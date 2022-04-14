نزوح نحو 260 أسرة قسرا في كاوكا وفالي خلال هذا الأسبوع المقدس

Mayo fue el mes con más desplazados, pues 11.400 personas tuvieron que abandonar su hogar, principalmente en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador). Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

على الرغم من الاحتفال بالأسبوع المقدس في كولومبيا، وهو الوقت الذي تدخل فيه العائلات في البلاد حالة من التذكر والتفكير والعطلة من الأنشطة، فإن أكثر من 260 أسرة في مقاطعتي كاوكا وفالي، في غرب كولومبيا، ستقضي الأيام المقدسة في ملاجئ مرتجلة بعد الاضطرار إلى الفرار و بيوتهم في ضوء القتال الدائر في المناطق الريفية في بلدية الجزائر و بوينافينتورا, على التوالي.

في حالة المدينة الساحلية في المحيط الهادئ، منذ يوم الاثنين الماضي، تم تشريد نحو 169 أسرة، حوالي 500 شخص، قسرا من مدينتي سان إيسيدرو ولا إسبيرانزا، بسبب القتال العنيف بين مسلحي إيلن وعشيرة الخليج الذين يقاتلون من أجل السيطرة الإقليمية وطرق و الاتجار بالمخدرات في تلك المنطقة من البلد, على النحو الذي أوردته محطة الإذاعة العامة Radio Nacional de Colombia.

وهذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها الوضع نفسه في بوينافينتورا، التي تعاني بالفعل من العنف الداخلي بين العصابات الإجرامية، حيث يضطر مئات الأشخاص إلى الفرار من المناطق الريفية كما حدث في كانون الثاني/يناير، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 700 شخص نزحوا.

وفي هذا النزوح الجماعي الجديد، قامت السلطات في الميناء بتنفيذ ملجأ مؤقت في المدرج في انتظار تقديم المساعدات الإنسانية في مواجهة الوضع.

«لقد تمكنا من ضمان الشيء الرئيسي الذي كان عليه الطعام، ونحن نعلم أن المدرج ليس أفضل مكان للإقامة، لكننا نخلق الظروف الأساسية مثل الحصير والبطانيات ومياه الشرب، بحيث يكون الوضع محتملاً قدر الإمكان»، نقلا عن راديو تصريحات العمدة المحلي. فيكتور هوغو فيدال.

ويحدث وضع مماثل في المنطقة الريفية التابعة لبلدية الجزائر، في غرب فالي ديل كاوكا، حيث اضطرت حوالي 100 عائلة، أي أكثر من 200 شخص، إلى مغادرة منازلهم في منطقة سانتا كلارا، وهم يقيمون منذ يوم الثلاثاء في المنطقة الحضرية بالبلدة بسبب الاشتباكات بين كارلوس هيكل باتينيو، المنشق من فارك المنقرضة، وقوات الفرقة الثالثة من الجيش الوطني.

وفي إذاعة La W، تشاوروا مع دان هاري سانشيز، مدير وحدة ضحايا كاوكا، الذي أفاد بأن 30 أسرة كانت تمنع من دخول مقعد البلدية و 70 أسرة أخرى من قطاع بلاتيدو.

وقال المسؤول «وفقا للإنذار الذي أطلقه مكتب أمين المظالم، هناك 50 أسرة أخرى تبدأ في الانتقال من قرية لوميتاس، لأنهم معرضون للخطر على حياتهم».

ارتفع النزوح القسري في كولومبيا العام الماضي بنسبة 179 في المئة العام الماضي، وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مقارنة بعام 2020.

في تقرير نشرته وكالة فرانس 24، سيكون هناك 73,000 ضحية وفقًا للبيانات التي استشهدوا بها من نفس تقرير Ocha الذي صدر في وقت سابق من هذا العام.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن «أعمال الجماعات المسلحة غير الحكومية ضد المدنيين هي الأسباب الرئيسية للتشريد القسري في كولومبيا».

و على وجه التحديد, تمثل مقاطعات تشوكو و فالي ديل كاوكا و نارينيو 75 في المائة من حالات التشرد, و المجتمعات المحلية المنحدرة من أصل أفريقي و السكان الأصليين هي الأكثر تضررا. بالإضافة إلى ذلك، 18 في المائة من ضحايا هذه الآفة هم من القصر.





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