ماسك تطلق عرض بقيمة 43.000 مليون دولار أمريكي لشراء تويتر

(بلومبرغ) - قدم إيلون ماسك عرضًا «أفضل ونهائيًا» لشراء شركة Twitter Inc.، قائلاً إن الشركة لديها إمكانات غير عادية وأنه الشخص المناسب لفتحها.

سيقدم أغنى شخص في العالم 54.20 دولارًا نقدًا، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 54٪ على سعر الإغلاق في 28 يناير وقيمة تبلغ حوالي 43 مليار دولار أمريكي. ارتفعت أسهم شركة وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 18٪ في عمليات ما قبل الافتتاح.

أعلن ماسك، 50 عاما، عن العرض يوم الخميس في عرض تقديمي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بعد رفض موقف محتمل في مجلس إدارة الشركة. كشف الملياردير، الذي يسيطر أيضًا على شركة تسلا، لأول مرة في 4 أبريل أنه كان لديه حصة تبلغ حوالي 9٪. انخفضت أسهم Tesla بما يقرب من 1.5٪ في التداول قبل الفتح بسبب الأخبار.

العرض هو أحدث ملحمة في علاقة ماسك المتقلبة مع Twitter. التنفيذي هو واحد من الشخصيات الأكثر شهرة على المنصة، وغالبا ما يغرد الميمات والسخرية إلى @elonmusk أكثر من 80 مليون متابع. وقد تحدث بصراحة عن التغييرات التي يود فرضها على منصة التواصل الاجتماعي، بينما عرضت عليه الشركة منصبًا في مجلس الإدارة بعد الإعلان عن مشاركته، مما جعله أكبر مساهم فردي.

بعد الإعلان عن مشاركته، بدأ ماسك على الفور باقتراح تغييرات محتملة للمستخدمين الآخرين، من تحويل مقر تويتر في سان فرانسيسكو إلى ملجأ للمشردين وإضافة زر تحرير للتغريدات إلى منح علامات التحقق التلقائية للمستخدمين المميزين. اقترحت إحدى التغريدات أن تويتر قد يموت، نظرًا لأن العديد من المشاهير الذين لديهم أعداد كبيرة من المتابعين نادرًا ما يغرد.

غير راض عن تأثير كونه أكبر مستثمر في تويتر، فهو الآن يطلق عملية استحواذ كاملة، كونه أحد الأشخاص القلائل الذين يستطيعون تحمل تكاليف القيام بذلك. تبلغ ثروة ماسك حاليًا حوالي 260 مليار دولار وفقًا لمؤشر بلومبرج الملياردير، بينما يبلغ تقييم سوق تويتر حوالي 37 مليار دولار.

في رسالة إلى مجلس إدارة تويتر، قال ماسك إنه يعتقد أن تويتر «لن يزدهر أو يخدم الحتمية الاجتماعية [لحرية التعبير] بشكله الحالي. يحتاج تويتر إلى تحويل نفسه إلى شركة خاصة».

من غير المرجح أن يكون الاستحواذ عملية طويلة. وقال ماسك: «إذا لم تنجح الاتفاقية، بما أنني لا أثق في الإدارة أو أعتقد أنها يمكن أن تقود التغيير الضروري في السوق العامة، فسيتعين علي إعادة النظر في موقفي كمساهم».

أبلغ ماسك مجلس إدارة تويتر خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة أنه يعتقد أنه يجب سحب الشركة من البورصة، وفقا لبيان اليوم.

وقال

آدم كريسافولي من Vital Knowledge في تقرير إن عرض السهم البالغ 54.20 دولارًا «منخفضجدًا» بالنسبة للمساهمين أو مجلس الإدارة لقبوله، مضيفًا أن أسهم الشركة وصلت إلى 70 دولارًا قبل أقل من عام.

استأجر ماسك مورغان ستانلي كمستشار للاستحواذ. يشمل سعر العرض أيضًا الرقم 420، المعترف به على نطاق واسع كمرجع مقنن للماريجوانا. كما اختارت 420 دولارًا كسعر سهم للاكتتاب العام المحتمل لشركة Tesla في عام 2018، وهي خطوة أكسبتها التدقيق من لجنة الأوراق المالية والبورصات.

الملاحظة الأصلية:

المسك يجعل 43 مليار دولار محاولة معادية لاتخاذ تويتر خاص (2)

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