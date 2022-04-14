يفقد Facebook الاهتمام في غزوه إلى البث الصوتي

(بلومبرج) اهتمام فيسبوك بالبودكاست يختفي، بعد عام واحد فقط من بدايته.

في

أبريل الماضي، خلال سوق جذاب للصوت، أطلق Facebook غرف صوتية حية، وقصص قصيرة تسمى Soundbites والبودكاست للمستخدمين في الولايات المتحدة. وقعت الشركة اتفاقيات مع المبدعين ورعت أحد أكبر المؤتمرات الأمريكية في الصناعة: حركات البودكاست. حتى أن مديري منتجات Facebook ظهروا في برنامج الصناعة طويل الأمد «New Media Show» لتشجيع البودكاست على الانضمام إلى المنصة.

لكن اليوم، تؤكد الشركة على مبادرات أخرى في المحادثات مع شركاء البودكاست، بما في ذلك الأحداث في metaverse والتسوق عبر الإنترنت، وفقًا لمديري الصناعة الذين يعملون مع المنصة. لقد طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن محادثاتهم مع Facebook لم يتم الإعلان عنها.

إن اهتمام Facebook المنخفض بالبودكاست هو خيبة أمل للبعض في الصناعة المتنامية لأن حجم منصته يوفر جمهورًا محتملاً كبيرًا، ومعه، إمكانية كسب المزيد من عائدات الإعلانات. بدلاً من ذلك، تحول الشركة الأم Meta Platforms Inc. انتباهها إلى مشاريع metaverse والفيديو القصير وسط المنافسة المتزايدة والانخفاض الحاد في سعر سهمها.

قال متحدث باسم Facebook إن الشركة لا تزال تعمل على البودكاست حتى أثناء تسريع العمل على الميزات ذات الأولوية مثل Reels و Feed. ترى الشركة حلاً وسطًا جيدًا مع منتجاتها الصوتية، وفقًا للمتحدث، الذي رفض تقديم التفاصيل.

يبدو أن

تحرك

Audiomania

Facebook نحو الصوت، بطريقة ما، أمر لا مفر منه. لقد فعلت ذلك خلال فترة من الهوس الصوتي العام الماضي، عندما بلغت قيمة منصة الصوت الحية Clubhouse 4 مليارات دولار وأرادت كل شركة تقنية نسخ منتجها. كان لدى Spotify Technology SA قيمة سوقية تزيد عن 50 مليار دولار قبل عام، وهو ضعف ما هو عليه الآن، وكانت شركة Amazon.com Inc. توقع صفقات صوتية رئيسية. لذلك عندما قال Facebook إنه يقدم تجارب صوتية، لم يفاجأ أحد تمامًا.

لدخول الفضاء، استكشفت الشركة أيضًا بدء برنامج تدريبي لجذب المبدعين إلى المنصة. قال ستيف كولبورن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Editaudio، إن مجموعة تعمل مع فيسبوك توصلت إلى فكرة الدفع لها لتدريب ما يقرب من 15 بودكاست من خلفيات مختلفة على كيفية إنشاء برامجهم واستخدام المنصة، ولكن الفكرة لم تتحقق أبدًا.

ثم, بعد رعاية Podcast Movement في أغسطس, لم يرعى Facebook تكملة له في مارس ولم يرسل شخصًا واحدًا للحضور, وفقًا لقائمة الحاضرين في الحدث.

في الوقت نفسه، لم يعد بعض شركاء Live Audio Rooms ينظمون المحادثات ولم يتم تجديد اتفاقياتهم. على سبيل المثال، وقع الناشط في مجال الحقوق المدنية ديراي ماكيسون اتفاقية أولية من ست حلقات، والتي يقول إنها سارت على ما يرام. لكن عقده لم يتم تجديده

أولويات جديدة

في علامة أخرى على تغيير الأولويات, مدير منتج بودكاست رائد على Facebook, إيرينا لام, يبدو أنه انتقل إلى دور موجه نحو الموسيقى, وفقًا لصفحة LinkedIn.

ولكن حتى جهود البث المحدود لـ Facebook كانت مصدرًا للنمو لبعض مزودي المحتوى. قالت TYT Network، التي تنتج برامج سياسية، إن Facebook هو ثاني أكثر منصته الصوتية شعبية بعد Apple Podcasts. أضافت الشبكة محتوى بودكاست إلى Facebook في سبتمبر، ومنذ ذلك الحين، ساهمت المنصة «بمئات الآلاف من المستمعالشهري الإضافي»، وفقًا لمدير التسويق برافين سينغ. هذا هو ضعف الجمهور TYT يحصل على سبوتيفي, قال.

الملاحظة الأصلية:

فيسبوك يتراجع عن غزوته إلى البث الصوتي

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