سجل الإصابات بفيروس كورونا في الصين: القيود ومشاكل الصحة العقلية تنمو

FILE PHOTO: Residents line up for nucleic acid testing at a residential area, during the second stage of a two-stage lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Shanghai, China April 4, 2022. REUTERS/Aly Song/File Photo

تواصل الصين تشديد القيود المفروضة على أعداد قياسية من الإصابات بفيروس كورونا على الرغم من الفاتورة العقلية للعمال والمتطوعين الذين يحافظون على المدن المحصورة, مثال على ذلك انتحار مسؤول في لجنة الصحة بمدينة شنغهاي.

الأرقام الرسمية للعدوى التي أبلغت عنها السلطات هي الأعلى خلال عامين: اليوم، على الصعيد الوطني، تم تسجيل 29,411 حالة جديدة، منها 26،391 بدون أعراض، على الرغم من أن بكين لا تدرج الأخيرة في عدادها حتى تبدأ في إظهار الأعراض.

فقط في العاصمة الشرقية لشنغهاي، التي تشهد حاليًا أسوأ تفشي لفيروس كورونا منذ بداية الوباء في ووهان في أوائل عام 2020، تمت إضافة 27719 إصابة اليوم، منها أكثر من 90٪ لا تزال تعاني من الأعراض المطلوبة من قبل السلطات للنظر فيها. الحالات المؤكدة.

ومع ذلك، فإن ظهور فاشيات صغيرة والخوف من الانتشار الجماعي في جميع أنحاء البلاد جعل شنغهاي ليست المدينة الوحيدة التي تطبق فيها القيود أو، مباشرة، الحبس.

وفقًا لكبير الاقتصاديين في ناتيكسيس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، أليسيا غارسيا هيريرو، فإن المناطق التي تأثرت بالتدابير التقييدية ذات الأحجام المختلفة تمثل بالفعل 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي للصين (GDP).

الحبس صارم بشكل خاص في مدن مثل تشانغتشون (شمال شرق) أو شنغهاي المذكورة أعلاه، على الرغم من أن بعض سكان المناطق القليلة التي لم يتم فيها اكتشاف أي حالات في الأسبوعين الماضيين تمكنوا بالفعل من الخروج إلى الشوارع حيث لا يكاد يكون هناك أي مكان مفتوح. المؤسسات.

Dos trabajadores llevan bombonas de oxígeno frente a un hospital en Shanghai (REUTERS/Aly Song) REUTERS

وفي المدينة الشرقية، حيث لا يزال معظم سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة محصورة، يواصل العاملون الصحيون وحراس الأمن والمتطوعون، الذين يرتدون بدلات واقية بيضاء، دعم المدينة في أيام الماراثون.

العبء على العديد منهم ثقيل للغاية: تشيان ونشيونغ، مدير مركز المعلومات التابع للجنة الصحة في منطقة هونغكو في شنغهاي، انتحر في مكتبه، كما أكد المدير السابق المعروف لصحيفة Global Times الحكومية، هو شيجين.

وقال هو، وهو احد اكثر الشخصيات المثيرة للجدل ولكن المؤثرة ايضا فى المشهد الاعلامى الصينى الذى تسيطر عليه، على حسابه الرسمى فى ويبو - وهو ما يعادل محليا لتويتر، الخاضع للرقابة فى البلاد - ان «هذه المأساة تزيد من تفاقم الانطباع بان هناك عمال (صحيين) يطغى عليهم الوباء الوقاية (الحملة) في شنغهاي».

كما رددت بعض وسائل الإعلام المحلية حالة أخرى أخذت فيها امرأة حياتها بعد أن كانت ضحية للتنمر عبر الإنترنت بعد أن نظر العديد من مستخدمي الإنترنت في مبلغ 200 يوان (31.4 دولار، 28.8 يورو) الذي قدمته لرجل توصيل عرض مساعدتها، مسافرًا على بعد 27 كيلومترًا لحمله، أطعم والده، كبيرًا ومريضًا .

نشرت بوابة China Digital Times، التي تأسست في الجامعة الأمريكية في بيركلي (كاليفورنيا)، نسخة من مكالمة بين رجل مسن محصور في شنغهاي وعضو في اللجنة التي تدير تحضرته، تطلب نقله إلى المستشفى بعد تشخيص إصابته بفيروس كوفيد و يشكو من أنه لم يتلق أي رد من السلطات.

«ألا يمكنهم فعل أي شيء لمساعدتنا (المواطنين العاديين)؟ هل هذا حقًا ما أصبحت عليه بلادنا؟» ، أعرب عن أسفه للرجل العجوز، الذي أجاب عليه العامل: «سيأتي اليوم الذي أضطر فيه إلى الاستقالة لأنني لم أعد أستطيع تحمل هذا. لماذا يفعلون هذا؟ كيف وصلت شنغهاي إلى هذا الوضع؟»

Un repartidor entrega un pedido a un residente detrás de las barreras que sellan una zona de Shanghai (REUTERS/Aly Song) REUTERS

بعد يوم واحد، بعد انتشار مكالمة الشبكة، زعمت صحيفة شنغهاي أوبزرفر المحلية أن الرجل العجوز قد تم نقله إلى المستشفى وأن الشخص الذي اتصل به على المكالمة لم يتمكن من العودة إلى المنزل لأكثر من 30 يومًا وكان يدير حالات مثل الرعاية الطبية للنساء الحوامل أو الجنازات: «كان لها تأثير على مشاعري».

في المدينة، المدينة الأكثر ازدهارًا في الصين، العديد من السكان ليسوا متفائلين: مع كل عدوى جديدة مسجلة في التحضر، يتم إعادة تعيين عداد الأيام الأربعة عشر التي يجب أن تمر منذ الحالة الأخيرة للسلطات لإصدار قرار نهاية حبسهم، ولا يوجد حتى الآن تاريخ نهاية القيود.

بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للبعض، ليس الخوف الأكبر من الإصابة بفيروس كوفيد، ولكن ما يأتي بعد ذلك: الصور التي تدور حول مراكز الحجر الصحي المرتجلة التي يتم إرسال عشرات الآلاف من المصابين إليها لا تدعونا للتفكير في إقامة ممتعة، مع مشاكل النظافة، أضواء مضاءة 24 ساعات في اليوم أو، في أيام العاصفة، التسريبات التي لا تتوقف عن التقطير.

على الرغم من كل شيء، هناك أيضًا أولئك الذين - كما هو الحال في أي موقف معاكسة - يواصلون محاولة أخذها بروح الدعابة: الميم الشعبي الذي يتم تداوله هذه الأيام في المدينة هو محاكاة ساخر لرسالة من السلطات تقول «عزيزي المواطن، لا تقلق إذا بدأت في التحدث إلى الزهور والنباتات الموجودة في المنزل أثناء الحبس، إنها مسألة بالطبع. ولكن بمجرد أن ترى أن الزهور والنباتات في منزلك تتحدث معك أيضًا، اتصل على الفور...»

(مع معلومات من EFE)

استمر في القراءة: