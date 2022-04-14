عانت لوز إيلينا غونزاليس من عدة عقابيل على جسدها بسبب COVID-19

كانت الممثلة المكسيكية لوز إيلينا غونزاليس واحدة من عدد لا يحصى من ضحايا فيروس COVID-19، الذي ترك بلا شك العديد من الوفيات في المكسيك وحول العالم. ولكن ليس هذا فقط، ولكن أيضا العواقب التي تحدث بعد المعاناة من هذا المرض.

كان هذا هو الحال مع الممثلة المذكورة أعلاه، حيث أبلغت للبرنامج الصباحي Venga La Alegría عن التغيرات الجسدية والهرمونية والعصبية الواضحة التي خضع لها جسدها بعد إصابتها.

«كانت عقابي هي الأقوى، وكانوا متوترين في الجهاز العصبي المركزي، وأعطوني نوبات القلق والكثير من الهرمونات، والهرمونات التي ضربتني بشدة، وانخفض هرمون التستوستيرون كثيرًا واستغرق الأمر شهورًا وشهورًا وشهورًا وشهورًا وشهورًا عديدة، وما يقرب من عام حتى يتم تنظيمه وهذا تسبب لي كثيرًا من التعب، اكتسبت الكثير من الوزن»، أكد الفنان.

La cantante tuvo que explicar a su esposo como era su sentir en ese momento, pues no la pasó nada bien. (Foto: Instagram @luzelenaglezz)

بالإضافة إلى ذلك، أوضح العملية التي عاشها من خلال عدم وجود الهرمون المذكور بالفعل، والذي على الرغم من أنه حاول كل شيء، إلا أن تغيرات الوزن استمرت: «من الواضح، عندما لا يكون لديك هرمون التستوستيرون، يكون لديك منخفض جدًا، كتلة العظام، كتلة عضلاتك وزيادة كتلة الدهون و من الواضح أنه مشاكل هرمونية، حتى لو كنت تأكل بصحة جيدة وتمارس الرياضة لأنك لا تستطيع إنقاص الوزن».

وبالمثل، أشارت لوز إيلينا إلى أن الانهيار العصبي الذي تسببت فيه في نشوب صراعات مختلفة في بيئتها، ومع ذلك، كانت دائمًا تدع عائلتها تعرف مدى سوء حالتها في ذلك الوقت: «أخبرتها «إنها ليست معك، إنها خطيرة، لا أشعر أنني بحالة جيدة، لذلك لا تضغط علي، حقًا ليس الآن». هناك أشياء لا يمكنك التحكم فيها عندما تكون على ما يرام هرمونيًا، والشيء المهم هو أنني أعرفذلك، لذلك، لأننا نعرف بالفعل كيفية التعامل معها»، كما قالت، كونها صريحة قدر الإمكان مع زوجها في هذه اللحظات الصعبة.

اعترفت لوز إيلينا بأنها تناولت أدوية مختلفة لتكون قادرة على التحكم في الأزمات المختلفة التي مرت بها يومًا بعد يوم، أيضًا على أنه يوصف العلاج الهرموني الذي وضع هرمون التستوستيرون في جسده لعدة أشهر، حتى تمكن من تنظيم مستوياته. مما ساعد المغنية على العودة إلى وزنها الطبيعي.

La participante de certámenes de belleza se sometió a un tratamiento hormonal que le reguló la testosterona, por lo que pudo regresar a su peso normal. (Foto: Instagram / @luzelenaglezz)

قالت لوز إيلينا في: «تناولت حبوبًا للقلق، نعم، أعطاني الطبيب حبوبًا لتهدئتي والحقيقة هي أنني كنت أتناول أيضًا علاجًا هرمونيًا، أي أنني كنت أتلقى هرمون التستوستيرون لعدة أشهر حتى قاموا بتنظيمه وبدأت بالفعل في فقدان الوزن وأنا بالفعل أكثر سعادة وهدوءًا» أمام وسائل الإعلام.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2020، نددت لوز إيلينا بفيديو على حسابها الرسمي على Instagram أن الشخص الذي كان يعمل في منزلها أصابها بـ COVID-19.

وقال المشارك في مسابقة ملكة الجمال: «أحد الأشخاص من الخدمة مرض ولم يخبر أنها تشعر بالسوء، بعد يومين لاحظنا ولسوء الحظ في تلك الأيام أصابت شخصين آخرين من موظفي المنزل وأصابوا بي وأصهاري».

بالإضافة إلى ذلك، انتهز الفرصة للحديث عن «عدم مسؤولية» الناس من خلال عدم ارتداء الأقنعة أو ترك منازلهم مريضة بالفعل.

La actriz contó por medio de sus redes sociales, cómo fue que se contagió del virus.

«إنهم لا يهتمون، يخرجون ولا يعطون لعنة ويسمح الآباء بذلك. أفهم أن هناك العديد من الأشخاص الذين تم شفاؤهم والعديد ممن يتقدمون، لكن كثيرين آخرين لا يفعلون ذلك (...) جاءت موظفة إلى منزلي، وجلبت لي الفيروس بكل فقدان الوعي في العالم، لكنها أصيبت أيضًا من قبل شخص في الشارع لم يهتم»، وطلبت أن تدرك كيف يعرض الناس الآخرين لهذا الفيروس.

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