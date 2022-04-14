الوزراء وأعضاء الكونغرس والسلطات يطالبون بالعدالة لصغار داماريس ويطالبون بالسجن مدى الحياة لـ «Chiclayo Monster»

قبل s. اختطاف واغتصاب داماريس، الفتاة البالغة من العمر 3 سنوات التي كانت غاضبة في تشيكلايو، عدة سلطات أظهر سخطهم وطالبوا بالعدالة للصغير. رفع أعضاء الكونغرس والوزراء وحتى المسؤولين العموميين السابقين أصواتهم على شبكاتهم الاجتماعية. إن طلب معاقبة خوان أنطونيو إنريكيز، الموضوع المسؤول عن هذه الفظائع، بالإجماع.

وكان أول من تحدث علنا نائبة رئيس الجمهورية ورئيسة وزارة التنمية والإدماج الاجتماعي، دينا بولوارتي، التي أعربت عنها السخط على هذه القضية وطالب بأن تسقط ثقل القانون الكامل ضد المعتدي.

«أدى انعدام الأمن والعنف في الشوارع إلى وقوع ضحية أخرى: اختطفت فتاة واغتصبت جنسيا في تشيكلايو. ونطالب بممارسة الوزن الكامل للقانون ضد المعتدي، الذي تم القبض عليه بالفعل. وتحتاج الطفلة وعائلتها إلى دعمنا الكامل».

و كانت و زيرة شؤون المرأة و السكان الضعفاء, ديانا ميلوسلافيتش, من بين أولئك الذين رفعوا صوتها دعما لداماريس. وأعرب عن إدانته للجريمة المرتكبة ضد الضحية. «عقوبتي المدوية للجريمة ضد الفتاة التي تعرضت للاعتداء الجنسي البالغة من العمر 3 سنوات. أطالب من سلطاتنا ونظام العدالة بأشد عقوبة ضد المغتصب. وسوف نستمر فى تقديم الرعاية للضحية ودعم اسرتهم».

أعربت نائبة أفانزا بايس باتريشيا شيرينوس عن غضبها، مشيرة إلى أن هذه القضية لا يمكن أن تمر دون عقاب. «إن الاختفاء المؤلم والاغتصاب المدين للفتاة البالغة من العمر 3 سنوات لا يمكن أن يفلت من العقاب. يجب مقاضاة المعتدي الدموي ومحاكمته بالسجن مدى الحياة! من الملح أن يتصرف @MimpPeru و @FiscaliaPeru و @PoliciaPeru بجد. #JusticiaParaDamaris #NiUnaMenos،» قال.

من جانبها، شعرت فلور بابلو، وهي برلمانية في حزب مورادو، بالسخط وأعربت عن رفضها للمعتدي من هذا القاصر. «#JUSTICIAPARADAMARIS لا توجد كلمات يمكن أن تظهر التنصل والإدانة والغضب تجاه مغتصب فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات في تشيكلايو. لقد تصرف @FiscaliaPeru بسرعة، ولكن يجب علينا التأكد من أن القضاء يعطي عقوبة مثالية. ويبلغونني أن مركز طوارئ المرأة على اتصال بالأسرة ويدعمها. أدعو وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بالقاصر. لا يمكننا السماح بتعرضهم وإعادة الإيذاء. وسأتابع ذلك لضمان تحقيق العدالة».

مسيرة تشيكلايانوس تطالب بالعدالة لداماريس

وفي الوقت نفسه، يطالب كيلي بورتالاتينو، عضو الكونغرس في حزب بيرو ليبر، بمعاقبة الوحش من تشيكلايو بطريقة مثالية. «عزيزي الله! دع الوزن الكامل للقانون يقع على هذا الرجل المريض، الذي اختطف وغضب داماريس البالغ من العمر 3 سنوات في مدينة تشيلكايو. وهي الآن في المستشفى في مستشفى لاس مرسيدس وتم إدخالها إلى غرفة العمليات. #JUSTICIAPARADAMARIS،» قال.

من جانبه، يؤكد مشرع العمل الشعبي، إيليش لوبيز، على أنه يجب تنحية الخلافات في الكونغرس جانباً من أجل حل المشاكل الحقيقية.

«يجب وضع التناقضات السياسية جانباً والبدء في حل المشاكل الحقيقية مثل مأساة #Damaris في #Chiclayo. وأدعو زملائي في @congresoperu إلى التشريع لصالح حماية أكبر لأطفالنا».

كما أعربت المحامية ووزيرة المرأة السابقة روزاريو ساسيتا عن حزنها العميق وسخطها من هذه القضية. «هل تسألني لماذا روحي في ألف قطعة؟ من قبل فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات كانت غاضبة في تشيكلايو. ممتن لـ NPP لدينا الذي استولى في أقل من 24 ساعة على البائسة. الفتاة في المستشفى. نحن نطالب بالسرعة وأقصى عقوبة للمعتدي السيء السمعة».

الحبس الاحتياطي

وأمرت محكمة التحقيق التحضيرية الثانية لخوسيه ليوناردو أورتيس باحتجاز خوان أنطونيو إنريكيز غارسيا لمدة تسعة أشهر قبل المحاكمة ، المتهم بجرائم الاغتصاب والاختطاف في شكل اعتداء على فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وأمرت رئيسة المحكمة المذكورة أعلاه، ماريا فاسكيز فاسكيز، بهذا الإجراء استجابة لطلب من مكتب المدعي العام اتهم خوان أنطونيو إنريكيز بالجرائم المذكورة أعلاه.

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