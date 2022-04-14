أسباب انهيار الطريق بين بوغوتا وجيراردوت وإجراءاته التصحيحية

بعد انهيار الطريق بين بوغوتا وجيراردوت ليلة الثلاثاء 12 أبريل وصباح الصباح الباكر من يوم الأربعاء 13 أبريل، مما أجبر عشرات المسافرين على الوقوع في سياراتهم لمدة تتراوح بين ثلاث وأربع ساعات في انتظارهم لتمكين المرور، أوضح امتياز Vía 40 Express سبب الطريق وانهارت، وأعلنت التدابير الجديدة التي سيتم اتخاذها لتسهيل التنقل في ممر الطريق هذا.

وفقًا للتوضيحات التي قدمتها Vía 40، تم تعبئة 35000 مركبة يوم الثلاثاء، بزيادة 15,000 عن 20,000 التي عادة ما تعبر الطريق السريع، والتي، بالإضافة إلى حادث بالقرب من حصيلة Chusacá في سواتشا، حيث عانت مركبة نقل الصودا من انهيار وكانت على وشك أن تنقلب و كانت شاحنة جرار بالإضافة إلى إغلاق نفق سوماباز، بالإضافة إلى إغلاق نفق سوماباز، كجزء من تحقيق جدول العمل لبناء الممر الثالث على الطريق السريع بوغوتا -جيراردوت، تسبب في انهيار الطريق.

حذر وزير التنقل، خورخي جودوي، من أنه بالإضافة إلى أكثر من 12 نقطة تدخل، والتي «بشكل متوقع» ستؤثر على التنقل في تلك الأماكن، كان هناك أيضًا رحيل مبكر لآلاف المسافرين الذين وجدوا أن مركبات الشحن تتحرك أيضًا على طول الطريق، منذ التقييد لهذه كانت مقررة اعتبارًا من يوم الأربعاء.

وأوضح جودوي لـ El Tiempo أن «الناس، لأنهم فازوا يوم الأربعاء، بدأوا في المغادرة منذ يوم الثلاثاء ووجدوا أنفسهم مع مركبات شحن، ولم يتوقف الامتياز عن العمل أيضًا؛ وقد زاد هذا الأمر لتوليد هذه الفوضى».

تدابير جديدة

وقد قام الامتياز، من أجل الاستجابة للمشاكل على الطريق، بتفعيل خطة الطوارئ، التي تنص على تعليق الإغلاق الليلي لنفق سوماباز.

أعلن هيرنان ألاركون، مدير عمليات الامتياز، من خلال الشبكات الاجتماعية: «في الأيام المتبقية من الأسبوع المقدس وحتى الأسبوع المقبل سنستأنف العمل داخل نفق غييرمو ليون فالنسيا، أي في هذه الليالي وابتداء من الليلة، لن يكون لدينا إغلاق مقرر».

ومع ذلك، قال إنه نظرًا لتعقيد الأعمال، سيستمر إغلاق الممر بشكل دائم، «فقط الأنشطة التي يتم تنفيذها في الممر المغلق الذي عادة ما يكون لدينا داخل النفق لإكمال الأعمال التي كنا نطورها».

وبالمثل، أعلن الامتياز أيضًا، من خلال بيان، أنه خفض جبهات البناء النشطة منذ ظهر يوم 13 أبريل، وأنه لتسهيل حركة المرور، يتم تنفيذ خطط طوارئ مع الشرطة الوطنية للسماح بتنقل المستخدمين.

من جانبه، أعلن رئيس قسم العبور والنقل في كونديناماركا، اللفتنانت كولونيل دييغو إديكسون مورا مونيوز، من خلال شريط فيديو تمت مشاركته على تويتر، عن تقييد شحن المركبات التي تبلغ 3.4 أطنان فصاعدا، خلال الأسبوع المقدس. ليوم الخميس المقدس، من الساعة 6 صباحًا إلى الساعة 3 بعد الظهر، لن يطبق يوم الجمعة هذا الإجراء، يوم السبت سنحصل عليه من الساعة 12 ظهرًا إلى 11 مساءً، وينتهي يوم الأحد من الساعة 10 صباحًا إلى 11 ليلاً».

وأخيرًا، أشار إلى أنه بالنسبة لخطة العودة، سيتم تخصيص ممر آخر يومي السبت والأحد من خلال قطاع ناريز ديل ديابلو، مع بقاء اثنين في اتجاه بوغوتا وواحد فقط يعمل نحو جيراردوت.

«حركة المرور الكبيرة هي السبت والأحد، وهي من جيراردوت إلى بوغوتا. هذا هو السبب في أننا سنضمن في خطة العودة الحارين إلى بوغوتا، على جميع أقسام الطريق. لذلك، لن يتبقى سوى ممر واحد من بوغوتا إلى جيراردوت يومي السبت والأحد «، أوضح ألاركون.

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