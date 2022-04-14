عيد الفصح: خدعة لتغيير رمز whatsapp لصليب أرجواني

فوجئ الآلاف من مستخدمي whatsapp، وخاصة أولئك الذين لديهم هواتف محمولة تعمل بنظام Android، عندما علموا ذلك تحتوي تطبيقات المراسلة الفورية على العديد من الأسرار، حيث تنتشر على الشبكات الاجتماعية، لأنها تسمح لك بتخصيص هاتفك الذكي كل شهر.

على سبيل المثال، أصبحت خدعة معروفة الآن بتغيير شعار whatsapp الأخضر الكلاسيكي إلى رمز يظهر صليبًا أرجوانيًا. بعد ذلك، يشرح Infobae بالتفصيل كيفية القيام بذلك.

هذه هي الطريقة التي يمكنك بها تغيير أيقونة whatsapp للصليب لعيد الفصح

قبل أن نبدأ في ذكر خطوة بخطوة، تحتاج إلى تنزيل الصورة التي ستستخدم رمز whatsapp الجديد.

يمكنك البحث عن «Latin Cross Emoji» في Google Chrome أو Safari، واختيار الشخص الذي تفضله. يجب أن نتذكر أنه لكي تبدو هذه الخدعة بشكل أفضل بصريًا، يجب أن يكون لها خلفية شفافة؛ أي بتنسيق PNG.

PicsArt. (foto: YouTube)

إذا لم تتمكن من العثور على الرموز التعبيرية بخلفية شفافة أو خلفية قمت بتنزيلها بتنسيقات أخرى مثل JPG أو GIF، فلا داعي للقلق. هناك تطبيق يسمى PicsArt يسمح لك بمسح خلفية أي صورة مجانية تمامًا، وسهلة للغاية. الآن ، خطوة بخطوة:

1. أول شيء هو الدخول إلى Google Play.

2. بعد ذلك، يجب عليك البحث عن التطبيق المسمى Nova Launcher. يمكنك تثبيته مباشرة من خلال هذا الرابط.

3. ثم افتح التطبيق وقم بتكوين نمط عرض مشغل الهاتف المحمول الخاص بك.

4. عند الانتهاء، يجب عليك الآن الضغط على أيقونة whatsapp لمدة ثانيتين.

5. ستظهر نافذة تسمح لك بتعديل الاسم والشعار.

6. انقر على أيقونة whatsapp، ثم التطبيقات، متبوعة بالصور والآن عليك تحديد صورة الصليب.

Cruz morada para ícono de WhatsApp. (foto: EmojiTierra)

7. سيكون هذا كل شيء. الآن يجب حفظ التغييرات فقط وسترى أنه سيتم استبدال أيقونة whatsapp التقليدية. بدلاً من ذلك، سيكون لها رمز قلب، وردي أو أحمر.

إذا لم تنته من إقناع مظهر الهاتف الذكي، فعليك ببساطة إلغاء تثبيت Nova Launcher وسيعود كل شيء إلى طبيعته.

أخيرًا وليس آخرًا، لا يسمح لك Nova Launcher بتغيير رمز صورك المحفوظة. يمكنك أيضًا تغيير اسم التطبيق.

Emojis de cruz morada para WhatsApp. (foto: La Verdad Noticias)

يمكن لـ Homer Simpson إعلامك عندما تكون هناك رسالة جديدة على whatsapp، إليك الخطوات

تحتاج أولاً إلى تنزيل صوت هومر سيمبسون بتنسيق MP3. للعثور على الصوت على YouTube، يجب عليك الانتقال إلى هذا الرابط. تجدر الإشارة إلى أن الرابط هو واحد من العديد من الأصوات التي يمكن العثور عليها بواسطة Homer على المنصة.

يمكنك حتى استخدام صوت بارت سيمبسون.

Voz de Bart Simpson para WhatsApp. (foto: YouTube/TodoTOP)

وبالمثل، لتنزيله على هاتفك الذكي، يمكنك استخدام الصفحات المختلفة التي تقوم بتنزيل الموسيقى من هذه البوابة، ما عليك سوى لصق الرابط واختيار التنسيق.

أيضًا، يوصى باستخدام تطبيقات مثل SnapTube، المتوفر في متجر Play، المتجر الافتراضي الموجود على جميع أجهزة Android.

الآن، حان الوقت لتعيين صوت هوميروس كنغمة رنين لرسالة whatsapp

1. بمجرد تنزيل صوت Homer Simpson، انتقل إلى whatsapp وانقر على أيقونة النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية اليمنى العليا.

2. حدد خيار الإعدادات ثم الإشعارات.

3. أدخل خيار نغمة الإعلام وفي الوضع الافتراضي ستظهر نغمة الرنين.

4. انتقل إلى النهاية وستتمكن من العثور على خيار إضافة نغمة رنين.

5. قم بتشغيله وابحث عن صوت MP3 الخاص بـ Homer Simpson الذي تم تنزيله من YouTube، وهذا كل شيء.

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