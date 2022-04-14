تسبب سارجاسوم عند مستويات «مفرطة» في إغلاق الشواطئ في كوينتانا رو

CANCÚN, QUINTANA ROO, 04ABRIL2022.- De cuerdo con el semáforo, hay 44 playas de la zona norte con recale excesivo de sargazo, cero más con abundante, 13 playas con recale moderado, 19 muy bajo y 04 playas sin sargazo. En la magen Playa Ballenas y Playa Gaviota Azul. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

يقترب موسم مهم من منطقة البحر الكاريبي المكسيكية، لكنه شابته تمامًا عودة سارجاسوم إلى شواطئها، مما قد يجعل من الصعب على السياح زيارتها في ولاية كوينتانا رو.

لسوء الحظ, قبل عطلة عيد الفصح, عادت المناطق باللون الأحمر الفاتح, أو كمية زائدة من sargassum على بعض الشواطئ في المنطقة, وفقًا لشبكة مراقبة Quintana Roo Sargasum.

هذه هي حالة ريفييرا كانكون، وكذلك نيزوك بلايا كورال؛ بلايا إل ريكودو، التي كان يجب إغلاقها بالفعل من قبل الحكومة المحلية؛ Xcacel-Xcacelito، تولوم رويناس وبونتا بيدرا، على الرغم من أنه يمكن ملاحظة أنه بدأ يتم رسمه بألوان مثيرة للقلق.

هذه هي حالة 24 شاطئًا باللون البرتقالي أو «الوفير». قصر القمر، رويالتون ريفييرا، بيتيمبيش باي، بويرتو موريلوس وسط المدينة، بونتا براكا، Xcalacoco، بونتا إزميرالدا، بلاياكار ZH، أكومال، خليج سليمان، تانكاه، تولوم زه الشمال، تولوم ZH جنوب، بونتا مولاس، شاطئ XHANAN، شاطئ بونيتا، شاطئ ميزكاليتوس، بونتا مورينا، تشن نهر بيتش، SAN شاطئ مارتن، بوش بيتش، شاطئ إنكانتادا، بوينت سيلارين، وكذلك أركو مايا.

El gobierno local advirtió más de 18 mil 889 toneladas de sargazo en el Caribe Mexicano FOTO: ELIZABETH RUÍZ /CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

وأخيرا، بدأ سارجاسوم معتدل بالفعل في الظهور في باهيا برينسيبي، Xpu-Ha، بارسيلو مايا، بويرتو أفينتوراس، بلايا فوندادوريس، بلايا ماميتاس، بونتا بيت، بلايا بارايسو، بونتا ماروما، فيدانتا، فالنتين، بلايا سيكريتو، هولبوكس سنترو، إيسلا دي لا باشن وإيسلا موخيريس بلايا نورتي.

ومع ذلك، فإن بعض نقاط التجمع الأكبر هي في مناطق مثل موي باجو وسارجاسوم، مثل إيسلا موخيريس بلايا سنترو وبونتا سور، وكذلك إيسلا كونتوي، كوستا موخيريس، بلايا موخيريس، بونتا البعوض، بونتا كوكوس، بلايا باليناس، بلايا ديلفينس، كانكون بلايا كاراكول، بلايا تورتوغاس، من بين الآخرين.

من خلال الشبكات الاجتماعية، أشاروا إلى أن الريفييرا مايا ستشهد سحب سارجاسوم خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب الرياح الجنوبية الشرقية التي تصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة، حيث يمكن أن تكون النقاط الأكثر تضررًا من Nizuc إلى Xcalak.

CANCÚN, QUINTANA ROO, 04ABRIL2022.- De cuerdo con el semáforo, hay 44 playas de la zona norte con recale excesivo de sargazo, cero más con abundante, 13 playas con recale moderado, 19 muy bajo y 04 playas sin sargazo. En la magen Playa Ballenas y Playa Gaviota Azul. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

وفقًا لتنسيق الحماية المدنية للدولة للدولة، من المتوقع أن تكون هناك خطوط تصل إلى 50 و 60 كيلومترًا في الساعة خلال اليومين القادمين يومي الخميس والجمعة. لذلك، أوصت بأن تحتفظ القوارب باحتياطات الملاحة البحرية والأنشطة المائية على طول السواحل بسبب آثار الرياح والأمواج.

من جانبها، ذكرت شعبة الاتصالات في كوينتانا رو أنه في كوزوميل وتولوم هناك 7 و 5 شواطئ مع حالة سارجاسوم عالية. يتم الاحتفاظ بثلاثة فقط نظيفة: ميرادور تشومول، وكذلك بيسكادوريس ومايا.

من ناحية أخرى، تمتلك بلديتي بويرتو موريلوس وسوليداريداد 8 شواطئ لكل منها على مستوى معتدل من سارجاسوم، مع شاطئ نظيف واحد فقط: منطقة البحر الكاريبي.

Se espera un nivel “excesivo” con acumulaciones de hasta 90 centímetros de altura en montículo FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

في توقعاتهم، أشاروا إلى أنه اعتبارًا من 10 أبريل، تم تسجيل ما مجموعه 18,889 طنًا من سارجاسوم في منطقة البحر الكاريبي المكسيكية، على الرغم من وجود غطاء سحابي كبير.

وفقًا للنماذج الحالية والرؤية، أشاروا إلى أنه من المتوقع أن تستمر ظروف الرياح الشرقية، مما سيؤدي إلى كميات زائدة من السرجاسوم من Xcalak، إلى سيان كان وكانكون، وكذلك شرق وجنوب جزيرة موخيريس.

وبهذا المعنى، فإن مستوى التنبيه لتقدير الإعادة في منطقة البحر الكاريبي يصل إلى الفئة 8؛ أي مستوى «مفرط»، مع تراكم يصل ارتفاعه إلى 90 سم في التلال، والتي يمكن أن تغطي منطقة الشاطئ بأكملها.

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