عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات المأساوية في جنوب أفريقيا بالفعل 350 وعدد المتضررين أكثر من 40،000

People drag a carpet into the sun to dry after their home was flooded in the Dakota informal settlement in Isipingo Beach, Durban, South Africa, April 14, 2022. REUTERS/Rogan Ward

أدت الفيضانات الكارثية في جنوب إفريقيا إلى مقتل ما لا يقل عن 341 شخصًا وأثرت على ما يقرب من 41,000 شخص، وفقًا لتوازن جديد يوم الخميس، بينما استمروا في منطقة ديربان في الاصطفاف أمام المشرحة لإيداع الجثث.

قتل معظم الضحايا في منطقة مدينة ديربان، واحدة من الموانئ الأفريقية الرئيسية في مقاطعة كوازولو ناتال (KZN، الشرق) ومركز العاصفة التي بدأت في نهاية الأسبوع الماضي. تم الإعلان عن حالة كارثة.

«لقد تأثر ما مجموعه 40,723 شخصًا. لسوء الحظ، كان هناك 341 حالة وفاة»، قال وزير المقاطعة سيهل زيكالالا في مؤتمر صحفي.

تم إيداع أكثر من 100 جثة في مشرحة فينيكس في ضواحي ديربان.

Gente recolecta agua potable tras las catastróficas inundaciones en Durbán, Sudáfrica (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

وقال احد الموظفين الذين رفضوا التعرف على نفسه وتحدث عن صفوف الاسر التي جاءت لجلب موتاها «انها اكثر من اللازم». يحظر الدفن حتى تستقر الأرض المشبعة بالمياه.

أدت الأمطار، التي وصلت إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ أكثر من 60 عامًا، إلى سقوط الجسور والطرق وعزلت الكثير من هذه المنطقة الساحلية مع المحيط الهندي. وتأثرت أكثر من 250 مدرسة ودمرت آلاف المنازل.

وأعلنت السلطات عن افتتاح نحو 20 ملاجئ طوارئ تضم أكثر من 2100 شخص بلا مأوى.

أثناء انتظار إنقاذهم، ترك الآلاف من الناجين لمصيرهم. وقالت ثوبيلي سيخيفين (35 عاما) امام منزلها الموحل من الصفيح في احدى البلدات «لا يوجد احد هنا لمساعدتنا».

Las playas de Durban tras las trágicas inundaciones (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

كما كانت هناك احتجاجات متفرقة تطالب بالمساعدة. وفي بيان، دعت سلطات ديربان إلى «الصبر»، موضحة أن جهود الإغاثة تباطأت «بسبب مدى الأضرار التي لحقت بالطرق».

تم تطهير بعض الطرق بالحفارات وأعيد فتحها، ولكن معظمها لا يزال يتعذر الوصول إليه، حيث تمتلئ الأنقاض أو تغمرها المياه البنية.

ودعت السلطات السكان إلى تجنب الاتصال بالمياه المحتملة «الملوثة» قدر الإمكان.

Hubo aludes y deslaves debido a las inundaciones, las mayores en 6 décadas (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

أربعة أيام بدون ماء أو كهرباء

في غيتو أماوتي، شمال ديربان، حيث معظم المنازل مصنوعة من الصفائح المعدنية المموجة أو الألواح الخشبية، كانت هناك مجموعات من الناس يملأون الدلاء بمياه الشرب من الأنابيب التي تعرضت بعد انهيار جزء كبير من الطريق.

في بعض المناطق، تم قطع المياه والكهرباء لمدة أربعة أيام وكل شيء مفقود.

ودعت السلطات المحلية إلى التبرع بالأغذية غير القابلة للتلف والمياه المعبأة في زجاجات وأي شيء آخر للإحماء.

كانت هناك أيضًا عمليات نهب وأظهرت صور من كاميرات المراقبة التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يقتحمون رفوف السوبر ماركت.

Containers distribuidos por las carreteras de Sudáfrica tras las catastróficas inundaciones (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

في الميناء، جمعت الرافعات الحاويات المعدنية الضخمة التي ألقيت أمطار اليوم السابق على الطريق السريع.

وقد شهدت هذه المنطقة بالفعل دمارا هائلا في تموز/يوليه الماضي، خلال موجة غير مسبوقة من الاضطرابات والنهب.

تعلن توقعات الطقس عن العواصف وخطر حدوث فيضانات محلية خلال عطلة عيد الفصح. ومن المتوقع أيضا أن تؤثر العواصف الجديدة على المقاطعات المجاورة للدولة الحرة (وسط) وكيب الشرقية (جنوب شرق).

تحدثت السلطات عن «واحدة من أسوأ العواصف في تاريخ البلاد» في حين أعرب الرئيس سيريل رامافوزا عن أسفه «كارثة ذات أبعاد هائلة».

(مع معلومات من وكالة فرانس برس)

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