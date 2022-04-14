«الأفق المحرمة الغربية»: الحيوانات الروبوتية والطاعون القاتل

صدر في عام 2017، أصبحت لعبة الفيديو ما بعد المروع «Horizon Zero Dawn» ضربة كبيرة تمكنت من إثارة النقاد والمشجعين. بعد خمس سنوات، وبعد تأجيل تاريخ إصداره الأصلي، تم إصدار تتمة «Horizon Orbiden West» أخيرًا في 18 فبراير.

كما هو الحال في الجزء الأول، تم تعيين العنوان في نسخة ما بعد نهاية العالم من الولايات المتحدة. يبقى بطل الرواية المحارب ذو الشعر الأحمر ألوي، الذي، بصفته قائد فرقة، ينطلق للعثور على مصدر الطاعون القاتل. ومع ذلك، بعد أحداث الجزء الأول، لم يصنع صداقات فحسب، بل أيضًا العديد من الأعداء.

قد يشعر هؤلاء المستخدمون الذين لا يعرفون العنوان السابق بالضياع قليلاً في هذا الإصدار الجديد. نظرًا لأن القصة مأخوذة مباشرة من «Horizon Zero Dawn»، فلن يضر أن يكون لديك القليل من المعرفة المسبقة عن المؤامرة الماضية.

كيف يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك، في العنوان الجديد، هناك أيضًا عدد لا يحصى من الشخصيات الجديدة التي أعارها ممثلو هوليوود أصواتهم مرة أخرى.

إن عالم اللعبة الواسع بالفعل، حيث سيتمكن اللاعب من التحرك بحرية وفقًا لمبدأ العالم المفتوح، هو أوسع مما كان عليه في الجزء الأول. تم توسيع ميكانيكا التسلق، مما يعني أن العالم يمتد أيضًا عموديًا. يسكنها العديد من الحيوانات الروبوتية المعادية التي تواجه قبائل الناجين.

على الرغم من أنه لم تتم الموافقة على جميع ابتكارات التكملة من قبل الجمهور، إلا أن «Horizon Orbiden West» تلقى استقبالًا هؤلاء المستخدمين الذين استمتعوا بسابقتها سيستمتعون أيضًا بهذا المستخدم. وربما لم يفت الأوان أبدًا للبدء بالجزء الأول.

«هورايزون المحرمة الغربية» متاح حصريًا للبلاي ستيشن 4 و 5. يتم تقديم عنوان السلف لـ PlayStation 4 والكمبيوتر الشخصي.

dpa