دعم نواب Q4 PRI كارلوس أيسا لإصلاح الكهرباء: «قناعة وطنية حقيقية»

بعد الإعلان عن أن نائب الحزب الثوري المؤسسي (PRI)، كارلوس أيسا داماس، سيصوت لصالح إصلاح الكهرباء يوم الأحد 17 أبريل، تم إطلاق العديد من حلفاء الكتلة المعارضة لحكومة التحول الرابع (Q4) ضده.

وذلك لأن هيئة PRI ذكرت أنها ستدلي بصوتها ضد الإصلاح. لذلك تم إدانة إعلان النائب الشاب وشدد الحزب على أن تصويته سيظل ضده.

من بين الأصوات غير الراضية صوت الممثل الكوميدي فيكتور تروخيو الذي قارنه بيهوذا تاديو لخيانته حزبه؛ خافيير لوزانو، الذي استبعده بقوله إنه باع نفسه مقابل طبق من العدس، وكينيا لوبيز رابادان، الذي ادعى أنه لن يصوت لصالحه. و سيعين و الده سفيرا لل جمهورية الدومينيكية, من بين آخرين.

وبنفس الطريقة، انتقد العيان جولين ريمينتريا الشاب PRI ووالده كارلوس ميغيل أيسا غونزاليس، الذي سماه «المتسولين الأخلاقيين والمرتزقة التشريعيين».

Una de las criticas esgrimidas fue que Carlos Aysa Damas votó para que le dieran a su padre el puesto de embajador en República Dominicana (Fotos: CUARTOSCURO / TW @JHRomero_)

ومع ذلك، لم يكن جميعهم صادمين للمشرع الذي أطلقوا عليه اسم «الخائن»، لأنه على الجانب الآخر من التوازن السياسي، أشاد الأشخاص الذين أعلنوا أنفسهم لصالح مبادرة الإصلاح وأعضاء حكومة 4Q، بقرار PRI.

وكان من بين أولئك الذين أيدوا نائب الالوان الثلاثة رسالة من النائب ليدا سانسورس، التي قالت إن النائب قد انحنى إلى الجانب الأيمن من التاريخ من خلال دعم الإصلاح الكهربائي لأندريس مانويل لوبيز أوبرادور ودعته إلى أن يكون فخورا.

«نائب كارلوس ميغيل أيسا داماس، كان متسقًا مع التاريخ، قرر دعم إصلاح الرئيس للكهرباء. كن فخورًا، الأشخاص الذين يحبون المكسيك يقدرونك. الدفاع عن الإصلاح الكهربائي هو للوطنيين»، قال نائب مورينا.

بدوره، احتفل نائب حزب الكرز، ميغيل توروكو غارزا، الذي دعا أيضًا إلى الدفاع عن الليثيوم من خلال الإصلاح الكهربائي، في هذه الحالة بأن التصويت لصالح الإصلاح يوم الأحد المقبل هو علامة على «قناعة وطنية» و «درس في الكياسة».

El diputado fue fuertemente criticado por su partido, así como periodistas y analistas (Foto: ElMundoInforma1)

«مع وجهة نظر وقناعة وطنية حقيقية، انعكست النائب عن PRI كارلوس ميغيل أيسا داماس على تصويته لصالح الإصلاح الكهربائي، وإعطاء درس حقيقي في الكياسة السياسية والحب لأمته. نائب تهانينا»، كتب نائب حزب الكرز.

وبالمثل، احتفل المحلل السياسي ومؤيد مورينا أبراهام مينديتا بأن أيسا تمرد لصالح الإصلاح ودعا إلى تحويل «طريقة ممارسة السياسة».

«أحد أصغر أعضاء البرلمان في PRI، كارلوس أيسا، المتمردون: سيصوت لصالح إصلاح الكهرباء. لقد حان الوقت لتغيير الطريقة التي نؤدي بها السياسة، تهانينا «، نشر المحلل الذي أصدر أيضًا تعليقات أخرى ذكر فيها أنه لن يكون الوحيد من حزب الألوان الثلاثة الذي أظهر دعمه للإصلاح الكهربائي.

بدوره، أشاد النائب السابق إغناسيو ماير فيلاسكو «بشجاعة كارلوس أيسا والاتساق والصدق السياسي في مواجهة ضغوط مقعده ضد الإصلاح وأكد أن «الكرامة، لا يتم شراؤها ولا بيعها، يتم الدفاع عنها».

وفي مواجهة الانتقادات، دافع النائب عن قراره بحجة أنه بعد إضافة النقاط الاثنتي عشرة التي وافق عليها الحزب إلى المبادرة، قرر التصويت لصالحه وأضاف أنه لا يستطيع التصرف بناءً على نزوة «أو تفويض استبدادي لحزبي، ولكن على الجانب الصحيح من التاريخ».

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