هيريبرتو لازكانو، «إل لازكا»: الزعيم الإجرامي الذي «حكم» من الدين

الجزء الأول

إن قادة الاتجار بالمخدرات مقتنعون بأن شخصين فقط مناسبين للحكم: هم والآخر من «أعلاه». ليس من قبيل الصدفة أنهم اختاروا رجل الدين كوسيط في المفاوضات الجنائية.

في السنوات الأخيرة، قررت الكنيسة الكاثوليكية القيام بحملة صليبية خطيرة: وضع السلام في الجحيم، حتى لو كان ذلك يعني التفاوض مع المجرمين. لقد جلسوا معهم أو بشكل منفصل، في محاولة للتوفيق بين المصالح المختلفة.

مع مرور الوقت، يبدأ تجار المخدرات أيضًا في إدراك بعض المزايا: فهم يمحو ويطهرون صورتهم عن القتلة المستأجرين بملايين التبرعات.

Heriberto Lazcano es venerado en la Iglesia El Tezontle, que supuestamente edificó a su semejanza

الزعيم زيتا، الشيطان الذي صدق المسيح

هيريبرتو لازكانو، لازكا، الجلاد و/أو Z-3 (هيدالغو، 1974-كواهويلا، 2012) كان ألف وجه واحد: واحد لكل شخص شاهد. إذا كان يسمى Z-3، كان لديه وجه قاتل. إذا كان هيريبرتو لازكانو لازكانو، أحد سكان باتشوكا (هيدالغو) البالغ عددهم 277,000 نسمة، فقد كان روبن هود.

في حياة هذا المجرم، زعيم كارتل لوس زيتاس، كان هناك الكثير من المال والكثير من الرصاص. الفضة بما يكفي لتأسيس واحدة من أكثر الجماعات الإجرامية تعطشًا للدماء في البلاد وتؤدي إلى التسبب في مقتل آلاف الأبرياء في حربهم المفتوحة مع المنظمات الإجرامية الأخرى.

En 2010, Lazcano construyó la Iglesia de Nuestra Señora de los Lagos, en la colonia Tezontle

على الرغم من وجود قطع الرصاص أكثر من الفضة في مهنة لازكانو، إلا أن صورته كانت محظورة قليلاً لدرجة أنه، حتى الآن، لا يزال يتم تبجيله في مدينة باتشوكا، حتى هناك معظم أعماله الخيرية.

Heriberto Lazcano

في عام 2010، بنى لازكانو كنيسة سيدة البحيرات، في حي تيزونتل. في هذا الحرم, مع نوافذ كبيرة وجدران برتقالية, تقع لوحة تكرم المتبرع بها: «مركز التبشير يوحنا بولس الثاني التعليم المسيحي, تبرعت بها هيريبرتو لازكانو لازكانو لازكانو». أدناه، مزمور 143 من الكتاب المقدس: «يا رب، اسمع صلاتي، أجب على صلواتي، أجبني، أنت المؤمنين والعادل»، يقرأ.

في كل عام في احتفالات القديس الراعي للكنيسة، يسمع أكثر الممرات المطلوبين، التي شاعت من قبل مجموعة Invasores de Nuevo León ومكرسًا لـ Zetas، كما أنها توضح بالتفصيل الزهور الموضوعة تكريمًا للزعيم الإجرامي.

Heriberto Lazcano

جنوب باتشوكا وعلى بعد كيلومتر واحد من كنيسة سيدة البحيرات، بنى Heriberto Lazcano قبرًا فاخرًا، لأنه وفقًا له الأقارب، رجل يؤمن بالباقي الأبدية.

Pachuca, Hidalgo. A un kilómetro de la Iglesia, el Lazca edificó su última morada.

أولئك الذين يزورونها في Ejidal Pantheon سان فرانسيسكو يقولون إنه ضريح يبرز بين القبور الأخرى.

El lujoso mausoleo de Heriberto Lazcano

بعد تسع سنوات من وفاة لازكا في ولاية كواهويلا (في شمال المكسيك)، يقول سكان مستعمرة تيزونتل إن الجروح التي فتحتها حرب لوس زيتاس لا تزال تنزف البلاد، ولكن إمكانية شفاءها موجودة في الكنيسة الكاثوليكية.

Panteón San Francisco

انضم هيريبرتو لازكانو، المعروف في عالم العالم السفلي باسم El Verdugo أو Z-3 أو، إلى الجيش المكسيكي في سن 17، ولكن في سن 24، بعد أن لم يغمي عليه، انضم إلى تهريب المخدرات كمحفز لكارتل الخليج، الذي أسسه أوسيل كارديناس غيلين، الذي و قام بتجنيد أفراد عسكريين مهارين من القوات المسلحة المكسيكية بتشكيل ذراعها المسلح, لوس زيتاس, في أواخر التسعينات. وفي عام 2003، وبعد إلقاء القبض على كارديناس غيلين، حصل ما يسمى كارتل الرسالة الأخيرة على استقلاله عن كارتل الخليج وبدأ حربا ضد الجماعات الإجرامية المتنافسة الأخرى وضد السلطات.

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