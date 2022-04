PlayStation Plus الجديد: ثلاثة اشتراكات وتكامل PS

SCREENSHOT - Sony anunció una reestructuración de su servicio de juegos por suscripción Playstation Plus. Foto: Playstation.com/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

ردًا على Xbox Game Pass من Microsoft, قررت سوني إعادة هيكلة خدمة الاشتراك في ألعاب Playstation Plus الخاصة بها مع وضعين جديدين يسمى Extra و Premium. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة أنها ستدمج Playstation Now و Playstation Plus في خدمة واحدة. سيتم إعادة تسمية اشتراك Playstation Plus الحالي إلى Playstation Plus Essential. وفقًا لشركة Sony، ستقدم، من بين أمور أخرى، لعبتين للتنزيل شهريًا ووظائف متعددة اللاعبين عبر الإنترنت للعديد من الألعاب. يضيف اشتراك Playstation Plus Extra الجديد كتالوجًا يصل إلى 400 لعبة قابلة للتنزيل لـ PS4 و PS5، سواء من عرض Sony أو من مطوري شركاء من جهات خارجية. يشمل أغلى اشتراك، يسمى Playstation Plus Premium، جميع مزايا المستويات الأساسية والإضافية. أضف حوالي 340 لعبة أخرى، بما في ذلك عناوين PS3 المتاحة عبر البث السحابي، بالإضافة إلى كتالوج من الكلاسيكيات الشائعة لـ PS و PS2 و Playstation Portable (PSP)، والمتوفر عبر البث والتنزيل. يتم تقديم ألعاب البث من خوادم الإنترنت، كما كان من قبل على Playstation Now لـ PS4 أو PS5 أو الكمبيوتر الشخصي. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن اشتراك Premium إصدارات تجريبية بحيث يمكن للاعبين تجربة الألعاب قبل شرائها. سيحصل المستخدمون الذين يدفعون كل ثلاثة أشهر أو حتى سنويًا بدلاً من شهريًا على خصم على جميع الاشتراكات. سيتم التخلص التدريجي من اشتراك PlayStation Plus حسب المنطقة، بدءًا من الأسواق الآسيوية، تليها أمريكا الشمالية وأوروبا. من بين العناوين التي ستكون متاحة في اشتراكات Extra و Premium، ذكرت سوني: «Death Stranding»، «إله الحرب»، «مارفل سبايدر مان»، «مارفل سبايدر مان: مايلز موراليس»، «مورتال كومبات 11" و «العودة». الأسواق التي ليس لديها خدمات البث السحابي PlayStation Now، بما في ذلك أمريكا اللاتينية، ستحصل على إصدار أكثر بأسعار معقولة من PlayStation Plus مع ميزات أقل. سيسمى هذا الوضع PlayStation Plus Deluxe وسيحل محل اشتراك Premium. dpa