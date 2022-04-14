The stories behind the play Developations, by the Truth Commission

تعاني آنا ديلينا بايز من آلام في المعدة عندما تصعد على خشبة المسرح، ليس بسبب نقص الخبرة في التمثيل أو الخوف من المسرح، ولكن لأنها على المسرح ستمثل، أو تجعل الواقع، الطريقة التي تخيلت بها البحث عن ابنها، إدواردو غارزون بايز، ضحية عمليات إعدام غير مشروعة تم تقديمها كضحايا في القتال، والمعروفة باسم الإيجابيات الكاذبة».

وهي واحدة من 12 أمهات مافابو الذين هم جزء من المدلى بها من أول مسرحية كبيرة الشكل من لجنة الحقيقة، ودعا إزاحة الستار: أغنية للرياح الأربعة، والتي سيتم إصدارها هذا الخميس لأول مرة للجمهور في مهرجان المسرح الأيبيري الأمريكي في بوغوتا.

إنها ليست المرة الأولى التي تؤدي فيها آنا ديلينا في مسرحية. عندما كنت في المدرسة - أشار في حوار مع Infobae - شارك في أي مبادرة فنية. لم تسمح له المرافق الاقتصادية لمنزله ببناء مهنة في هذا المجال، ولكن الآن، عندما يبلغ من العمر حوالي 70 عامًا، أتيحت له العديد من الفرص للقيام بذلك، وإن كان له هدف آخر: الحقيقة للضحايا.

«أشعر بسعادة كبيرة، عندما أكون هنا لا أريد المغادرة. في هذا العمل، كنت سعيدًا جدًا، على الرغم من أن هذا العمل مؤلم، لأن لدي ذكريات كثيرة عن كل شيء عن ابني»، كما يقول.

Develaciones: un canto a los cuatro vientos Fotos: Cortesía Comisión de la Verdad

كان إدواردو غارزون بايز يبلغ من العمر 32 عامًا عندما اختفى في 4 مارس 2008. عاش في بوغوتا مع والدته، يتيمة لأب والثاني من شقيقين. كان قد درس المدرسة الثانوية في مدرسة عسكرية ولم يفقد الدقة التي تدرس، كان لديه أسنان مثالية وتمشيط تدفق. كان لديه ثلاثة أطفال ولدعمهم عمل مع والدته في كازينو مدرسة شرطة السلامة على الطرق.

في 27 أغسطس، بعد ستة أشهر من إنفاق جميع مدخراتها في العمل على البحث الدؤوب وبدون أي دخل، وجدت آنا ديلينا ابنها في مقبرة سيميتارا، نورتي دي سانتاندر، حيث دفن في مقبرة جماعية.

وكان قد قتل في اليوم التالي لاختفائه، مع عدة طلقات حطمت جمجمته. عندما وجدوه، كان لديه زي عسكري غير مدبب، وضع بخفة. بجانبه كان أندريس بيسكا أولايا، سائق سيارة أجرة شاب أيضا من بوغوتا.

كانت القضية واحدة من أولى الجرائم المعروفة بالجريمة البشعة المتمثلة في الإيجابيات الكاذبة وواحدة من أوائل الذين وصلوا إلى الإدانة. وفي هذه الأحداث، حُكم على عقيد وملازم ورقيب وخمسة جنود محترفين بالسجن لأكثر من 40 عاماً. الآن استفادوا من JEP.

تشعر آنا ديلينا أحيانًا بالإغماء في بحثها عن الحقيقة، ولكن في كل مرة تلاحظ فيها غياب إدواردو تستمد القوة للاستمرار. يقول: «حتى لو كان لقبًا فقيرًا، يجب أن أبرأ اسم ابني».

وقد سمح له الفن بمواجهة الألم والشفاء قليلا أن «القلب المكسور جدا» أن العنف تركه له. في هذه العملية حاولت أن تشعر بما شعر به إدواردو، ولكن لم يكن الأمر سهلاً. في عرض في La Candelaria، قبل بضعة أيام، شعر أنه لن يكون قادرًا على ارتداء الزي العسكري، لكنه نجح. وبالمثل، كانت خائفة واضطرت إلى الاستعداد لعدة أيام لدفن نفسها على قيد الحياة بمناسبة معرض Madres Terra.

كان لا بد من علاجها من قبل المسعفين بعد اجتماع الاستطلاع الأول الذي شاركت فيه في لجنة الحقيقة والتقت بجندي ارتكب عمليات إعدام غير مشروعة. كل ذلك من أجل إدواردو، بالنسبة له يستمر ويتحمل الصرخة التي تجعله يحفر في الرمال على مسرح عمدة تياترو خوليو ماريو سانتودومينغو.

«لقد كانت تجربة رائعة لإظهار كيف نتذكر، لنقول كيف يمكننا الشفاء. لقد كانت عمليات الشفاء. لقد كانت وسيلة لعدم نسيان حالات الإعدام خارج نطاق القضاء هذه»، كما تقول جاكلين كاستيلو، وهي أيضًا أم وضحية عضو في مافابو.

اشرح أن هذه ليست عملية ليلية. لقد اتخذت خطوات لأكثر من 14 عامًا للبحث عن شفاء الجرح الذي فتح الصراع، من خلال أشكال فنية مختلفة شاركت فيها مع أمهات الإيجابيات الكاذبة.

Develaciones: un canto a los cuatro vientos Fotos: Cortesía Comisión de la Verdad

يقول كاستيلو إنه يود الآن أن يكون قادرًا على العمل حتى مع الجناة لدفع المصالحة ومحاولة ترك الكراهية والحقد وراءهم. «كان من الرائع رؤية عائلتنا تنمو. لقد تحدثنا في أماكن فقدنا فيها أحد أفراد أسرته، وإخواننا، وأطفالنا، لكننا استقبلنا العديد من الناس، ونعرف ضحايا الأحداث الأخرى، والآن نراهم كعائلة».

وهي تدير شبكات مافابو وقبل بضعة أشهر تلقت رسالة من جندي كان قد شارك في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. قام بزيارته في مكان احتجازه مع أمهات أخريات أخرجن الشجاعة للاستماع إليه واحتضنت بعضهن البعض في المصالحة. بعد مرور بعض الوقت، شاركوا مع الجندي السابق في القفز بالمظلات.

في المسرحية تكشف عن: أغنية للرياح الأربعة, يتم سرد أحداث متعددة من الصراع, مثل المذابح, النزوح, الاختفاء القسري, من بين العديد من المواقف الأخرى التي كانت جزءًا من ذلك التاريخ.

أوضحت المفوضة لوسيا غونزاليس لـ Infobae أن العمل ولد من زيارات إلى المجتمعات، وتحديد المجموعات الفنية واكتشاف التعبيرات المختلفة التي بنوها.

«أدركنا أن هذا هو الفن الذي تعبر المجتمعات من خلاله عن آلامها ومأساةها وتجاربها وأحلامها. فكرنا في البداية في عمل مجموعة من الأغاني التي كتبت عن الصراع المسلح والمقاومة وأطلقنا على إيفان بينافيدس، وهو خبير في موسيقانا، وسألنا لماذا لا نلعب مسرحية».

Develaciones: un canto a los cuatro vientos Fotos: Cortesía Comisión de la Verdad

اقترح راميرو أوسوريو، مدير عمدة تياترو خوليو ماريو سانتودومينغو، الاتصال برناردو ري ونوبي ساندوفال لتوجيه المشروع. لقد قاموا، مع المجتمعات المحلية، ببناء نص يجمع روايات الضحايا في عمل كبير الحجم يشارك فيه أكثر من 100 شخص.

«العمل من الفن مع المجتمعات هو إقامة حوار صادق وعميق وهادف للغاية، لأنه ليس تفصيلاً لمقابلة، بل هو شيء يُروى عن روح الشعوب، من احتياجات التسمية. لقد شعروا أن ما يرونه يمكن أن يكون له صدى كبير جدًا للمجتمع الأوسع، الذي يحتاج إلى سماع ما كانوا يقولونه منذ وقت طويل»، أوضح المفوض غونزاليس.

هذه المبادرات هي جزء من التزام لجنة الحقيقة, التي ستقدم تقريرها النهائي في منتصف العام, بطريقة أكثر شمولاً لسرد الصراع, وأوضح المفوض أنه سيؤدي إلى حياة أكثر انسجاما للجميع.

أوقات الأداء هي كما يلي: الخميس 14 أبريل الساعة 8:00 مساءً؛ الجمعة 15 أبريل الساعة 3:00 مساءً و 8:00 مساءً؛ السبت 16 أبريل الساعة 3:00 مساءً و 8:00 مساءً.

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