رد فعل المقيم المتواضع على التيراديرا المكرسة له من قبل فرعون الحب شادي

بعد الفضيحة بين Residente و J Balvin، أصدر فرعون لوف شادي أغنية تستهدف مغني الراب. فيديو: يوتيوب/فرعون لوف شادي.

أصدرت مغنية أريكويبا Faraón Love Shady هذا الأسبوع أغنية أثارت الجدل. اعتاد على استخدام صفوفه بسبب كلماته الصريحة، هذه المرة قرر البيروفي أن ينتقد مغني الراب البورتوريكي رينيه بيريز 'Residente'، المعروف بمجموعته كالي 13. الشيء المضحك هو أن «المزعوم» المظلوم «رد بأدب على الهجوم.

هذا «tiradera»، كما تُعرف الأغاني التي تهاجم فنانًا آخر، يتم إنتاجه كرد على هجوم شنه بورتوريكو قبل بضعة أسابيع ضد الكولومبي J Balvin. ماذا يجب أن يفعل فرعون في هذه المسألة؟ القليل أو لا شيء. الحقيقة هي أنه تمكن من جذب الانتباه بأغنيته الأخيرة المسماة «Rip [R] esentido».

على YouTube، حصلت الأغنية بالفعل على أكثر من 2.5 مليون مشاهدة، كما قام فرعون بتحميل المواد إلى حسابه على Instagram. كان هناك بالضبط رد فعل Residente على tiradera. وقال البورتوريكي لبيرو «أنت الأفضل... 🙌 أنا معجبك 🔥 استمر في الحصول عليه بجد والكتابة».

«تيراديرا» ضد المقيم

بعد أن نشرت على Instagram هدفًا لإطلاق «tiradera»، أعدت Love Shady لإصدار الأغنية التي صدرت اليوم، 12 أبريل، في فترة ما بعد الظهر. بعنوان «Rip [R] esentido «مع رسائل مباشرة إلى مغني الراب، الذي أصبح بالفعل الفيروسية على الشبكات الاجتماعية.

«أسوأ هيئة محلفين في معركة الديكة، لن يكون شيئًا لو لم تكن من أجل الأسد الأبيض/في الماضي قلت أنك مصاب بالتوحد، فقط للتغطية على تعصبك الشيوعي. أعلم أنك عنصري في أعماقك أيضًا، تذكر أن تشافيز كان إرهابيًا أيضًا /ما كان رينيه، فأنت على دراية بالأنواع، فأنت تأخذ وجهًا للفقراء، لكنك تعيش مثل الأغنياء «، هي بعض عبارات الأغنية التي تتجه على Youtube وتجاوزت بسرعة 200 ألف مشاهدة. لقد تركوا أيضًا الميمات التي انتشرت على Twitter.

استمر في القراءة:



