سوبر ماركت مشهور يستغرق أكثر من 72 يومًا للدفع لموظفيه

مع عدم وجود أجور، لا ضمان اجتماعي، لا تسريح العمال، رفع اتحاد Justo & Bueno، الذي ينتظر أكثر من 72 يومًا، حالة تأهب قصوى للتعبئة والإجراءات دفاعًا عن دخلهم وعائلاتهم.

وبهذه الطريقة، ذكر أنهم عقدوا اجتماعات في 28 مارس و 4 أبريل و 11 أبريل من هذا العام مع وزارة العمل وهيئة الإشراف على الشركات والشركة حيث تلقوا معلومات تتعلق بالأزمة الاقتصادية «وفشلهم في دفع ائتمانات العمل، وجد أن هذا وقد قيل إن التقارير المتعلقة بالمواعيد النهائية لدخول مستثمر دولي قد تأخرت أسبوعا بعد أسبوع دون الوفاء بها، ودون تحديد تاريخ محدد ونهائي لدفع الرواتب والضمان الاجتماعي والتسويات والأوقاف والانقضاء».

وأضافت النقابة أيضًا أنه في الاجتماع الأخير لم تتلق معلومات حقيقية وملموسة من شأنها أن تؤدي إلى تاريخ دقيق لكشوف المرتبات.

بدأت سلسلة التجارة Fair & Bueno عملياتها في كولومبيا قبل ست سنوات للتنافس بتنسيق «الخصم الثابت».

في السنوات الخمس الماضية توسعت ولديها حاليًا أكثر من 1,000 متجر على الصعيد الوطني، ومحفظة تضم أكثر من 600 منتج وكشوف رواتب لما يقرب من 16000 موظف.

وتجدر الإشارة إلى أنه في 19 يناير، قبلت هيئة الإشراف على الشركات Justo & Bueno في عملية إعادة التنظيم، من أجل «تطبيع علاقاتها الائتمانية التجارية وتنفيذ إعادة الهيكلة التشغيلية والإدارية والأصول أو الالتزامات».

ندد Justo & Bueno بأن القضاة قد استولوا على حساباتهم المصرفية، وهذا هو السبب في أن خطة إعادة تنظيم الأعمال التي كانت سارية منذ يناير الماضي قد تأثرت.

وفقًا لـ Justo & Bueno، خضعت حساباتها المصرفية لحظر غير عادل، وهو ما يتعارض مع القانون 1116 لإعادة تنظيم الأعمال، لأن هذا يعيق تشغيلها ويؤثر على تأميم الموارد من قبل مستثمريها.

إن الاحتفاظ بموارد الشركة بهذه التدابير يمنع، على وجه الخصوص، دفع الرواتب لموظفيها، مع إعاقة تدفق الموارد لدفع إيجار المباني قيد التشغيل.

وبالمثل، شجبت إدارة Justo & Bueno الإجراءات الأخرى التي تتعارض مع عملية الاسترداد. واشتكى من أن بعض المتاجر العاملة على الصعيد الوطني قد تعرضت لانقطاع الكهرباء والمياه بسبب الديون قبل بدء العملية، والتي لا تتوافق أيضًا مع قواعد اللعبة التي تم وضعها.

حذرت السلسلة من أنه على الرغم من المواقف المعاكسة التي تواجهها، إلا أنها تحافظ على شبكة متاجرها نشطة، وقالت إن الشركة تسجل تجديد المتاجر وعودة العملاء وزيادة المبيعات.

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