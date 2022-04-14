تقول لوسيانا فوستر إنها «مغرمة ومتحمسة ومبهجة» من قبل باتريسيو بارودي

على الرغم من الجدل الذي نشأ مع استحمام الطفل لأخت باتريسيو بارودي، يبدو أن لوسيانا فوستر قد قللت من شأن الأمر وأوضحت أنها تعيش واحدة من أفضل لحظاتها مع فتى الواقع.

كان المؤثر في 13 أبريل في برنامج En Boca de Todos للمشاركة في سلسلة ممتعة من الأسئلة والأجوبة، حيث لم تتردد في الصراخ بالحب يشعر لعضو Esto هو Guerra.

بدأ كل شيء عندما سأله السائق ريكاردو روندون: «هل أنت مسرور أو متحمس أو مغرم (مع باتريسيو بارودي)؟» ، سألت مقدم العرض وبعد بضع ثوان استجاب النموذج مفاجأة الجميع.

« في هذه اللحظة أستطيع أن أقول إنه مزيج بين الثلاثة (مسحور ومتحمس ومحب). أعتقد أن كل شيء له مراحل، ولكن من الجيد جدًا أن يجتمع القليل من كل شيء معًا»، قالت فتاة الواقع.

تم استجواب إجابتها من قبل جينو بيساريسي، الذي أخبرها أنها على ما يبدو مرتبكة بعض الشيء. ومع ذلك, لم تتردد في تربيعه وإخباره أن الشخص الوحيد المرتبك هو الدفاع عن علاقته الرومانسية مع النموذج.

من جانبها، أشارت تولا رودريغيز إلى أن الحب شعور جميل للغاية. دعونا نتذكر أن السائق أظهر دائمًا أنها تحب الاستماع إلى قصص الآخرين العاطفية.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن، لم يعلن أي منهما عن أي إعلان رسمي في علاقتهما، لكنهم لم يعودوا خائفين من مشاركة الصور ومقاطع الفيديو على شبكاتهم الاجتماعية حيث يتم رؤيتهم بشكل متزايد في الحب.

تقول لوسيانا فوستر إنها «مغرمة ومتحمسة ومبهجة» مع باتريسيو بارودي. فيديو: تلفزيون أمريكا

ماذا حدث في حفل استحمام أخت باتريسيو؟

يوم السبت الماضي، 09 أبريل، احتفلت شقيقة باتريسيو بارودي، ماجو بارودي، باستحمام طفلها أيتانا مع العائلة والأصدقاء المقربين. حضر فلافيا لاوس كضيف، كما فعل لوسيانا فوستر، الشريك الحالي لصبي الواقع. ومع ذلك، كانت عضوة Esto es Guerra ملحوظة لغيابها في الصور التي رفعتها أخت زوجها على شبكاتها الاجتماعية.

من خلال حساب التوائم على Instagram، نشرت شقيقة «باتو» بارودي أبرز أحداث الحدث، حيث شوهدت وهي تتظاهر بجانب الزخرفة، وتكسر الكعكة وتفتح بعض الهدايا. كما قام بتحميل ملخص فيديو لكل ما حدث في ذلك اليوم، لكن إحدى التفاصيل لفتت انتباه المستخدمين.

يحدث أن لوسيانا فوستر لا تظهر في هذا المنشور، على الرغم من أنها قامت بتحميل الصور ومقاطع الفيديو على شبكاتها لإثبات أنها حضرت حفل استحمام الطفل لأخت زوجها الآن. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يظهر في الصورة الجماعية أيضًا، حيث قال ماجو إنه يطرح «مع أشخاص أحبهم كثيرًا»، حيث تظهر فلافيا لاوس.

ومع ذلك، بعد ساعات وبعد مطر الانتقادات من معجبي لوسيانا، نشر ماجو بارودي صورة تتظاهر مع أولاد الواقع وأوضح أنه يريد تحميل هذه الصور من قبل، لكنه لم يستطع بسبب العدد الكبير من الصور التي كان لديه. وكتب: «أود أن أشاركهم جميعًا، لكنهم لا نهاية لهم».

بالنظر إلى ذلك، شكر معجبو الزوجين ماجو على توضيح أنه ليس لديه علاقة سيئة مع أخت زوجته. ومع ذلك، ادعى مستخدمو الإنترنت الآخرون أن هذا المنشور تم بـ «التزام»، حيث كان من الممكن أن تتأذى لوسيانا بعدم رؤية نفسها في أي صورة.

Foto grupal del babyshower de Majo Parodi. (Foto: Instagram/@majoparodi98)

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