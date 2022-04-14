خوسيه Revueltas: الذي كان الكاتب المكسيكي الذي سجن مرتين في جزر مارياس

عندما بدأ الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) إدارته، أعلن عن عدة تغييرات في بعض أجزاء المكسيك، مثل جزر مارياس، وهو المكان الذي كان بمثابة سجن لأكثر من 100 عام، ولكن أمرت AMLO بأن تصبح مركزًا له الفنون والثقافة ومعرفة البيئة.

في منتصف عام 2021، شارك لوبيز أوبرادور صورًا مع التقدم المحرز في بناء مركز التعليم البيئي «جدران المياه خوسيه ريفيلتاس»، في جزيرة مارياس، والذي سيفتح للجمهور في غضون ثلاثة أشهر، كما قال لوبيز أوبرادور.

والحقيقة هي أن جزر مارياس استضافت أحد أكثر السجون رعباً وعزلاً في المكسيك. تم افتتاحه في منتصف بورفيرياتو، في عام 1905، وأغلق في عام 2019. شخصيات مشهورة، مثل الكاتب والناشط السياسي خوسيه ريفويلتاس، مرت خلال زنزاناته، وفي المجموع، عندما كان يعمل كسجن، كان يضم حوالي 45،000 سجين.

كان خوسيه Revueltas كاتبًا وناشطًا كان مرتين في هذا السجن. يصادف يوم الخميس 14 أبريل الذكرى السادسة والأربعين لوفاته. مع عمله، برز كواحد من أهم الشخصيات في الإبداع الفني في البلاد.

José Revueltas fue un disidente del sistema político mexicano en todas sus vertientes, incluidas las de la izquierda (Foto: Twitter@INEHRM)

ولد في 20 نوفمبر 1914 في بلدية سانتياغو باباسكويارو، في دورانجو. ومع ذلك، عندما كان في السادسة من عمره، قررت عائلته الانتقال إلى مكسيكو سيتي. عندما توفي والده، عندما كان Revueltas صغيرا جدا، ترك المدرسة وعلم نفسه نفسه في المكتبة الوطنية.

في سن ال 13 انضم إلى منظمة سوكورو روخو الدولية، لذلك بدأ نشاطه السياسي في سن مبكرة جدا. بعد فترة وجيزة من انضمامه إلى الحزب الشيوعي المكسيكي (PCM)، في عام 1930، تم سجنه بسبب الدعاية السياسية. كانت هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها جزر مارياس. في نوفمبر 1932، كان هذا هو ثاني دخول له في ذلك السجن.

وقد غذت تجربته في السجن عمله الأدبي، وتمكنت من التقاط انطباعاته عما يعاني منه السجناء في الحبس. تتوافق هذه الفترة مع رواية جدران المياه، التي نشرت في عام 1941.

كان Revueltas منشقًا للنظام السياسي المكسيكي من جميع جوانبه، بما في ذلك اليسار. أسس الرابطة اللينينية لسبارتاكوس وتم طرده لاحقًا. تقول وزارة الثقافة (Seculta) في نص نُشر في عام 2014: «يمكننا القول أن خوسيه Revueltas لم يرى في الماركسية كإيمان، بل كأداة للتحرر الاجتماعي».

Revueltas estuvo encarcelado en las Islas Marías en dos ocasiones. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO

كان عام 1943 وقتًا مكثفًا في سيرة الكاتب، حيث حصلت روايته «الحداد البشري» على الجائزة الوطنية للأدب. وفي العام نفسه، طُرد من PCM عندما اشتبك مع قيادة ديونيسيو إنسيناس، وهي حالة ناجمة عن طرد هيرنان لابوردي وفالنتين كامبا.

وفقًا للموسوعة الإلكترونية للفلسفة المكسيكية، التي أنشأتها جامعة متروبوليتان المستقلة (UAM)، بعد رحيلها عن الحزب الشيوعي المكسيكي، وجهت Revueltas جهودها لبناء قوة اشتراكية من شأنها توحيد الأصوات المختلفة لمثل هذا الفكر السياسي.

في هذه المهمة، ارتبط المؤلف بشكل مكثف مع فيسنتي لومباردو توليدانو. وفقًا لمقطع نقلته المؤسسة التعليمية، كان الهدف من هذه المنظمة الجديدة هو المساعدة في بناء حزب الطبقة العاملة.

«كان معياري على النحو التالي. كان حزب الشعب (حزب الشعب) سيولد، وكان ذلك جيدًا جدًا، مثل حزب الجماهير البرجوازية الصغيرة الكبيرة، التي يعد دورها مهمًا للغاية، وفي المكسيك حاسمة، ضمن التكتيكات والاستراتيجيات العامة للبروليتاريا. سيكون للماركسيين بعد ذلك مهمة، داخل حزب الشعب، للعمل كجزء منظم من شأنه أن يمثل مصالح الطبقة العاملة، ووضع الأسس بحيث، في المستقبل غير البعيد، يمكن إنشاء حزب ماركسي لينيني حقيقي (من خلال وحدة الماركسي فصيل مع مجموعات أخرى، حتى المسلحين الأكثر وعيا من PCM) الذين سيكون لديهم أقوى حليف لها في حزب البرجوازية الصغيرة الحضرية وطبقات الفلاحين التي سيصبح حزب الشعب بالضرورة، تصور الطريقة التي قمت بها مسبقا»، وقال الكاتب الشهير في مذكراته المنشورة. في المجلد الثاني من كتاب ما بعد وفاته The Evocations المطلوبة.

في عام 1967 حصل على جائزة كزافييه فيلاوروتيا لمسيرته الأدبية. قال أوكتافيو باز عنه أنه «واحد من أفضل الكتاب في جيلي وواحد من أنقى الرجال في المكسيك».

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