كيفية العثور بسهولة على الكنائس على خرائط Google

تعمل خرائط Google كمحرك بحث رائع حيث يمكنك ببساطة إدخال اسم ما تريد تحديد موقعه بحيث يتضمن النظام قائمة بالخيارات على الخريطة. وبالتالي، للعثور على الكنائس، عليك فقط الذهاب إلى الخرائط، من متصفحك أو هاتفك المحمول، واكتب «الكنائس» في الفضاء باستخدام عدسة مكبرة تظهر في الهامش العلوي.

سيؤدي القيام بذلك إلى إظهار عدد من البدائل مع مواقعها الخاصة على الخريطة. كما سيتم تضمين قائمة مفصلة بالاسم والعنوان والاتجاهات للوصول إلى هناك والهاتف أدناه. في الوقت نفسه، يوفر خيار مشاركة هذه المعلومات مع مستخدمين آخرين، وهو أمر يمكن أن يكون مفيدًا إذا كنت تنظم اجتماعًا جماعيًا.

كما هو الحال مع الأنواع الأخرى من عمليات البحث، هنا من الممكن القيام بذلك باستخدام بعض المرشحات المتاحة على النظام الأساسي مثل القرب والمساحات المفتوحة عند طلب المعلومات والمواقع التي يتم تصنيفها بشكل أفضل من قبل المستخدمين. في قسم التصنيف، ستتمكن من قراءة آراء الأشخاص الذين أدخلوا تعليقاتهم.

من خلال إدخال كل خيار من الخيارات المدرجة، من الممكن عرض الصور والتعليقات وتقييمات المستخدمين، كما هو الحال مع عمليات البحث الأخرى التي أجريت في الخرائط. في بعض الحالات، يتم أيضًا تضمين الرابط إلى موقع الويب.

Se puede filtrar la búsqueda por cercanía y la calificación de usuarios

قد يكون من المفيد أيضًا معاينة الجزء الأمامي من الكنيسة والمنطقة التي سيتم فيها استخدام إطلالة على الشارع. للقيام بذلك، يجب عليك الضغط على أيقونة شخص أصفر مرئي في الهامش الأيمن السفلي وسحبه إلى المنطقة التي تريد عرضها.

Desde el navegador se puede activar la opción Street View en Google Maps

الواقع المعزز

إذا كنت تقوم بجولة في المنطقة باستخدام هاتفك المحمول، فيمكنك أيضًا استخدام الواقع المعزز. إنها أداة توفر مؤشرات عند التقاط الهاتف المحمول وإشارته إلى المكان الذي يوجد فيه المستخدم. وبالتالي، ستتمكن من رؤية الأسهم التي تشير إلى أين تتجه أو علامات توضح بالتفصيل مدى بُعد الشارع الذي يذهب إليه الشخص.

لتنشيط هذا الخيار، يجب عليك إدخال خرائط Google من هاتفك الخلوي، والبحث عن الوجهة المطلوبة، والتي ستكون في هذه الحالة كنيسة قريبة؛ ثم اضغط، في الأعلى، على أيقونة الشخص الذي يمشي للإشارة إلى أنك تبحث عن تعليمات للذهاب سيرًا على الأقدام. ثم عليك تنشيط «Live View» بجوار خيار «ابدأ». سيقوم النظام بعد ذلك بفتح الكاميرا وقراءة البيئة وإعطاء التعليمات المقابلة.

الفكرة هي أن هذه الأداة تساعد المستخدم على تحديد مكان نفسه بشكل أفضل في البيئة، ولكن لا ينصح باستخدامه أثناء المشي. هذا هو السبب في أنه يتعين عليك حمل هاتفك في مكانك، وإلقاء نظرة على الاتجاهات وبمجرد توجيهك، تضع هاتفك بعيدًا وتمضي قدمًا. إنها وظيفة يمكن أن تساعد كثيرًا في التوجيه، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يجدون صعوبة في معرفة مكان المشي جيدًا أو الطريق الذي يجب اتباعه.

سجل الموقع

Puede ser útil ver las ruta visitadas en el último tiempo

أداة أخرى مفيدة جدًا لزيارة نفس الكنيسة التي ذهبت إليها سابقًا أو أي مكان قريب آخر هو التحقق من سجل الموقع في الخرائط. في حالة تمكينها، سيتم عرض المواقع التي سافر إليها المستخدم في الأيام القليلة الماضية. للوصول إلى هذا الخيار، انقر فوق صورة الملف الشخصي في الزاوية اليمنى العليا واختر البديل الذي يقول «مساراتك».

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