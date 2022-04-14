للأذواق والألوان؛ يقولون حولها. وفي مسائل المكياج أو العلاجات التجميلية، يرتديها الجميع أو لا يستخدمونها اعتمادًا على الطريقة التي يرونها مناسبة. إذا تحدثنا عن الوجه، فهناك بعض الذين يعتبرون الحاجبين إطار للوجه، كواحد من أهم المجالات والتي تحتاج إلى إيلاء أكبر قدر من الاهتمام. من بين شخصيات العرض الوطني، يمكن القول أن لورا بارجوم لديها حواجب جميلة وهذا شيء تملقها جدتها كثيرًا، لدرجة أنها أرادت حتى أن يكون لها حواجب مماثلة لتلك الخاصة بحفيدتها.

بهذه الطريقة، على ما يبدو بعد إصرار كبير، قررت ملكة الجمال السابقة الاستماع إلى جدتها والوفاء بوهامها بوجود الحاجبين كما أرادتهم، لذلك أخذتها إلى موقع متخصص في التصبغ الدقيق، وهي تقنية يتم فيها رسم الحاجب الشعر بالشعر ولديه معين مدة.

هذه هي الطريقة من قصص Instagram الخاصة بها، صورت المذيعة نفسها مع جدتها، وتسليط الضوء على مدى سعادتها بالإجراء الذي سيتم تنفيذه. «سيتم عمل الحواجب في نفس المكان الذي أصنعها فيه. أنا أقوم بالتصبغ الدقيق... وهي، بالأحرى، أنها لا تغير نفسها لأي شخص لأنها تذهب إلى هناك كم مرة سألتني أنني أريد نفس الحاجبين مثل جدتي؟ ».

في مواجهة السؤال الذي طرحته حفيدتها، علقت المرأة قائلة: «إن وجود حاجبيها أمر صعب للغاية، لكنهم على الأقل يديرونها كثيرًا». في وقت لاحق، جمعت لورا بارجوم أيضًا في InstaStories بعض لحظات جدتها التي تنفذ الإجراء المذكور أعلاه، والتي أدركت مدى رضاها عندما أصدرت العبارة التالية: «كانوا إلهية بالنسبة لي».

من جانبها، لم تفوت الممثلة الفرصة لذكر أن جدتها أصرت عليها لعدة أشهر لتكون قادرة على جعل حاجبيها. «كان لدي المطارد... كان لدي أشهر لإحضارها لي لجعل حاجبيها.»

«كان لدي المطارد»، لورا بارجوم تحقق أخيرا حلم تجميلي لجدتها

لورا غونزاليس - التي أعيدت تسميتها لورا بارجو - كانت ملكة جمال كولومبيا 2017. خلال المسابقة مثل كارتاخينا. في وقت لاحق، أصبحت نائب الملك العالمي في نفس العام.

خلال هذه السنوات الخمس التي عرفتها البلاد كشخصية عامة، أدركت العارضة اهتمامها بمختلف المجالات الفنية مثل الموسيقى والتمثيل، على سبيل المثال. ومع ذلك، إذا كنت تتحدث عن أعمالها الحالية على شاشة التلفزيون، في هذا الوقت يراها الجمهور الكولومبي تؤدي كمقدمة في «Factor X» (2022).

تم تطوير عرض الواقع الموسيقي هذا على الشاشة خلال عطلات نهاية الأسبوع نيابة عن Canal RCN.

تجدر الإشارة إلى أنه في الجزء الثاني من برنامج تلفزيون الواقع في 2020-2021، كانت لورا بارجوم أيضًا مقدمة برامج، لكن عملها تم فقط من غرف الملابس في حوار مباشر مع المشاركين، ولكن في هذا الموسم الحالي هي المذيعة الرئيسية.

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