. ومرة أخرى، لا يبدو أن BA.2 يغير أيًا من ذلك: اكتشف الباحثون البريطانيون مؤخرًا أن اللقاحات كانت فعالة بنفس القدر ضد كلا الفرعيين من Ómicron.

كما عبر متغير Omicron أفضل بكثير من المتغيرات الأخرى الحصانة الطبيعية المكتسبة من الإصابات السابقة، مما أدى إلى بعض المخاوف من أن BA.2 يمكن أن تفعل ذلك للأشخاص الذين تعاقدوا BA.1 في موجة Omicron. في حين تم الإبلاغ عن هذه العدوى، إلا أنها كانت نادرة للغاية حتى الآن حتى في البلدان التي ينتشر فيها BA.2 الآن.

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