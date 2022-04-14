عيد الفصح: منع منزلك من التعرض للسرقة أثناء ذهابك في رحلة

وفقًا لأحدث نشرة صادرة عن أمانة المقاطعة للأمن والتعايش والعدالة في بوغوتا، تم تخفيض السرقات المنزلية خلال الأشهر الأولى من العام. مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، انخفضت هذه الجريمة بنسبة 36.7٪، بينما خلال عام 2022 كان لديها اتجاه تنازلي قدره 43.8٪.

ومع ذلك، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن الأسبوع المقدس هو أول استراحة طويلة من السنة، والتي يستخدمها الآلاف من الناس للقيام برحلات الراحة أو الحج. بعد ذلك، ستكون منازلك فارغة وسيغتنم بعض الأشخاص عديمي الضمير الفرصة للدخول وأخذ الأشياء الثمينة الخاصة بك، مما سيزيد من العدد وستعود من الراحة لمواجهة الصداع.

لمنع حدوث ذلك لك، يجدر اتباع بعض التوصيات لإبقاء منزلك بعيدًا عن أيدي مالكي الشقق، الذين قد ينتظرونك لتحميل صورهم الأولى على الشاطئ لاتخاذ إجراء.

الاقتراح الأكثر وضوحًا هو التحقق من إغلاق أبوابك ونوافذك بشكل آمن قبل السفر. يتضمن ذلك أيضًا التحقق من أن المفصلات في حالة جيدة، دون صدأ أو تآكل. إذا قمت بتثبيت قضبان، فتأكد من أنها تبقى قاسية تحت ضغط معتدل، مثل الدفع أو الركلة. لا تنس باب الشرفة أو نافذتك؛ يجب ألا تكون هناك طريقة للفتح من الخارج. انزع المفتاح من القفل قبل المغادرة؛ هذا الخطأ أكثر شيوعًا مما تعتقد.

توصية أخرى هي التوصية بمنزلك لأحد أفراد الأسرة الموثوق بهم, صديق أو جار: اطلب منهم التجول في منزلك من وقت لآخر للتأكد من عدم حدوث أي شيء غريب. إذا كانت لديك ثقة مع مأمور المبنى الخاص بك، يمكنك أيضًا طلب نفس الخدمة. خيار جيد آخر هو التحدث إلى الشرطة في الربع الخاص بك.

الفكرة الجيدة هي ترك الأشياء الثمينة الخاصة بك، مثل المجوهرات أو أجهزة الكمبيوتر أو لوحات المفاتيح، بعيدًا عن الأنظار - بعيدًا عن المجال المرئي للنوافذ أو الشرفات. استخدم الستائر وقم بتخزين هذه العناصر في الخزائن أو الأدراج أو تحت المرتبة. إذا كان لديك حق الوصول إلى خزنة، فاستخدمها.

شيء واحد يجب أن تضعه في اعتبارك هو أنه يتم التخطيط لبعض السرقات المنزلية: يتلقى الجاني المعلومات التي لن تكون في المنزل وسينتظر لحظة التصرف. تحقق من الحواف الخارجية للأبواب والنوافذ بحثًا عن أي علامات قد يتركها أصحاب الشقق لتمييز المنازل المثالية للسرقة. التقط الصور وحذفها وإبلاغ السلطات.

يمكن أن تكون التكنولوجيا أيضًا حليفك أو عدوك عندما يتعلق الأمر بحماية ممتلكاتك وتلك الخاصة بعائلتك. يسمح لك بعض المساعدين الرقميين، مثل Alexa أو Google Home، ببرمجة أضواء منزلك وأجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت لتشغيلها في أوقات معينة، مما يعطي انطباعًا من الخارج بوجود أشخاص في المنزل. حتى إذا لم يكن لديك هؤلاء المساعدين، يمكنك إعداد جهاز التلفزيون أو الصوت يدويًا عبر خيار «المؤقت».

من ناحية أخرى، ليس كل الأشخاص الذين يتابعونك على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك لديهم نوايا حسنة. ضع في اعتبارك عدم تنبيه المجرمين بالمشاركات التي تعلن متى وأين ستسافر. يمكن أن تنتظر هذه الصورة على الشاطئ عودتك أنت وأحبائك إلى المنزل.

استمر في القراءة: