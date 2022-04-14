أعلنت الحكومة الوطنية المساعدة الاجتماعية في تشوكو

زار وزير الداخلية، دانيال بالاسيوس، إدارة تشوكو لعرض ميزان المساعدة الاجتماعية التي تم تسليمها في هذه المنطقة. وبالمثل، وفي أعقاب الشكاوى الواردة من القيادة المحلية، وضعت خطة عمل مشتركة بين مختلف السلطات لتحسين العمليات في المنطقة، التي تسعى إلى الحد من الأثر الإجرامي للجماعات المسلحة التي تضايق السكان.

لم تكن زيارة الوزير بالاسيوس مرتبطة فقط بالمشهد الأمني، لأن جدول الأعمال كان يهدف إلى تقديم برنامج «Sacúdete» جديد في بلدية كوندوتو، تشوكو، وإنشاء قوانين مختلفة لتعزيز البنية التحتية، سواء في العاصمة أو في مناطق أخرى من الدائرة. وبالمثل، تم مساعدة إدارة إطفاء كويبدو والشرطة، كتدبير لتوسيع قدم القوة.

فيما يتعلق بتسليم برنامج «Sacúdete»، في كوندوتو، سلط الوزير الضوء على استثمار 1,623 مليون بيزو لتنفيذ المشروع الذي سيفضل سكان هذه الولاية القضائية في ظروفهم الصحية والرياضية، مما أفاد 12,663 شخصًا بمساحة متعددة الوظائف تتكون من المراحيض العامة وغرف تبديل الملابس والأرضيات والمدرجات.

في الوقت نفسه، تم توقيع الاتفاقية لتطوير حديقة النوع 1 من استراتيجية «Sacúdete» في بلديتي كورادو وسيرتيغي، باستثمار 2.5 مليار بيزو، من ناحية أخرى، سيكون المركز الإداري البلدي في كانتو دي ساو باولو، بقيمة 3.5 مليار بيزو تم تطويره.

وبالمثل، أصدرت Palacios عدة شيكات باستثمار ما يقرب من ملياري بيزو، لتنفيذ الأوقاف التكنولوجية والمشاريع الإنتاجية، وهذا، لتعزيز مجتمعات السكان الأصليين، بالإضافة إلى توفير ائتمانات Icetex قابلة للتسامح للشباب في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار 428 مليون بيزو لتعزيز فرق إدارة الإطفاء التابعة للإدارة.

وفيما يتعلق بهذه المسألة، أمر وزير الداخلية بنقل أربعة عناصر مائية، للعمل على الجوانب الأمنية في المنطقة، قائلاً: «لقد صدرت تعليمات بأن أربعة عناصر نهرية من المشاة البحرية الموجودة في توربو، تجعل حركتها لجعل وجودها في أتراتو نهر هنا في كويبدو، لتوليد عمل هجومي ضد هذه الجماعات الإجرامية التي تحاول نشر الخوف في المدينة».

وفي الوقت نفسه، أعلن ممثل الحكومة الوطنية عن توسيع أسطول الشرطة، حيث تم تسليم المزيد من الدراجات النارية بالإضافة إلى تلك التي تم توريدها بعد ذكر حالة الطوارئ الاجتماعية، وأكد Palacios: «لقد سلمنا 15 دراجة نارية إضافية إلى 71 أننا قد سلمت بالفعل, 12 التي تم تسليمها إلى الجيش الوطني. لقد قدمنا، بطريقة مهمة جدًا، قدرة تكنولوجية مثل؛ وحدة بها طائرتين بدون طيار من أعلى التقنيات، بسعة حرارية وقدرة الأشعة تحت الحمراء والقدرة الليلية لتكون قادرة على مراقبة سلوك هؤلاء المجرمين من الجو».

وأخيرا، كان هناك وضع حساس فيما يتعلق باستخدام القصّر من قبل المنظمات الإجرامية، حيث تم استخدامهم لتنفيذ الإجراءات الجنائية، وأكد الوزير: «نحن نشجب للهياكل الإجرامية التي أنشأت ممارسة استخدام القاصرين دون سن 14 سنة. سنوات, لتوزيع الكتيبات والتعاون مع أنشطة الابتزاز لأن هذا انتهاك لحقوق الإنسان وهو ممارسة لعشيرة الخليج ولوس مكسيكانوس».

ومن المهم أن نلاحظ أنه قبل أيام، قال ريتشارد مورينو، منسق المجلس الوطني للسلام الأفريقي الكولومبي (CONPA)، إن موقف وزير الداخلية كان تمييزيا وعنصريا، لأنه لم يعترف بالوضع الحقيقي الذي تواجهه الإدارة.

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