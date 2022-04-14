تم العثور على جثتي اثنين من المسؤولين في مجلس مدينة إغوالا مع narcomessage.

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, 16OCTUBRE2019.- Sitio donde la tarde de ayer elementos militares se enfrentaron con un grupo armado en la comunidad de Tepochica al sur de la ciudad. Según información oficial los militares realizaban acciones de reconocimiento en la zona cuando se toparon de frente con hombres armados que se trasladaban en camionetas los cuales los atacaron. Catorce civiles y un militar murieron en el enfrentamiento. De acuerdo con las autoridades fueron asegurados tres vehículos, 13 armas largas, seis armas cortas, una granada de mano, municiones y cargadores. Los cuerpos de los catorce civiles permanecen en una funeraria que ofrece el Servicio Médico Forense. En la imagen el sitio donde quedaron grandes manchas de sangre, cartuchos percutidos y material que se usó durante el levantamiento de los cadáveres. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

بعد ظهر يوم الأربعاء، 13 أبريل، تم العثور على جثث اثنين من المسؤولين في مجلس مدينة إغوالا، تم إيداع جثث على الطريق السريع Iguala-Taxco بجوار رسالة مخدرات مكتوبة على كرتون

كانت كلتا الجثتين قد أصابتهما جراسيا بالرصاص وتشير بقع الدم إلى أنه كان من الممكن إعدامهما بسلاح ناري على الفور؛ وانتقل خبراء من مكتب المدعي العام (FGE) إلى مكان الحادث لرفع الجثث والأدلة عن المكان.

كما تم وضع ملصق فسفوري على الموقع يحتوي على رسالة مكتوبة في الأسفل، والتي أعلنت أن «اتبع النظافة لقتل النساء والأطفال. يذهب حتى. هناك يذهب verg..! لم يحترموا الرموز!! (هكذا)».

تم التعرف على الضحايا على أنهم خوسيه إيزابيل باهينا، مدير ليمبيا الكيان، ودانتي إيزيكيل برنال، المشرف على الطريق لشاحنات القمامة التابعة للكيان.

في السابق، قاد كلا المسؤولين إطلاق ست شاحنات قمامة في إغوالا، وهو حفل حضره رئيس بلدية الكيان، ديفيد جاما بيريز.

Una mujer fue ejecutada horas después en la entidad (Foto: Archivo WEB)

وقبل يوم من أحداث العنف، كانت مجموعة تعرف باسم لوس تلاكوس، المعروفة أيضا باسم سييرا كارتل، بقيادة أونسيمو ماركينا، إل نيشو، تهديدات مزعومة ضد المسؤولين.

اتهمت هذه المنظمة الإجرامية عمدة إغوالا بتحالفات مزعومة مع خوس مارتينيز بريتو، تشوتشو بريتو، وهو زعيم إجرامي من منظمة بلتران ليفا سيكون له عمليات في الكيان.

بعد ساعات من اكتشاف الرجلين بلا حياة، تلقت السلطات في إغوالا مكالمة طارئة إلى نظام 911 تفيد بوجود جثة امرأة هامدة في ملعب El Olimpo لكرة القدم.

بعد تنبيههم إلى ما حدث، ذهب أعضاء الكيان الذين يرتدون الزي الرسمي إلى المكان الواقع في كالي أدريان كاستريجون، بالقرب من الطرف الشرقي للكيان؛ حيث وجدوا جثة المرأة التي لا حياة لها، التي أصيبت بجروح ناجمة عن الأسلحة النارية، والتي يفترض أنها انتهت بحياته

تم العثور على وفيات أخرى في الكيان في 24 مارس، عندما تم العثور على ثلاث جثث مقطوعة الرأس بالقرب من الطريق المؤدي إلى سانتا تيريزا، على بعد حوالي 20 دقيقة من مقعد البلدية.

La plaza de Iguala es disputada por diversas organizaciones criminales (Foto: @InfSinCensuraMx / Twitter)

وفقًا للسلطات المحلية، تم وضع جثث الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 40 عامًا حوالي الساعة 20:50 على الطريق الترابي، حيث تم وضع رؤوسهم على بعد حوالي 10 أمتار من المكان.

ولم توضح السلطات الأسباب المزعومة لإعدام الرجال وتقطعهم، ولكن يُفترض أن هذه الحقيقة كانت نتيجة خلافات بين جماعات الجريمة المنظمة، حيث وقعت اشتباكات بين الجماعات الإجرامية في الأشهر الأخيرة.

قبل ساعات قليلة من هذه الأحداث، تم إعدام رجل يبلغ من العمر 25 عامًا من قبل قتلة على دراجات نارية، حيث تم إعادة شحن الشاب في متجر للمرطبات على الطريق السريع الفيدرالي المتجه إلى إغوالا في ذروة بلدة زاكاكويوكا.

في الأيام التي تلت عمليات الإعدام، تعرضت عائلة مكونة من ستة أشخاص لكمين وإعدامهم في المنطقة الجبلية، الذين وجدوا بلا حياة داخل السيارة التي كانوا يستقلونها في 18 مارس.

استمر في القراءة: