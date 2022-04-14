أعطى كيم جونغ أون موطنًا فاخرًا لمذيع الأخبار الأكثر شهرة في كوريا الشمالية

المذيع الإعلامي الرسمي ري تشون هاي هو أحد أشهر أصوات كوريا الشمالية بعد الإعلان عن الأحداث الكبرى التي شهدتها البلاد في العقود الأخيرة - بما في ذلك التجارب النووية والصاروخية ووفاة أحد القادة - بصوت عال, صوت رعد مليء بالعاطفة.

كانت المذيعة التي لقبت في الخارج باسم «السيدة الوردية» بسبب زيها التقليدي والمشرق موضوع وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية يوم الخميس بعد أن قدمت الزعيم كيم جونغ أون ري إقامة فاخرة وطلبت منها الاستمرار في العمل بقوة كصوت لقراراتها.

يقول الخبراء إن كيم تحاول زيادة دعمها من النخب في كوريا الشمالية حيث تواجه البلاد مصاعب الوباء والجمود الدبلوماسي.

وأوضح الزعيم الكوري الشمالي لوكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA)، أن هدية المنزل أعطيت بسبب العمل الذي قام به مقدم البرنامج والمذيع للحزب على مدى السنوات الخمسين الماضية. كما قالت كيم انها تتوقع ان يواصل ري «كما هو الحال دائما، العمل بقوة بصحة جيدة كما يليق بالمتحدثة باسم الحزب».

تعرف كيم على ري في منطقة سكنية مبنية حديثًا على ضفاف النهر تم افتتاحها يوم الأربعاء في بيونغ يانغ. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن المنازل في المنطقة قدمت إلى ري وآخرين قدموا خدمة متميزة للدولة.

En esta foto proporcionada por el gobierno de Corea del Norte, Kim Jong Un, segundo a la derecha, corta la cinta durante una ceremonia de inauguración del distrito residencial en terrazas junto al río Pothong en Pyongyang, Corea del Norte, el miércoles 13 de abril de 2022. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP)

هذا الجمعة هو عيد الميلاد 110 لجد كيم الراحل ومؤسس الدولة، كيم إيل سونغ. إنها أهم ذكرى دولة لكوريا الشمالية، والتي تحكمها على التوالي ثلاثة أجيال من عائلة كيم منذ تأسيسها في عام 1948. منطقة الإسكان الجديدة هي المكان الذي يقع فيه المقر الرسمي لكيم إيل سونغ حتى السبعينيات.

وقال مون سيونغ موك المحلل في معهد كوريا الوطني لبحوث الاستراتيجية ومقره سيول: «من خلال إعطاء المنازل لأولئك الذين كانوا مخلصين له، يود كيم جونغ أون زيادة تعزيز وحدته الداخلية». «Ri Chun Hi هي مثال واضح لمثل هؤلاء الأشخاص، حيث قامت بنشر تجاربها النووية والصاروخية بشكل كبير وعملت كنوع من المتحدثين بالنسبة له».

وقالت وكالة الانباء الكورية ان كيم زارت منزل رى معها يوم الاربعاء واتخذت احتياطات لمنعها من التعرض لاى إزعاج «اثناء صعودها ونزولها على الدرج».

وقالت ري، التى تبلغ من العمر حوالى 79 عاما، انها تشعر بان منزلها الجديد يشبه الفندق وان جميع افراد عائلتها «ظلوا مستيقظين طوال الليل يبكون بامتنان عميق لخير الحزب»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

انضم ري إلى التلفزيون الحكومي في أوائل السبعينيات، عندما كانت البلاد لا تزال محكومة من قبل كيم إيل سونغ، وأصبحت تدريجياً وجه البث الإخباري الذي يحركه الدعاية في البلاد.

Imagen de archivo de Ri Chun Hi. REUTERS/KRT via REUTERS TV/File Photo

وقد ظهرت علاقاته الوثيقة مع كيم خلال موكب عسكرى العام الماضى عندما رأى القوات تسير من شرفة مرتفعة بجوار كيم مباشرة، ووضع يده على كتفه وهمس له فى لحظة. في حدث آخر، كانت أول شخص يتبادل مصافحة مع كيم قبل أن يأخذ ذراعها ويتظاهر لصورة جماعية.

مون, المحلل, قال إن ري يتلقى العلاج على مستوى أعضاء مجلس الوزراء في المنزل, تبدو صحية ومن المتوقع أن تستمر في التعامل مع الإعلانات التلفزيونية الرئيسية على الأقل في السنوات القليلة المقبلة.

أدى أسلوب Ri العاطفي والعاطفي أحيانًا إلى ضحكات في بلدان أخرى. في عام 2011، اعتذرت محطة تلفزيونية تايوانية بعد أن قام أحد قراء الأخبار بتقليد لهجة ري عندما أعلنت وفاة والد كيم، كيم جونغ إيل.

ومنذ أن ورث السلطة بعد وفاة والده، حكم كيم جونغ أون، 38 عاما، كوريا الشمالية بسلطة مطلقة. لكنه يواجه واحدة من أصعب الأوقات في حكومته بعد أن صدم جائحة الفيروس التاجي اقتصادًا كان بالفعل في وضع يائس بسبب سوء الإدارة والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة. ويقول المحللون إن التجارب الصاروخية الأخيرة كانت تهدف إلى تطوير أسلحتهم والضغط على الولايات المتحدة ومنافسيها للحصول على تنازلات دبلوماسية.

(مع معلومات من AP)

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