تحدي «الصندوق»: الاستراتيجيات لا تعمل لجاما وبيتا فازت للمرة الثالثة

في حلقة 13 أبريل من تحدي The Box، بدأ المشاركون في فتح قلوبهم لمشاعر أعضاء آخرين في المنزل، في هذه الحالة، كان باتو هو الذي أعرب عن إعجابه بـ Criollo، بينما كان لديه محادثة مع Carballo.

«ماذا لو أحببت كريولو؟ ... عادي، لم أره بهذه العيون، إذا رأيته أنه لطيف جدًا، فهو لطيف جدًا، أصلع، طويل القامة، على الأقل أحب هذا الارتفاع... ارتفاع الرجل يقتلني بالكامل «، قال بورتو.

بينما واصل كاربالو حديثه مع بورتو، أكد لشريكه جاذبية أوسا، وهو عضو في ألفا، لذلك كان ممثل شعب الساحل متحمسًا جدًا لاعتراف بوغوتا.

وقال بورتو: «أحب أن تقبل ذلك».

وفى الوقت نفسه, تحدث أعضاء بيتا عن من سيكون أول من يفوز بالجائزة لحضور المكعب مع رفيق آخر, لذلك اتفقت نساء الفريق على أن يأخذن سمير, لأنه يمتلك السترة وليس لديه طعام في المنزل.

قال سيتا قائد الفريق الأزرق: «لا أهتم حقًا بهذا المكعب»، ومع ذلك، في وقت بدء تحدي الحكم والجائزة والعقاب، كان أول من احتفظ بمفاتيح المكعب المطلوب.

بعد ذلك، تكهن أعضاء سمير وكريولو في جاما بالاستراتيجية التي اتفقوا عليها مع ألفا حتى لا يكونوا هم الذين يرتدون سترة الجملة.

جرت المسابقة في Box Arcoiris حيث كان على المشاركين القيام ببعض المرحلات مع زملائهم في الفريق، والتي بدأت بحلقات معلقة، وبعد ذلك وجد المنافسون أرصدة معلقة كان عليهم التغلب عليها بمساعدة شريط، في النهاية كان عليهم القفز من منصة إلى بعض الصناديق. قطاعات.

من الأنابيب الرأسية التي مروا بها إلى أقسام تتكون من قضبان ومرة واحدة في الأعلى، وجدوا بعض الكرات مرتبة في الأدراج التي كان عليهم رميها وثقبها في السلة، وتحقيق ذلك، وبدء العودة إلى بداية المسار، وتسليم التتابع إلى آخر من زملائهم في الفريق.

Concursante del equipo Alpha superando los obstáculos del Box Arcoíris. Tomada de Canal Caracol en vivo

مرة أخرى، ترك انتصار هذا التحدي لبيتا، الذي تولى زمام المبادرة بفضل مساعدة قائدهم سيتا، الذي بدأ سباق التتابع. في المركز الثاني كان ألفا يغادر جاما في المركز الثالث، الذين لم يتمكنوا من إكمال المرحلات الأربعة في الوقت المناسب، حيث عانى دوفان، بسبب حالة في يده، من طريق مسدود داخل السباق تركه على الأرض واضطر إلى استئناف من بداية المسار على الرغم من الطريق الذي كان يسلكه.

Duván, capitán del equipo Gamma se cayó de los obstáculos con aros porque su mano no le respondió más para seguir avanzando. Tomada de Canal Caracol en vivo

«يا له من اختبار رائع، أليس كذلك؟ ، لطيف هذا الاختبار... نحن بحاجة إلى الاستمرار على هذا النحو»، قال سيتا في نهاية المسابقة. من جانبه، اعتذر دوفان لرفاقه لعدم قدرتهم على الاستمرار: «عفوا حقًا، ليس الأمر أنني لم أرغب في ذلك، لم أتمكن من الإمساك بنفسي بعد الآن، سقطت على هذا الجانب وضربت رأسي، لم يعطني للاستيلاء عليها».

تألفت جائزة بيتا من الاستمتاع بليلة من المقصف والطعام وأيضًا، على لوحة المليونير فازوا بمبلغ 10 مليون بيزو وإمكانية التنافس على 12 مليون بيزو إذا صوت المشاهدون كأفضل فريق في الدورة.

كعقاب، اضطرت غاما إلى التجديف في آلة لمدة 24 ساعة دون توقف.

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