في أي البلدان تصوت إلزامية وما هي الغرامات، مثل تلك التي أشار إليها بابلو غوميز في المكسيك

El gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, obtuvo su reelección por otros cuatro años con el 76,75 % de los votos con el 99,49 % de las mesas escrutadas, según los datos de la Junta Electoral Provincial. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

بعد استشارة إلغاء الانتداب، تم إعطاء العديد من القراءات حول هذا الحدث في المشهد السياسي المكسيكي؛ ومع ذلك، برز أحدهم بين الجميع وكان رئيس وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، بابلو غوميز ألفاريز.

والحقيقة هي أن النائب الفيدرالي السابق لحركة التجديد الوطني (مورينا) أكد أن الملايين من المكسيكيين قد يواجهون عقوبات بسبب امتناعهم عن التصويت في ممارسة الديمقراطية المباشرة التي خضع لها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO).

من خلال حسابه الرسمي على تويتر، قال المسؤول إن الدستور السياسي للولايات المكسيكية المتحدة (CPEUM) ينص على أن التصويت التزام، لذلك يمكن أن تكون هناك عقوبات سياسية انتخابية.

ومع ذلك، لم يكن هذا هو الشيء الوحيد، لأنه ألقى باللوم بشكل مباشر على المعهد الوطني للانتخابات (INE) لعدم إبلاغ السكان بشكل صحيح بالالتزام بالمشاركة في المشاورة لأنه أشار إلى أنه ضدها.

El funcionario culpó al INE de no informar a la población que el voto era obligatorio (Foto: Twitter/@PabloGomez1968)

على الرغم من موقف مورينيستا، فإن منظمات التحليل السياسي الدولية مثل The World Order (EOM) تضع المكسيك مع بلد يكون فيه الاقتراع إلزاميًا، ولكن لا يتم تطبيق عقوبات.

بالإضافة إلى ما سبق، هناك دول حول العالم حيث يمثل التصويت التزامًا، وفي حالة ما إذا قرر المواطن عدم ممارسته، تضع القوانين بعض العقوبات لتجنب تكرار مثل هذا السلوك.

وحتى الآن، هناك 27 دولة وصمتها بأنها التزام للمواطنين بالمشاركة بنشاط في كل عملية انتخابية يتم تنظيمها.

هذه هي: الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، كوريا الشمالية، كوستاريكا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إكوادور، مصر، غابون، غراسيا، هندوراس، لبنان، ليبيا، ليختنشتاين، لوكسمبورغ، المكسيك، ناورو، بنما، باراغواي، بيرو، سنغافورة، تايلاند، تركيا وأوروغواي.

Uruguay es uno de los países latinoamericanos que establece como obligatorio el voto (Foto: EFE/Federico Anfitti/Archivo)

كما يتضح من القائمة أعلاه، تقود بعض الدول اللاتينية الدول التي أنشأت هذا الإجراء خلال العمليات الانتخابية، ومن بينها الإخفاقات الاقتصادية تبرز.

فعلى سبيل المثال، ينص قانون الانتخابات الوطنية في الأرجنتين على أنه «تفرض غرامة تتراوح بين 50 و 500 بيزو (أي 8.84 إلى 88 بيزو مكسيكي) على الناخبين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة وأقل من 70 سنة والذين يتوقفون عن الإدلاء بأصواتهم ولا يبررون أمام المحاكم الانتخابية الوطنية، في حدود 60 يومًا من الانتخابات المعنية».

من ناحية أخرى، في البرازيل، ينص القانون الجنائي والانتخابي على أن الغرامة ستكون بين 3 و 10٪ من الحد الأدنى للأجور حسب المنطقة.

Brasil también establece multas por no acudir a votar (Foto: EFE/Joédson Alves/Archivo)

وفي الوقت نفسه، في بيرو، تعتمد غرامة الامتناع عن المشاركة على المنطقة التي يقع فيها الشخص، حيث أن التفريق بين المناطق غير الفقيرة أو الفقيرة أو الشديدة التكاليف تتراوح بين 21.5 إلى 86 باطن (من 115 إلى 460 بيزو مكسيكي).

دولة أخرى تدخل هذه القائمة هي أوروغواي، حيث ينص قانون تنظيم التصويت الإجباري على أن الغرامة يمكن أن تتراوح من 500 إلى 2000 بيزو أوروجواي (أي ما يعادل ما بين 242 و 968 بيزو مكسيكي).

وأخيرا، فإن حالة كوستاريكا تشبه إلى حد كبير حالة المكسيك، لأنه على الرغم من أن الاقتراع يعتبر واجبا، لا تنطبق أي عقوبات على المواطنين الذين يختارون عدم ممارستها.

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