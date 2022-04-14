ينمو الجدل في F1 بعد تفتيش الملابس الداخلية للسائقين: غضب هاميلتون من حظر ارتداء المجوهرات

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - April 7, 2022 Mercedes' Lewis Hamilton at the Melbourne Grand Prix Circuit ahead of practice REUTERS/Loren Elliott

عشية سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 الأسترالي، كان هناك القليل من الضجة بين السائقين لأن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) بدأ في التركيز على اللوائح المتعلقة بملابسهم. في هذا السياق، ازداد الجدل لأن لويس هاميلتون، أحد الأرقام الموجودة على الشبكة، توقع رفضه للوائح التي تجبر المنافسين على إزالة جميع المجوهرات والخواتم والسلاسل.

أوضح سائق مرسيدس النجم، بطل العالم سبع مرات في الفئة الأولى من رياضة السيارات، أنه لن يحترم القاعدة لأنه، بقدر ما يريد إزالة العناصر من جسده، لن يتمكن من القيام بذلك. بالإضافة إلى ذلك، قال هاملتون إنه قرار يجب عليه اتخاذه بشأن جسده بنفسه.

«ليس لدي أي خطط لخلع مجوهراتي في السباقات. على أي حال، لا أستطيع الحصول على بعض منهم قبالة. تلك الموجودة في أذني اليمنى ملحومة عمليًا. لذلك لا بد لي من قطع أذني لإخراجها. هذا هو السبب في أنهم سيبقون»، قال الرياضي البريطاني للصحفيين بعد السباق، وفقا لرويترز. واضاف «يجب ان تكون قادرا على ان تكون على ما أنت عليه».

Lewis Hamilton se negó a despojarse de sus joyas para competir en la Fórmula 1 (Foto: EFE) EFE

قرر الشاب البالغ من العمر 37 عامًا، والذي احتل المركز الرابع مع مرسيدس في سباق ملبورن، عدم الامتثال للوائح التي تمنع السائقين من ارتداء ثقوب الجسم أو سلاسل العنق المعدنية، وهي قاعدة تم إدخالها منذ عام 2004 ولكن لم يتم تطبيقها بشكل صحيح. «وسأستمر في القيام بذلك... أنا حقا لا أفهم الأشياء الصغيرة التي يلتقطونها, قال هاملتون.

في الواقع، انتهز الطيار الإنجليزي المتمرس الفرصة للسخرية من الوضع. قال هاملتون مازحا لفيرستابن، الذي لعب على طول: «أعلم أن لديك ثقب الحلمة يا رجل». «هل تريد رؤيتها مرة أخرى؟» ، أجاب النجم الشاب لفريق ريد بول.

بدأ الجدل كله في معاينة سباق الجائزة الكبرى الأسترالي، عندما قررت الهيئة الحاكمة F1 تعزيز هذه اللائحة. وقال مدير السباق الجديد، نيلز ويتيش، للسائقين إن «ثقب الجسم أو السلاسل المعدنية على الرقبة» لن يُسمح به وأنه حتى أنهم سيراجعون استخدام الملابس الداخلية قبل السباقات.

Pierre Gasly es otro de los pilotos que alzó la voz ante las exigencias de la FIA.

سائق آخر أظهر عدم رضاه كان الفرنسي بيير غاسلي. في تصريحات نشرها موقع Motorsport المتخصص, قام المنافس الشاب لـ Alpha Tauri بالسخرية بشأن ما حدث ودعا Wittich لمراجعة العدائين واحدًا تلو الآخر. «إذا كنت تريد التحقق من مؤخرتي، فلا تتردد، ليس لدي ما أخفيه. قضيبي، كل شيء. إذا كان هذا يجعلك سعيدًا, لا تتردد,» Gasly shot.

تشكل القاعدة المعنية جزءًا من المادة 5، في الفصل الثالث من الملحق L من قانون FIA الدولي الرياضي، الذي يسعى إلى حماية السائقين في حالة المغادرة المفاجئة للسيارة أثناء وقوع حادث. في عام 2005، فرض الاتحاد الدولي للسيارات لأول مرة «حظرًا فوريًا على استخدام المجوهرات» على العدائين وتم اعتماد القاعدة لاحقًا في قانون الرياضة الدولي.

لسنوات عديدة لم تكن هناك مشاكل في هذا الصدد، ولكن هبوط نيلز ويتيش، ورغبته في ضمان معايير السلامة العالية والحد من المخاطر، أثارت جدلا جديدا بين النخبة رياضة السيارات.

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