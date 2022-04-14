هدف مفاجئ من أينتراخت فرانكفورت يعقد برشلونة في الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي 2022

Soccer Football - Europa League - Quarter Final - Second Leg - FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - Camp Nou, Barcelona, Spain - April 14, 2022 Eintracht Frankfurt's Filip Kostic celebrates scoring their first goal with Evan Ndicka and Jesper Lindstrom REUTERS/Albert Gea

فاز أينتراخت فرانكفورت 1-0 ضد برشلونة في ملعب كامب نو في الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي 2022. هذا مع هدف من فيليب كوستيك، الذي سجل ركلة جزاء لجنون معجبيه في حالة الزيارة. بداية هائلة.

سجل كوستيك ركلة جزاء 1-0 في برشلونة ضد فرانكفورت في الدوري الأوروبي 2022. (فيديو: ESPN).

برشلونة ضد فرانكفورت لدوري أوروبا

في يوم الخميس المقدس، يسعى فريق تشافي هيرنانديز إلى ختم تمريره إلى الدور قبل النهائي من الدوري الأوروبي 2022، وهو اللقب الذي لا يزال يفتقر إليه في معرضاتهم. لكن الأمر لن يكون سهلاً، لأنه يقاس ضد فرقة تذهب دائمًا إلى الأمام.

كان التعادل 1-1 في مباراة المحطة الأولى. بدأ الألمان بالفوز بهدف من Ansgar Knauff، لكنهم لم يتمكنوا من الحفاظ على الميزة واضطروا إلى تسوية التكافؤ: فيران توريس. الآن يتم حل كل شيء في محكمة «azulgrana».

يأتي برشلونة من فوز مذهل 3-2 على ليفانتي في حالة زيارة. تم توجيه الاتهام إلى «culés» 3 عقوبات وما زالت تأخذ 3 نقاط. في الوقت الحالي، يظلون في المركز الثاني في ترتيب LaLiga Santander برصيد 60 نقطة، 12 خلف زعيم ريال مدريد.



