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الخميس 14 أبريل 2022
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فرعون لوف شادي يرد على Residente بعد الاعتراف بموهبته: «من الجيد إضافة معجب آخر»

رد المغني البيروفي فارون لوف شادي على Residente لإجابته وقبول أن لديه موهبة.

Newsroom Infobae

14 أبريل 2022

كان المغني البيروفي فرعون لوف شادي يبدو بصوت عال بعد أن قرر تكريس لقطة إلى Residente. كانت مفاجأة الكثيرين عندما أجاب البورتوريكي مواطننا.

فرعون الحب شادي هي واحدة من regguetoneros الذي يسبب ضجة على الشبكات الاجتماعية بسبب مواضيعها مع كلمات صريحة. هذه المرة، قرر أن يأخذ منعطفًا ويكرس أغنيته الأخيرة لمغني الراب، وهو عضو في Calle 13.

ومع ذلك، فإن الشخص المظلوم المزعوم، بدلاً من انتقاد أو تجاهل هذا الهجوم، لم يتردد في الإجابة بأدب، مشيرًا إلى أنه يواصل الكتابة، لأنه اكتسب فيه معجبًا آخر.

«أنت الأفضل. أنا معجبة بك. وقال البورتوريكي للبيرو على شبكته الاجتماعية «انه يستمر في الحصول على صعوبة والكتابة».

Residente le respondió así a Faraón Love Shady.
Residente le respondió así a Faraón Love Shady.

فرعون الحب SHADY'S إجابة

فرعون لوف شادي لم يتردد في الرد على المقيم. على الرغم من أنه شكره على هذه البادرة، إلا أنه أشار إلى أنه لم يمنح سوى 13٪ من موهبته.

نشر الشاب هذا الرد من خلال قصته في Instagram: «شكرًا لك على قبوله، من الجيد إضافة معجب آخر. لقد أصابني دائمًا بشدة وهذا لا يمثل سوى 13٪ من إمكاناتي». بالإضافة إلى ذلك، أضاف القليل من ذراع القوة.

La respuesta de Faraón Love Shady a Residente. (Foto: Instagram)
La respuesta de Faraón Love Shady a Residente. (Foto: Instagram)

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