إذا لم تصوت في إلغاء التفويض، فهذا ما يقوله القانون، كما أشار بابلو غوميز

في 12 أبريل، أخبر بابلو غوميز، رئيس وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، INE عن انخفاض مستوى المشاركة المسجل في يوم إلغاء الانتداب يوم الأحد 10 أبريل، واتهمه عدم إبلاغ ما يقرب من 93 مليون ناخب بأن التصويت إلزامي, كما جاء في الدستور المكسيكي في المادة 36, مضيفا أن الفشل أن تفعل ذلك يشكل عقوبة على النحو المنصوص عليه في المادة 38.

الحق في التصويت العام والحر والسري هو ضمان أساسي لكل مكسيكي، وعلى الرغم من أن النص الدستوري يشير إلى أن التصويت هو أيضا التزام لمواطني الجمهورية، فإن التصويت ليس كذلك التي ينظمها القانون, و الطابع الإلزامي لل اقتراع و يفهم على أنه «التزام مدني».

يتحدث كل من Magna Carta والقانون العام للمؤسسات والإجراءات الانتخابية (Legipe) عن «الواجب» ولكنه ليس عملاً مطلوبًا من المكسيكيين ولا توجد عقوبة منظمة قانونًا لعدم الذهاب إلى استطلاعات الرأي.

من أجل إلغاء الولاية، تألف السجل الانتخابي من 92,823,216 مواطنًا، منهم 16,502،636 شخصًا فقط، 17.7٪، مارسوا حقهم في التصويت في هذه العملية. وبهذه الطريقة، قرر حوالي 82٪ عدم الذهاب إلى مراكز الاقتراع.

Pablo Gómez, titular de la UIF, durante su llegada a la Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM) Mario Jasso

وفقًا لتصريحات المشرع السابق في مورينا، لم يُسمح لحوالي 76 مليون مكسيكي بالامتثال لالتزامهم بالمشاركة في إلغاء الانتداب، على الرغم من أنه أوضح أن INE نفذت إفصاحًا سيئًا، بالإضافة إلى تثبيت 57,000 صندوق فقط في جميع أنحاء بلد.

على الرغم من أن رأي الناخبين كان إيجابيًا في المقام الأول بالنسبة للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إلا أن النتيجة ليست ملزمة لأنه وفقًا لقانون إلغاء الانتداب، كانت نسبة مشاركة 40٪ على الأقل من السجل ضرورية، لذلك كانت أحزاب المعارضة مؤهلة كفشل في هذا التمرين, الذي يقولون إنه تم الترويج له من قبل مورينا و مجلس الوزراء الاتحادي.

وتنص المادة 7 من القانون على أن التصويت في الانتخابات يشكل حقا والتزاما يمارس لدمج أجهزة الدولة المنتخبة شعبيا. لكن المادة 447، المتعلقة بالتعديات التي يرتكبها المواطنون، لا تشمل إغفال التصويت كجنحة أو جريمة تستحق أي عقوبة.

بالنسبة للقانون، من التعديات على المواطنين تقديم وثائق أو معلومات كاذبة إلى السجل الفيدرالي للناخبين أو الترويج للشكاوى التافهة، أي ما يتم الترويج له فيما يتعلق بالحقائق التي لا تدعمها أي وسيلة إثبات أو لا يمكنها تحديث المحدد. الافتراض القانوني في أن الشكوى أو الشكوى مدعومة.

(Aspecto de una casilla de votación el 10 de abril de 2022. (Foto: Infobae/Lalo Cano) Lalo Cano

- التسجيل في السجل العقاري للبلدية، مشيرا إلى الممتلكات التي يمتلكها المواطن نفسه، والصناعة أو المهنة أو العمل الذي لا يزال؛ وكذلك للتسجيل في السجل الوطني للمواطنين.

- أن تكون جزءًا من الفيلق الاحتياطي من حيث القانون.

- التصويت في الانتخابات والمشاورات الشعبية وعمليات إلغاء الولاية، وفقا للشروط التي يحددها القانون.

وتنص المادة 38 من الدستور العام التي ذكرها بابلو غوميز على تعليق حقوق المواطنين أو امتيازاتهم بسبب عدم امتثالهم لالتزاماتهم، ولكن يجب أن يحددها القاضي، وعلى أي حال، يجب أن تكون طريقة إعادة تأهيل تلك الحقوق. أنشئت.

Poco más de 15 millones de mexicanos respaldaron al presidente de México (Foto: Cuartoscuro) Francisco Guasco | EFE

- عدم الامتثال، دون سبب مبرر، لأي من الالتزامات التي تفرضها المادة 36. سيستمر هذا التعليق لمدة عام واحد ويفرض بالإضافة إلى العقوبات الأخرى التي يشير إليها القانون لنفس الفعل.

- خضوعه لإجراءات جنائية لجريمة تستحق العقاب البدني، مع احتساب ذلك من تاريخ أمر السجن الرسمي.

- أثناء انقراض العقوبة البدنية.

- للتشرد أو السكر العرفي، المعلن في الشروط التي تمنع القوانين.

- لكونه هاربا من العدالة، من تاريخ إصدار مذكرة الاعتقال حتى قانون التقادم للإجراءات الجنائية.

- من خلال جملة قابلة للتنفيذ تفرض مثل هذا التعليق كعقوبة.

في عام 2013، اقترح عضو مجلس الشيوخ آنذاك عن حزب الثورة الديمقراطية (PRD)، لوز ماريا بيريستاين في مجلس الشيوخ أنه بالإضافة إلى اعتباره حقًا، يجب أن يصبح التصويت إلزاميًا لجميع المواطنين وسيعتبر عدم امتثاله انتهاكًا، والذي سيعاقب. مع غرامة اقتصادية. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء لم يزدهر وتم إلغاؤه.

وبالتالي، فإن التصويت في المكسيك حق وعلى الرغم من الاعتراف به على أنه التزام «مدني»، لا توجد لائحة لمعاقبة المكسيكيين الذين لا يشاركون في الانتخابات الشعبية بالإدلاء بأصواتهم.

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