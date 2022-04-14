أعطى غابرييل سوتو تفاصيل جديدة حول فوزه القانوني ضد لورا بوزو

بعد لورا بوزو، في آخر ظهور لها مع وسائل الإعلام بفضل مؤتمر قدمته لبرنامجها الجديد دع ذلك يحدث لورا! , لتقديم تفاصيل عن الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالضرر المعنوي الذي لحق بغابرييل سوتو و إيرينا بايفا, أكد الهستريون الذي كان ضحية التشهير أن العملية قيد التنفيذ.

خلال البث الأخير لبرنامج Televisa الصباحي، هوي، قدم الممثل الذي أعطى الحياة لبيدرو كاسيريس في الميلودراما You RememberMe، تفاصيل حول القضية التي يُزعم أنها حكمت بالفعل لصالح شكواه ضد مقدم العرض البيروفي.

«أعتقد أنه يجب عليك رفع صوتك في أي ظرف من الظروف التي لا تشعر فيها بالراحة، كما كانت حالتي في مرحلة ما، أيضًا مع موضوع مطالبي، والتي أعتقد أن ضررًا أخلاقيًا قويًا جدًا قد حدث وعندما يحدث ذلك عليك الكفاح من أجل العدالة»، شدد على قلب telenovela.

Gabriel Soto e Irina Barva ganaron proceso en contra de Laura Bozzo, la sentencia es ejecutoria Fotos: Cuartoscuro // Instagram @teacuerdasof / @irinabaeva

في وقت لاحق، تم استجوابه حول ما إذا كانت مقدمة Televisa و TV Azteca السابقة قد أعطت بالفعل دفعة أولية لتعويضها، منذ منتصف عام 2021، حكم القاضي لصالح الزوجين histrion: «نعم، لا يزال قيد التنفيذ»، أكد المؤرخ من مكسيكو سيتي.

العقوبة التنفيذية هي عندما لا يتم قبول أي سبيل انتصاف قضائي ويمكن أن يكون الامتثال العرضي مطلوبًا أو اتخاذ إجراء تنفيذي في قضيتك. كانت هذه التصريحات التي أدلى بها المترجم المكسيكي كرد فعل على ما قاله العضو الجديد في Grupo Imagen.

«يجب مناقشة جميع القضايا القانونية مع محاميي»، جادل المدعي المكسيكي والإيطالي البالغ من العمر 69 عامًا، والذي سيعود إلى الشاشة الصغيرة في 18 أبريل.

Bozzo habló de los problemas con Sánchez Azuara (Instagram: laurabozzo)

في وقت لاحق، خلال خطابها مع وسائل الإعلام في 13 أبريل، ذكرت المذيعة كيف نشأت المشكلة مع زوج المترجمين الفوريين وأوضحت أنه خلال إقامتها مع يونيفيجن طلب منها رأي، والذي تم تحريفه.

«هذا الموضوع من إيرينا وغابرييل سوتو، وأنا أفهم أنه قد تم استئنافه لأنه رأي قلته في برنامج Univision يسمى La opina. كانت إيرينا ستلقي محاضرة عن النساء، وقالوا لي «ما رأيك؟ «؛ قلت «لا تمثلني». إذا رفعت دعوى قضائية ضد كل من يتحدث [عني]، سأكون مليونيرا»، واختتم مقدم العرض، الذي خلد عبارة دع البائس يمر.

رفع كلا الممثلين دعوى قضائية ضد Bozzo في أكتوبر 2020 لجرائم التشهير والمضايقة والتهديدات بعد تصريحات الآنسة لورا العلنية حول الزوجين، والتي ادعت فيها أن غابرييل انتهى به الأمر مع زوجته آنذاك جيرالدين بازان بسبب الخيانة الزوجية مع Baeva.

في السابق، أشيع أن العواقب التي كان يمكن أن تواجهها لورا بوزو تراوحت بين فقدان اسمها القانوني إذا طلبت المدعية ذلك، بالإضافة إلى دفع تعويض سوتو وإيرينا بعد خسارة الدعوى القضائية عن الضرر المعنوي، والتي ضمنت العرض الصباحي بيع el Sol، والتي قد تكون بلغ ما يزيد قليلاً عن 13 مليون بيزو.

Laura Bozzo no asistió a audiencia con Gabriel Soto. (Foto: Instagram)

استمرت العملية القانونية لمدة عام واحد فقط، وفي 20 أكتوبر 2021، قرر القاضي أن الأدلة التي قدمتها الجهات الفاعلة كانت كافية للمضي قدمًا ضدهم. وفقًا لقرار محكمة العدل العليا في مكسيكو سيتي (TSJCDMX)، يجب على لورا بوزو تعويض الزوجين عن الضرر المعنوي.

وقال محامي كلا الممثلين، غوستافو هيريرا، إن المبلغ النقدي سيظل يعتمد على عملية تحدد دخلهم، والعقود مع محطات التلفزيون. أو العلامات التجارية. في الوقت الحالي، من غير المعروف ما هو الترتيب الذي توصلت إليه المذيعة البيروفية مع الشبكة التي وظفتها مؤخرًا، وظفتها.

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