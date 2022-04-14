استولت ألمانيا على يخت فائق مرتبط بقطب روسي قريب من بوتين

El yate de lujo "Dilbar", totalmente cubierto, en el muelle Blohm+Voss en Hamburgo, Alemania, el 13 de abril de 2022. (Jonas Walzberg/dpa vía AP)

استولت السلطات الألمانية على يخت فائق في هامبورغ بعد أن قررت أنه ينتمي إلى شقيقة الروسي أليشر عثمانوف, يعتبر «أحد الأوليغارشية المفضلين لدى بوتين» وتم تعيينه على أنه رجله الأمامي المحتمل.

قال مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية يوم الأربعاء أنه بعد «تحقيقات مكثفة» وعلى الرغم من «الاختباء في الخارج», تمكنت من تحديد أن المالك هو غولباخور إسماعيلوفا, شقيقة عثمانوف.

تم وضع علامة على اليخت الفائق ديلبار من قبل جزر كايمان وهو مسجل باسم شركة في مالطا, ملاذات مصرفية حيث غالبًا ما يودع المليارديرات ثرواتهم. تم إطلاقه في عام 2016 وتبلغ تكلفته أكثر من 648 مليون دولار.

وقالت الشرطة إن السلطات الألمانية عملت في بروكسل لضمان تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على المالك. واضاف انه لم يعد من الممكن بيع القارب او تأجيره او نقله.

Vladimir Putin y Alisher Usmanov (Reuters) REUTERS

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى قد اعلنت الشهر الماضى عقوبات اقتصادية ضد عثمانوف، وهو قطب معدني، لعلاقته بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وردا على غزو اوكرانيا.

في أوائل مارس، استولت إيطاليا على عقار بقيمة حوالي 17 مليون يورو (18.5 مليون دولار) من عثمانوف.

وأكد عثمانوف، الذي تعتبره الولايات المتحدة «الرجل الأمامي» للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد ثلاثة أسابيع أنه وضع العديد من أصوله وممتلكاته في المملكة المتحدة في أيدي الصناديق الاستئمانية قبل أن يعاقب عليه ذلك البلد.

(Reuters) REUTERS

وأوضح المتحدث باسم قطب صناعة المعادن هذا - الذي تبلغ ثروته في لندن حوالي 18.4 مليار دولار - أن معظم ممتلكاته في المملكة المتحدة، بما في ذلك قصر فخم في شمال غرب لندن، «تم نقلها منذ فترة طويلة إلى صناديق استئمانية لا رجعة فيها». «منذ ذلك الوقت، لم يعد عثمانوف مالكه (للبضائع)، ولا يمكنه إدارتها أو التفاوض على بيعها، لكنه لم يستطع استخدامها إلا للإيجار. وتقاعد كمستفيد وتبرع بحقوق المستفيدين لعائلته».

(مع معلومات من AP و EFE)

استمر في القراءة:

وأعربت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن أسفها لتدمير أماكن العبادة الدينية في أوكرانيا، وطالبت موسكو بتعزيز الحوار السلمي.