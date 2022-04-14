فيسبوك: قصة «الدجاج الميت أو الحي» شاركت في مسابقة اللغة الإنجليزية وانتشرت

هل الدجاج حي أم ميت؟ قصة بيدرو كاستيلو.

عندما كان بيدرو كاستيلو يترشح لرئاسة الجمهورية، أصبح أحد عروضه العامة معروفًا جيدًا بقصة رواها. كانت قصة صبي يحمل دجاجة ويسعى لخداع معلمه.

ومع ذلك، بسبب الطريقة التي قال بها كاستيلو، بدا الأمر مربكًا للغاية: «ذات مرة، بعد ظهر أحد الأيام كان يحمل طفلاً ودجاجة على ظهره والدجاج، لم يكن المعلم يعرف ما كان يحمله وأراد أن يسأل المعلم وقال: «أردت أن أجعلهم يسقطون وأسأله عما إذا كان على قيد الحياة أو ميتًا .»

قال له الرئيس في قصة مربكة: «إذا كان ميتا، لكان يعلمه الدجاج على قيد الحياة، ولكن إذا كان على قيد الحياة، آسف، إذا كان ميتا، الصبي، المعلم يستسلم، الطفل سلمه على قيد الحياة، ولكن إذا أخبره أنه على قيد الحياة فإنه سيلوي عنق الدجاج ويظهر له الدجاج الميت».

كان في الواقع يشير إلى قصة نشأت في اليونان:

في أحد الأيام، قال مراهق، يتحدث إلى صديق:

- أعتقد أنني أعرف كيف أخدع الرجل الحكيم. سآخذ له طائرًا سأحتفظ به في يده، وسأسأله إن كان ميتاً أم حياً. إذا قال إنه على قيد الحياة، سأضغط عليه وبمجرد موته سأدعه يسقط على الأرض؛ إذا قال إنه ميت سأفتح يدي وأتركه يطير.

جاء الشاب إلى الرجل الحكيم وسأله السؤال:

- حكيم، هل الطائر في يدي حيأم ميت؟

نظر الرجل الحكيم إلى الشاب وقال:

- الصبي، الجواب في يديك.

الحقيقة هي أن هذه القصة أصبحت فيروسية للغاية. هذا هو السبب في أن استخدام هذه القصة في مسابقة إنجليزية لفت الانتباه. يحدث أن معهد IPCNA أطلق مسابقة عبر Facebook حيث دعا متابعيه لكتابة قصة موضوع مجانية تحتوي على ما بين 250 و 300 كلمة ومكتوبة باللغة الإنجليزية. أطلقوا عليه تحدي الكتابة وأولد الكثير من التفاعل على شبكاتهم الاجتماعية.

الشيء المضحك هو أن المستخدمين شاركوا في المسابقة بروح الدعابة. تم تشجيع الكثيرين على ترجمة القصص المعروفة إلى الإسبانية. تم تشجيع أحدهم على ترجمة قصة كاستيلو:

«ذات مرة بعد ظهر أحد الأيام كان طفل يحمل دجاجة على ظهره، والدجاج الذي لم يكن المعلم يعرف ما كان يحمله، وأراد أن يسأل المعلم وأخبره أنه يريد أن يجعله يؤمن ويخبره، اسأله عما إذا كان حيا أم ميتا. إذا كان ميتا، وقال انه سوف تظهر له الدجاج على قيد الحياة، ولكن إذا كان على قيد الحياة، عفوا، إذا كان ميتا، إذا قال له المعلم أن الطفل قد مات، أعطاه المعلم... أعطاه الطفل على قيد الحياة، ولكن إذا قال له أنه مات، الصبي كان على قيد الحياة. الدجاج انه لا يعرف ماذا يفعل. لم يكن هو ولا الطفل مع هذا الفخ لجعل المعلم والطفل يسأل المعلم يقول المعلم يقول لي أن الدجاج لدي في يدي هل هو حي أو ميت «، comentó. El comentario logró varios يحب, بيرو فو أ ترافيس دي واتساب كيو لوجرو فيراليزاري.