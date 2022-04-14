يستمر الانخفاض في حالات covid-19 في كولومبيا في 14 أبريل

Una familia protegida con tapabocas camina en Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Duenas Castañeda

ذكرت وزارة الصحة في 14 أبريل 2022 أن هناك 264 حالة جديدة من covid-19 في كولومبيا. في الـ 24 ساعة الماضية، تمت معالجة 21,949 اختبارًا، منها 7,963 PCR و 13,986 مستضدات.

كما أشار التقرير إلى أن أربعة كولومبيين لقوا حتفهم بسبب المرض في اليوم الأخير. وبهذه الطريقة، تصل البلاد إلى ما مجموعه 139,670 حالة وفاة بسبب الفيروس منذ بداية الوباء.

من خلال تجميع جميع الأرقام، وصلت كولومبيا إلى ما مجموعه 6،086,233 إصابة، منها 3388 حالة نشطة و 5,919،385 تتوافق مع الحالات الإيجابية التي تمكنت بالفعل من التغلب على المرض.

هناك 167 تكتل في البلاد. الأراضي هي: أنتيوكيا، أراوكا، اتلانتيكو، بارانكويلا، بوغوتا، بوياكا، كالداس، كاكيتا، كازاناري، سيزار، شوكو، قرطبة، كونديناماركا، غوينيا غوافياري، هويلا، لا غواجيرا، بوتومايو، كينديو، ريسارالدا، سوكري، فالي ديل كاوكا، فايلا، فاوكا أوبيس.

هذه هي الطريقة التي يسير بها التطعيم في البلاد

يشير أحدث تقرير صادر عن وزارة الصحة أيضًا إلى أنه اعتبارًا من الساعة 11:59 يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، تم بالفعل تطبيق ما مجموعه 81,874,940 جرعة من اللقاح ضد covid-19 في كولومبيا.

وفقًا للتقرير نفسه، فإن عدد الكولومبيين الذين لديهم جدول التطعيم الكامل، أي أولئك الذين تلقوا بالفعل جرعتين من البيولوجية، يبلغ حاليًا 28،763,684 شخصًا، بينما تم تحصين 6391,766 شخصًا بجرعات واحدة. وبالمثل، تم تطبيق 10,973،215 جرعة معززة.

وبالمثل، خلال اليوم الأخير، تم تطبيق ما مجموعه 84،622 لقاحًا، منها 22,543 لقاح للحقنة الثانية، بينما كانت 3,232 لقاحًا آخر جرعة واحدة.

خلال الأسبوع المقدس، من المتوقع أن تسافر 8،326,792 مركبة في كولومبيا على طول ممرات الطرق الرئيسية في البلاد، وسيسافر 2658,493 مواطنًا في حافلات مشتركة بين الإدارات وسيتم نقل 1،983,950 سائحًا عن طريق الجو. من بين هؤلاء الملايين من الناس، تفضل نسبة كبيرة إجازة في أماكن ذات مناخ دافئ، حيث تكون الشمس أقوى، وبسبب نوع الملابس، يكون الجلد أكثر تعرضًا.

يزيد التعرض المطول وغير المحمي لأشعة الشمس، سواء لأسباب ترفيهية أو مهنية، من احتمالية الإصابة بسرطان الجلد وأمراض أخرى. ومع وضع ذلك في الاعتبار، أشارت وزارة الصحة إلى بعض التدابير الوقائية ضد ظهور تقلب المناخ الذي تمر به البلاد.

فيما يلي بعض التوصيات التي قدمتها MinSalud للعناية بالبشرة وتجنب حروق الشمس أو السرطان:

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة بين الساعة 9 صباحًا و 4 مساءً، لأن هذه هي الفترة التي يكون فيها الإشعاع الشمسي أكثر كثافة.

- يرطب باستمرار، ويفضل أن يستهلك الماء.

- ارتدي الملابس التي تحمي الذراعين والساقين، وكذلك الرقبة والأذنين، وهي الملابس ذات الأكمام الطويلة والسراويل الطويلة والقبعة ذات الحواف العريضة.

- إذا كان اليوم حارًا جدًا وتفضل ارتداء ملابس بلا أكمام، ضع ما يكفي من واقي الشمس على المناطق المكشوفة وطارد إذا كنت في منطقة بها البعوض، استخدم المظلات والظل الذي توفره الأشجار أو المنازل أو المباني للحماية من أشعة الشمس.

- استخدم النظارات الشمسية التي تحتوي على فلاتر تمنع الأشعة فوق البنفسجية.

- استخدم واقي الشمس مع عامل حماية من الشمس أكبر من 30، ضع في اعتبارك أن واقي الشمس يكون أكثر فعالية إذا قمت بتطبيقه قبل نصف ساعة من التعرض لأشعة الشمس وإعادة تطبيقه كل أربعة

بالإضافة إلى الرعاية التي يجب اتخاذها مع الجلد، أشارت السلطات إلى أنه من المهم التأكد من أنك تعتني بنفسك بشكل كامل. في هذا الصدد، تم إصدار توصيات لمنع انتشار covid-19 والأمراض التي تنتقل عن طريق البعوض والغذاء. وبالإضافة إلى ذلك، تم حث المواطنين والمسؤولين الوطنيين والمحليين وموظفي العبور على اتخاذ تدابير لمنع حوادث الطرق.

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