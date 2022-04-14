كشف الدين أن عدم اليقين السياسي يزيد من التشاؤم بين رواد الأعمال

La construcción de vivienda seguirá como uno de los sectores con mejores proyecciones para este año ayudado por los subsidios del Gobierno colombiano que incentivan la compra de unidades nuevas. EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

البلاد على بعد أكثر من شهر بقليل من انتخاب رئيسها الجديد. وبالنظر إلى حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالفائز المحتمل في الانتخابات، كما يقول الدنماركي، نما التشاؤم داخل رجال الأعمال. في شهر مارس من هذا العام، يؤكد الكيان، انخفض مؤشر ثقة رجال الأعمال إلى 62.7 نقطة مقارنة بالعام السابق، أي أنه انخفض 0.4 نقطة.

وأوضح داين أن «هذه الدراسة الاستقصائية تقدم مؤشرات مستكملة بشأن ما يلي: أ - حالة العمليات؛ (ب) القنوات التي تؤثر على العمليات والموظفين العاملين؛ ج - تنفيذ آليات التكيف؛ د - التوقعات بشأن أداء الاقتصاد؛ ه - تصور سياسات الدعم والفوائد التي قبلتها الشركة». حول التحليل الذي ألقاه في الساعات القليلة الماضية.

قال خوان دانيال أوفييدو، مدير الدنماركي، إنه في الواقع، المشهد السياسي هو الذي يشك رجال الأعمال في توقعاتهم المالية. وقال أوفييدو: «نرى أن سياق الاقتصاد الكلي من حيث التضخم، إلى جانب الدورة السياسية وعدم اليقين في العملية الانتخابية، هي العوامل الأكثر وضوحا في مواجهة هذا الانخفاض في الثقة التجارية».

كشفت نتائج دراسة Dane تلك أن 97.2٪ من الشركات في التجارة والتصنيع والخدمات والبناء، أبلغت أيضًا عن عملية عادية في فبراير 2022، معالأخذ في الاعتبار أن لها قيمة مماثلة تمامًا للشهر السابق. سجلت التجارة، بنسبة 98.4٪، أعلى نسبة من الشركات ذات العمليات العادية، بينما، من ناحية أخرى، كان قطاع البناء أدنى نسبة بنسبة 84.3٪. 11.6٪ من جميع الشركات، من ناحية أخرى، أبلغت عن مشاكل في توريد المدخلات لشهر فبراير.

Dane Dane

يشير دانيل إلى أن 73.2٪ من الشركات ذكرت أنه بسبب مشاكل التوافر، اضطرت إلى مقاطعة تدفق مدخلاتها. عانت نفس المشكلة بنسبة 78.3٪ للشركات في الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت 71.2٪ من الشركات أن هناك زيادة في التكاليف، في قطاع البناء، على وجه الخصوص، ارتفعت هذه النسبة إلى 87.4٪.

وفقًا لـ Fenalco، من ناحية أخرى، فإن توقعات 46٪ من رواد الأعمال الذين تمت استشارتهم في استطلاعها يعتبرون أنه خلال العام سيستمر أداء أعمالهم في التحسن. أكد 37٪ من رواد الأعمال أن مبيعاتهم كانت مماثلة لتلك التي حدثت في مارس 2021. بنسبة 19٪ انخفضت المبيعات هذا العام. في حين أن 46٪ من رواد الأعمال لديهم توقعات ومستقبل شركاتهم إيجابية، فإن المستقبل بنسبة 12٪ ليس له أي علامة على كونه إيجابيًا.

«أدت الزيادة العامة في الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية إلى إجبار المتداولين على إعادة ترتيب عملياتهم وبذل جهد لعدم تحويل جميع تجاوزات التكاليف إلى المستهلك، مما يشير إلى أنه على الرغم من أن شهر مارس لديه توازن جيد، إلا أن ذروة التضخم قد تغير الصورة في الأشهر القليلة المقبلة،» قال خايمي ألبرتو كافال، رئيس فينالكو.

وأضاف الاتحاد الوطني للتجار في هذا الصدد (فينالكو)، في النتائج المنشورة في مجلة Bitácora Económica: «لسوء الحظ، يتسبب التضخم في ترك عربات السوبر ماركت مع العديد من المنتجات في الصناديق التي لا يستطيع المشترون أخذها لأن ميزانياتهم لا تسمح بها».

علق بروس ماك ماستر، رئيس آندي، بأن ما هو ضروري لأوقات مثل اليوم هو «الحفاظ على إنتاجية الشركات لتعزيز فرص العمل والدفاع عنه. يجب أن نستمر في بذل الجهود لإنشاء مشهد تمكيني يسمح للشركات بتفعيل جميع سلاسل القيمة».

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