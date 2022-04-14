المدعي العام الذي يحقق مع كيكو فوجيموري يعطي تفاصيل سرقة حاسوبه المحمول

المدعي العام الذي يحقق في (كيكو فوجيموري) سرق حاسوبه المحمول

في غضون أسبوعين من سرقة حاسوبها المحمول، شاركت المدعية العامة بولينا روكي تفاصيل ما كان سرقة أداة مهمة لتحقيقها ضد كيكو فوجيموري. في محادثة مع الصحافة، أكد المدعي العام أنه بالنظر إلى الدولة كيف تبدو وزارتها، كان المجرمون قد اقتحموا المهمة الوحيدة المتمثلة في سرقة أداة عملها حيث تحتفظ بمعلومات حيوية.

وقال المدعي العام لاتينا نوتيسياس: «وجدت أن اللوحة تم رفعها بالكامل وانتهاكها وانتهاكها ببعض الأجهزة التي من شأنها أن تسمح بكسر الوصول». وقع الحادث في 1 أبريل بينما كان يجري الاجتهاد الذي شارك فيه زوج كيكو فوجيموري، مارك فيتو الذي تم التحقيق معه. إن الوقت المحدد الذي اقتحم فيه المخالفون منزله غير معروف، ولكن يُعتقد أنه كان سيحدث أثناء تنفيذ الاجتهاد المذكور أعلاه والذي كان يجري فيه محامي فيتو فيلانيلا أيضًا.

وأشار روكي إلى أنه «بسبب الطريقة التي كانت بها الغرف، كانوا يبحثون عن شيء ما. لم يأخذوا أي شيء، رأينا أنه لم يكن هناك شيء مفقود من الشقة». كانت الحيازة الوحيدة المسروقة هي الكمبيوتر المحمول حيث, بحسب لاتينا, تم الاحتفاظ بمعلومات حيوية لتصحيح بعض الملاحظات التي أبرزها القضاء حول قضية الكوكتيلات التي تورط فيها كيكو فوجيموري.

من بين الأحداث التي لفتت الانتباه بعد ما حدث أنه لم يكن هناك صراع على الباب الرئيسي للمجمع السكني، وهو سيناريو مختلف تمامًا عن الباب الذي أعطى الوصول المباشر إلى المنزل.

وفيما يتعلق بآثار السرقة على العمل المالي، قال خوسيه دومينغو بيريز إنه «سيؤخر، لكنه لن يكون ذريعة للادعاء لمواصلة عمله». وفيما يتعلق بالملاحظات التي أبدتها السلطة القضائية، أكد أن هذه حقائق تحدث في جميع العمليات، «خاصة عندما تكون معقدة، عندما يكون هناك عدد كبير من المتهمين. هناك دائمًا جوانب تحتاج إلى تصحيح أو توضيح من خلال التصحيح».

تدابير أمنية

وفي مواجهة ما حدث، أبلغ المدعي العام روكي إي بيريز رئيسهم، رافائيل فيلا باربا، بما حدث واقترح توفير التدابير اللازمة لاحتياط موظفي الضرائب وضمان أمن معالجة المعلومات بطريقة ما. «هذا يجعلني أخاف قليلاً على نفسي، لأنني أشعر بحماية أكبر داخل الكيان أكثر من خارجه. دعونا نأمل أن تتمكن المؤسسة من إملاء التدابير المناسبة وتزويدنا بمزيد من الحماية»، قال المدعي العام روكي لـ La República.

وأضاف المدعي العام: «سيكون هذا حدثًا سيحاول عرقلة التحقيقات التي تجريها فرقة عمل لافا جاتو المتعلقة بجرائم الفساد التي تورط فيها مسؤولون وشركة أودبريشت». أحد المخاطر بعد السرقة هو سلامة 35 شاهدًا محميًا و 16 متعاونًا فعالًا. وفقا للمدعي العام، يمكن لأولئك الذين لديهم الآن الكمبيوتر المحمول معرفة المعلومات التي تبادلها المحامون مع المدعي العام.

«على الكمبيوتر المحمول (المدعي العام بولينا روكي) كانت هناك معلومات سرية حول التحقيق والملاحقة القضائية ضد كيكو فوجيموري والحزاب السياسي Fuerza Popular. لا ترى بولينا روكي سوى قضية كيكو فوجيموري والمتعاونين الفعالين»، قال المدعي العام خوسيه دومينغو بيريز. كما أكد أن الغرض من السرقة يهدف إلى إثارة القلق بين الفريق الذي يقود التحقيق. «من الواضح أنه لا توجد معلومات ذات صلة فقط على الكمبيوتر المحمول. وهناك ايضا الاتصالات الخاصة التى اجرها المدعى العام روكى مع ممثلى الدفاع عن الشهود المحميين والاشخاص الذين خضعوا لتعاون فعال».

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