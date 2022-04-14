حافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة وقال إنه سيتخذ أي قرار «تدريجيًا ومرونة»

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo del Banco Central Europeo frente a su sede en Fráncfort, Alemania, el 8 de diciembre de 2016. REUTERS/Ralph Orlowski

قرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي (ECB) ترك جميع أدوات السياسة النقدية دون تغيير، وبالتالي الحفاظ على خارطة الطريق التي عدلتها في مارس، على الرغم من أنه أكد كحداثة أن قرارات السياسة النقدية المستقبلية ستتخذ «بالخيارات والتدرج والمرونة».

وبالتالي، فإن الكيان النقدي سيجري مشتريات صافية بقيمة 40 مليار يورو (43,139 مليون دولار)، والتي ستنخفض إلى 30 مليار يورو (32,354 مليون دولار) في مايو و 20 مليار يورو (21،57 مليار دولار) في يونيو. بعد ذلك التاريخ، سينظر البنك المركزي الأوروبي في وضع اللمسات الأخيرة على صافي مشتريات الأصول بموجب برنامج شراء الأصول العامة (APP) في الربع الثالث، شريطة أن تدعم البيانات التوقعات المتوسطة الأجل للتضخم.

على الرغم من أن القرار النهائي سيعتمد على تقييم التوقعات، أكد البنك المركزي الأوروبي في بيان يوم الخميس أن أحدث البيانات المتاحة «تعزز التوقعات» بأن المشتريات ستنتهي في الربع الثالث.

إذا كان البنك المركزي الأوروبي يصفر صافي مشترياته من أصول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها هذا منذ أن بدأ برنامج التحفيز هذا في أكتوبر 2014. بين يناير وأكتوبر 2019، أوقف البنك المركزي الأوروبي بالفعل صافي مشتريات الأصول، وأعاد استثمار آجال الاستحقاق فقط.

على أي حال، ظلت السلطة النقدية دون تغيير في التزامها بإعادة استثمار آجال استحقاق الأصول المشتراة بموجب التطبيق «لفترة طويلة من الزمن» بعد أن بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع.

أسعار الفائدة

أبقى المعهد المصدر أسعار الفائدة المرجعية لعمليات إعادة التمويل دون تغيير عند 0٪، في حين سيبقى معدل التسهيلات على الودائع عند -0.50٪ ومعدل تسهيلات الإقراض عند 0.25٪. ومع ذلك، فقد تغيرت الآفاق.

Si el BCE lleva a cero las compras netas de activos del APP, será la segunda vez que suceda desde que inició este programa de estímulos en octubre de 2014. Entre enero y octubre de 2019 el BCE ya paralizó las compras netas de activos, únicamente limitándose a reinvertir los vencimientos. Michael Probst/Pool vía REUTERS REUTERS

سيتم إجراء أي تعديلات على سعر المال «في وقت ما» بعد انتهاء مشتريات الأصول الصافية. وبالمثل، فإن أي تغيير في أسعار الفائدة «سيكون تدريجيًا».

وأكدت الوكالة أن «مسار أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي سيستمر تحديده من خلال الاتجاه التطلعي لمجلس الإدارة والتزامه الاستراتيجي باستقرار التضخم بنسبة 2٪ على المدى المتوسط».

حيث لم يحدث أي تغيير في برنامج شراء جائحة الطوارئ (PEPP). سيتم إعادة استثمار آجال استحقاق الأصول المشتراة بموجب PEPP حتى نهاية عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان هناك «تجزئة سوق» جديدة، سيقوم البنك المركزي الأوروبي بتنفيذ آجال الاستحقاق هذه «بمرونة» من حيث الأفق الزمني وفئات الأصول والولايات القضائية.

فيما يتعلق بالسيولة المصرفية، أشار الكيان الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له إلى أنه سيراقب شروط تمويل البنوك لضمان أن انتهاء مزادات TLTRO-III لا يؤثر على نقل سياسته النقدية.

وخلصت السلطة النقدية إلى أن «مجلس الإدارة مستعد لتعديل جميع أدواته في إطار ولايته، بما في ذلك المرونة إذا لزم الأمر، لضمان استقرار التضخم عند 2٪ على المدى المتوسط».

التضخم والناتج المحلي الإجمالي

سجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو زيادة ربع سنوية بنسبة 0.3٪ في الربع الرابع من عام 2021، أي أقل بنقطتين مئويتين عن الأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا لأحدث البيانات التي نشرها المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، مكتب إحصاءات المجتمع.

Con respecto al desempleo, la tasa de febrero de la zona euro, la última disponible, se redujo en una décima, hasta el 6,8%. En el conjunto de la UE, el paro se situó en el 6,2%, también una décima menos. REUTERS/Ralph Orlowski REUTERS

من ناحية أخرى، سجلت الأسعار تضخم في فبراير بنسبة 5.9٪، بزيادة ثمانية أعشار عن الشهر السابق، بسبب الزيادة في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مما يمثل أعلى مستوياتها نظرًا لوجود سجلات تاريخية.

وبالمثل، ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي للبلدان التي تبنت اليورو كعملة مشتركة لها، وهو نتيجة لاستبعاد تطور أسعار الطاقة والأغذية الطازجة والكحول والتبغ من الحساب، بنسبة أربعة، ليصل إلى 2.7٪.

وفيما يتعلق بالبطالة، انخفض معدل فبراير لمنطقة اليورو، وهو آخر معدل متاح، بمقدار عُشر، إلى 6.8٪. في الاتحاد الأوروبي ككل، بلغت البطالة 6.2٪، أي أقل بعشر أيضًا.

سيعقد الاجتماع القادم لمجلس إدارة الوكالة المسؤولة عن السياسة النقدية في منطقة اليورو في 9 يونيو 2022.

(بمعلومات من EP)

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