إذا سافرت إلى صحراء تاتاكوا، فستحتاج إلى دفع هذه الرسوم للدخول

أعلن عمدة فيلافييجا، ألفارو أندريس شاري، أنه منذ يوم السبت الماضي 9 أبريل، تم بالفعل فرض «ضريبة استهلاك» لدخول صحراء تاتاكوا (هويلا)، من أجل الحصول على الموارد للحفاظ على هذا الجذب السياحي الكولومبي.

وفقًا لشاري، سيتم فرض ضريبة السياحة على الوكالات والمشغلين الذين يستفيدون من السياحة في الصحراء، لذلك سيتعين عليهم دفع 3000 بيزو للإدارة البلدية لكل شخص يدخل تاتاكوا.

بمجرد إلغاء الوكالات ومنظمي الرحلات السياحية الرسوم المقابلة، وفقًا لمكتب عمدة فيلافييجا، سيحصل السائح على مقبض يمكنهم من خلاله دخول المرصد والمنتجع الصحي والمتحف، من بين مساحات أخرى.

يمكنك أيضًا قراءة: كولومبيا ستنهي عيد الفصح تحت المطر، وفقًا لـ Ideam

يمكن شراء المقابض من متحف الحفريات في فيلافييجا (الجانب الجنوبي من حديقة رينالدو ماتيز تروخيو) أو المكتب السياحي (تابع إلى متحف الحفريات) أو في المرصد البلدي OATA (Vereda Cusco).

في الوقت الحاضر، وفقا لصحيفة El Espectador، 54 من مقدمي خدمات الإقامة مع السجل الوطني للسياحة النشطة يعملون في بلدية فيلافييجا، منها 16 تقع في صحراء تاتاكوا.

في هذا الصدد، طلب مكتب عمدة البلدية من خلال وثيقة «أن يقوم جميع الأشخاص الذين يديرون مجموعات من السياح الذين يزورون بلديتنا بنشر هذه المعلومات بحيث يكون كل زائر على دراية بالدفع الذي يجب عليهم القيام به، ويأتي مع الميزانية المناسبة وتجنب المضايقات بسبب نقص المعلومات والمعرفة باللائحة الجديدة وجمع هذه الرسوم الإضافية».

قد يثير اهتمامك: التصنيف الأخضر، التزام كولومبيا بتعزيز التمويل المستدام والتنوع البيولوجي

وكجزء من الاحتفال بالأسبوع الرئيسي، أعلنت حكومة هويلا أنها ستنفذ مجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية لتعزيز السياحة الدينية في المنطقة. وفقًا لإدارة الإدارة، سيقام النشاط الأول هذا الخميس المقدس في كاتدرائية Immaculate Conception في نيفا، حيث سيقدم ما يقرب من 100 فنان حفل غنائي في الساعة 8 مساءً.

ليوم الجمعة العظيمة، ستتولى الأوبرا تفتيش لا جاغوا في بلدية غارزون من الساعة 6:30 مساءً.

وأفادت الحكومة أيضاً بأنه سيتم في بلديات نيفا وغارزون وسان أغوستين إقامة معارض فنية وحفلات موسيقية مختلفة حتى يتسنى لكل من هويلينسس والسياح الاستمتاع بالسياحة الثقافية والدينية في إقليم أوبيتا.

استمر في القراءة