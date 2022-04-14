زيادة المكافآت للاسم المستعار «El Loco»، قائد فرقة الرعب في Quibdó

حتى الآن هذا العام، كانت هناك 65 جريمة قتل في كويبدو، عاصمة مقاطعة تشوكو، وكان 59 منها على الأقل نتيجة sicarito بسبب النزاع الدموي الذي واجهته العصابات الإجرامية، والتي وصلت إلى أحياء المدينة.

أدى الوضع إلى انتقال العمدة مارين إميليو سانشيز فالنسيا إلى بوغوتا قبل أسبوع لطلب المساعدة من السلطات وضمان الأمن. وجاء الطلب بعد عمليتي إطلاق نار في أحياء سكنية أسفرت عن مقتل أربعة قتلى، من بينهم قاصر واحد، وعدة جرحى، بما في ذلك زي الشرطة.

«إنها شخصية مثيرة للقلق، إنها شخصية تقلقنا. قال وزير الداخلية دانيال بالاسيوس خلال زيارة للمدينة يوم الأربعاء: «لدينا بعض المجرمين الذين يرغبون في نشر الخوف في مجتمع صحي مثل Quibdó و Choco، كل ما تبقى هو هزيمته بكل التصميم».

وفقا لرئيس المحفظة السياسية، وراء العصابات الإجرامية التي واجهت الدم والنار في منطقة كويبدو الحضرية، هي عشيرة الخليج ولوس مكسيكانوس، الذين يقاتلون من أجل السيطرة الإقليمية.

كان أحد استنكار Palacios من Quibdó هو استخدام القاصرين الذي قامت به كلتا المجموعتين، بهدف توزيع كتيبات في المدينة لإثارة الخوف وحتى التعاون في العمل الابتزازي. رفضت بالاسيوس تلك الجريمة وأكدت أنها ستذهب إلى العواقب الأخيرة.

ولتعزيز الأمن في المنطقة، أعلن الوزير وصول ثلاث وحدات قتالية لنهر البحرية للسيطرة على نهر أتراتو، حيث كانت العصابات ستواجه بعضها البعض. بالإضافة إلى وحدة طائرات بدون طيار تابعة للقوات الجوية للتحكم من السماء.

وقال بالاسيوس، الذي سلم أيضًا 15 دراجة نارية ووحدة SIART وطائرتين بدون طيار، في استثمار بقيمة 1,363.85 مليار دولار، «سنقاتل هؤلاء المجرمين من السماء والأنهار والأرض».

وقال الوزير: «يعرف هؤلاء المجرمون اليوم أنهم لن يعرفوا متى ننظر إليهم، ولن يعرفوا متى تكون تلك الطائرة بدون طيار هناك لتحللهم وتحددهم والوصول إليهم بعمليات للقبض عليهم، للوصول إلى جحورهم والقبض عليهم أينما كانوا».

على نفس المنوال، حكم بالاسيوس بأن الاضطهاد ضد Leovigido Mosquera Palacios، أحد أكثر القادة الإجراميين المطلوبين في Quibdó، الذي ينتمي إلى عصابة Los Palmeros، المتورطة في إطلاق النار في الأسابيع الأخيرة، سيتم تعزيزه.

«بنفس الطريقة، يجب أن نعلن أن مكافأة الاسم المستعار» El Loco «ستزداد، والتي ستنتقل من 30 مليون إلى 50 مليون وهي اليوم واحدة من أكثر المكافآت المرغوبة هنا في بلدية Quibdó. نؤكد من جديد أن جميع أولئك الذين كانوا على أكثر الكارتل المطلوبين قد تم القبض عليهم وأننا سنستمر بعد كل من هؤلاء القادة الذين حلوا محل الشخص الذي تم القبض عليه, قال رئيس المحفظة السياسية.

وكان من الممكن تعقب هذا المجرم لعدة سنوات بسبب تورطه في جرائم القتل والابتزاز في تشوكو، الذي سيلاحقه الآن أكثر من 190 من ضباط الشرطة الإضافيين و 3 فصائل الذين أقاموا لاستعادة أمن الإدارة.

ووفقا للوزير بالاسيوس، فإنه بدون وقوع هذه الجماعات المسلحة، لن يكون هناك سوى 6 جرائم قتل في مدينة كويبدو. وفي خطة مساعدة السكان، كرر أيضا برامج المنح الاجتماعية، والمنح الدراسية للتعليم العالي في الجامعات الخاصة، ومركز اهتزاز، من بين استثمارات أخرى.

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