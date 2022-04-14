Survivor Mexico: ما يعرف عن الموسم الثالث

سيكون عرض واقع البقاء على قيد الحياة موسمًا ثالثًا.

في 13 أبريل، تم تأكيد الموسم الثالث من Survivor Mexico، وهو برنامج واقعي تلفزيوني Azteca يتم تسجيله على شواطئ جمهورية الدومينيكان ويحصل الفائز على حوالي 2 مليون بيزو.

«رحلة في ظروف قاسية، حيث سيتمكن الشجعان فقط من البقاء على قيد الحياة أو يجب أن يهربوا...

في منشورات Survivor Mexico، تمت مشاركة مقطع صغير تم فيه عرض أفضل لحظات الموسم الثاني من برنامج الواقع هذا، والذي انتهى في 15 أغسطس 2021.

على الرغم من عدم وجود مشاركين مؤكدين أو تاريخ إصدار حتى الآن, من المحتمل أن يتم إصدار الموسم الثالث من Survivor Mexico بمجرد انتهاء La Voz Kids ويمكن بثه في وقت واحد.

في المعاينة، يسمع صوت كارلوس غيريرو واريور، بحيث يعمل المعلق الرياضي مرة أخرى كموصل، في الموسم الأول كان أرتورو إيسلاس مسؤولاً عن توجيه المتسابقين.

من ناحية أخرى، علق المتسابق السابق غاري سينتينو على منشور Instagram «كيو أردا»، على الرغم من أنه لم يحدد ما إذا كان سيعود إلى الموسم أم أنه متحمس ببساطة بشأن الإصدار الجديد.

رسميًا، لم يتم تأكيد من سيكون المشاركون أو كيف سيتم اختيارهم، ولكن في نهاية عام 2021، أكد فلور روبيو أن الموسم الثالث من Survivor Mexico، الذي يهدف إلى طريقة «الانتقام»، حيث يمكن للعديد من أعضاء المواسم السابقة العودة للحصول على فرصته الثانية وبالتالي الانتقام من بعض زملائه السابقين.

وتجدر الإشارة إلى أن الموسم الثاني من Survivor Mexico كان مليئًا بالدراما, كما تميز بعض المتسابقين منذ البداية رغبتهم في. الجدل - مثل بيلا دي لا فيغا وغابو كويفاس-، أنشأ آخرون قبيلة بديلة تسمى «الضباع»، وشكل آخرون «فريق الأحلام» لاختيار هؤلاء لقد اعتبروها مناسبة حقًا للمنافسة وحتى «الضرائب» الراسخة.

في ذلك الوقت، بدأ عشاق سلسلة الواقع في التكهن حول باتو أراوجو وأريستيو كاساريس وغيرهم من المتسابقين Exatlon كمشاركين محتملين في Survivor، لذلك نفت ساندرا سميستر، المديرة العامة للمحتوى والتوزيع في TV Azteca، المعلومات وأكدت أنها لم تكن بعد في عملية الصب.

«مرحبًا، أعتقد أنك في عجلة من أمرك. نحن لا نلقي بعد. شكرا لك على الترويج والدعم»، وكتب ردا على حساب حصل على معلومات الأعضاء.

بعد لحظات، واصل إنكار كل ما تم تداوله على الإنترنت منذ تصريحات فلور روبيو: «لا، لا يتم التفكير فيها للناجي. إنهم رياضيون رائعون ورائعون وأبطال إكساثلون. لكن سرعان ما سيعرفون الأسماء والتحيات».

على الرغم من أنه يمكن أن يكون أيضًا مصادفة، إلا أن فلور روبيو كانت مسؤولة عن الإعلان عن أفضل المفسدين حول العروض، في عام 2021، كانت محقة في أن روبرتو كارلو سيبقى كمضيف لـ La Más Draga 4، وهو دعابة أثبتت أنها حقيقية.

ما هو الناجي المكسيك؟

في Survivor Mexico، تنقسم مجموعة من 10 إلى 16 شخصًا إلى قبيلتين، في موسم 2021، كانت الفرق من Jaguars، ممثلة باللون الأصفر والصقور، ممثلة باللون الأخضر.

يجب على كل قبيلة أن تختار قائدًا وتتنقل في دوائر مختلفة، لكن كل هذا يضيف إلى اليأس بسبب نقص الطعام، وتعلم العيش مع أقرانهم بغض النظر عن أيديولوجياتهم، وحل النزاعات، والتعامل مع المناخ المتغير، والاستمرار في الجري حتى مع الجروح وقبول أنهم ربما لن يكون لديها أفضل مأوى مجهز كل أسبوع.

على TV Azteca، تهدف «أيام الأسبوع» إلى إظهار تطور التحديات والاختبارات المختلفة بينما كل يوم أحد هناك القضاء.

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