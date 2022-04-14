يوضح غوستافو بترو أنه لم يرسل شقيقه للتحدث مع إيفان مورينو

يبدو أن المرشح الرئاسي للميثاق التاريخي، غوستافو بترو، لم يعجبه الإعصار السياسي الذي سببه بالحديث عن زيارة شقيقه خوان فرناندو بترو إلى السيناتور السابق المدان إيفان مورينو روخاس في سجن لا بيكوتا.

على الأقل هذا ما توحي به التغريدات التي نشرها رئيس بلدية بوغوتا السابق بعد ظهر يوم الأربعاء. بعد موجة التعليقات الانتهازية من جميع المرشحين الآخرين للرئاسة، خرج الزعيم في استطلاعات الرأي لإعطاء تفسير آخر. إلى زيارة خوان فرناندو بترو.

أولاً، أكد بترو أنه لم يرسل شقيقه أو أي شخص للتحدث مع إيفان مورينو نيابة عن الحملة الرئاسية اليسارية؛ وقال إن ذلك لم يخطر بباله حتى.

وقال بترو «انهم السجناء الذين طلبوا التحدث الى اللجنة المشتركة بين الكنائس للعدالة والسلام»، الذى اضاف ايضا فى رجاعته ان شقيقه على صلة بهذه المنظمة منذ سنوات وتعرض مؤخرا لحادث فى العمل.

وقال بترو أيضا أن إيفان مورينو، الذي هو في السجن لقضية دائري التجنيد في بوغوتا، «هو متحدث باسم حقوق الإنسان للسجناء». والدليل على ذلك هو وثيقة أرفقها بالتغريدة، وقع فيها مورينو على تلك الورقة.

Petro mostró esta carta, con fecha de marzo de 2022, para probar que Moreno es vocero de los presos.

وبالإضافة إلى ذلك، كان المرشح اليساري مؤكداً أنه لم يُعرض على السجناء تخفيض الأحكام مقابل التصويت أثناء زيارة اللجنة المشتركة بين الكنائس، ممثلة بخوان فرناندو بترو.

من المستشفى الذي يعالج فيه خوان فرناندو بترو من حادثه المهني، أجاب شقيق المرشح الرئاسي على أسئلة حول زيارته المثيرة للجدل لمركز السجن، حيث ذهب بسبب اهتمام السجناء بالتعرف على سياسات السلام والسجون في كولومبيا. في الواقع، تم إثبات هذا الاهتمام في المستند الذي شاركه Twitter.

وفقا لنوتيسياس كاركول، دخل خوان فرناندو بترو مركز السجن مع خوان دانيلو رويدا، منسق اللجنة المشتركة بين الكنائس، واستمرت إقامته في لا بيكوتا حوالي ست ساعات.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لسجلات القبول، كان الشخص الذي أذن بزيارة بترو هو العمدة السابق لفيلافيسينسيو جيرمان تشابارو، المدان بالقتل، بينما استقبل دانيلو رويدا رسميًا الحاكم السابق لسان أندريس، رونالد هوسني جالر، المدان بالفساد.

بالاضافة, على الرغم من أن زيارات الأصدقاء - كما تم تسجيلها في وقت قبولهم - من المفترض أن تكون فردية, تحول وصول Petro و Rueda إلى اجتماع مع عشرات السجناء في الجناح شبه السياسي لذلك السجن.

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