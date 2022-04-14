المشغلون مخطئون بشأن مسار سعر الاحتياطي الفيدرالي: BlackRock

(بلومبرغ) يتحدى الاستراتيجيون لأكبر مدير أصول في العالم المشغلين الذين يراهنون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة إلى حوالي 3٪ في العام المقبل ويجادلون بأن صناع السياسات النقدية سيزيدون تكاليف الاقتراض إلى 2٪، لكنهم لن يذهبوا إلى أبعد من ذلك بكثير.

قد يؤدي مسار رفع أسعار الفائدة الشديد لمكافحة ارتفاع تكلفة المعيشة إلى نتائج عكسية، وفقًا لمعهد بلاك روك للاستثمار، الذي يقدر أن خفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2٪ يمكن أن يصل البطالة إلى ما يقرب من 10٪، اعتمادًا على العلاقة التاريخية بين التضخم و توظيف.

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غير المرجح أن يكون هذا السيناريو الذي يريده بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهذا يعني أنه «سيختار في النهاية التعايش مع التضخم»، كما قال أليكس برازير، نائب مدير المعهد، مشيرًا إلى أن التضخم مدفوعًا حاليًا بقيود العرض أكثر من الطلب.

أظهرت بيانات هذا الأسبوع أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 8.5٪ في مارس، وهو أعلى رقم منذ عام 1981. تاريخيا، كان هذا المؤشر حوالي 40 نقطة أساس أعلى من مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يستند إليه هدف سياسته النقدية.

إن وجهة نظر بلاك روك بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعيش مع التضخم يؤكد مركزه المنخفض في السندات. يعتبر الاستراتيجيون أن المعدل المحايد - وهو المستوى الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه - يتراوح بين 2٪ إلى 2.5٪، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الافتراض بأن الزيادات في الأسعار ستبلغ ذروتها قريبًا وتعتدلة تدريجيًا.

ويتوقع مدير الأصول أن يستقر التضخم عند حوالي 3٪، وهو ما لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي ومتوسطه لمدة 10 سنوات. لم تقدم إطارًا زمنيًا محددًا للتنبؤ.

وفي حين يقوم مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحليل المكان الذي يمكن أن يكون فيه سعر الفائدة المحايد لسياستهم على المدى الطويل، كانت أسواق المال مؤخرا تخفض أسعار الفائدة التي ترتفع إلى 3.2٪ في العام المقبل، وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة جولدمان ساشس جان هاتزيوس الأسبوع الماضي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة إلى أكثر من 4٪.

وقال

برازير إن «السوق الآن تخفض سيناريو لن تقوم فيه البنوك المركزية بتطبيع أسعار الفائدة فحسب، بل تفترض أنها ستذهب أبعد من ذلك وتخطو على المكابح النقدية». «هذا أبعد ما يكون عن اليقين لأن طبيعة هذا التضخم هي أنه مدفوع بالعرض».

وقال برازير إن أحدث توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي أكدت وجهة النظر القائلة بأنهم ليسوا على استعداد لتدمير الطلب أو الوظائف لخفض التضخم. في حين قام البنك المركزي بمراجعة توقعاته للتضخم صعودًا، إلا أنه حافظ على استقرار معدل البطالة عند حوالي 3.5٪ والنمو فوق الاتجاه.

ساعدت أحدث التغييرات في أسعار السندات على إبراز المنحنى قليلاً، وارتفع فرق العائد للأوراق النقدية بين 2 و 10 سنوات إلى 33 نقطة أساس من ناقص 8 نقاط أساس في بداية الشهر. وقال برازير إن الفجوة، المعروفة باسم مصطلح قسط التأمين، يمكن أن تزيد مع تكيف السوق مع تنازلات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

«إن اختيار مكافحة التضخم سيزيد من خطر الركود، في حين أن التعايش مع التضخم سيعني المزيد من التضخم المستمر. وقال برازير إن السوق تخفض بعض احتمالية أن يحارب بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم بدلاً من التعايش مع التضخم».

الملاحظة الأصلية:

يقول الاستراتيجيون في بلاك روك إن المتداولين مخطئون في مسار سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي

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