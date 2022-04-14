عيد الفصح في هواراز: أطباق نموذجية لا يمكنك تفويتها في هذه المدينة

Huaraz هي مسقط رأس بلا منازع من أجمل المناظر الطبيعية في بيرو. لديها امتداد كبير من جبال الأنديز ، وهي عجائب خلقت العديد من المناظر الطبيعية الفريدة والتي يجب أن يعرفها كل بيرو.

ومع ذلك، ليس هذا هو الشيء الوحيد، لأن هواراز، عاصمة أنكاش، هي موطن لفن الطهو الاستثنائي الذي يجب أن تعرفه وتذوقه. ولماذا لا تستفيد من عطلة عيد الفصح للذهاب إلى المناطق الداخلية من البلاد.

لهذا السبب، سنوضح لك أدناه ما هي اليخنات التي يجب أن تجربها أثناء إقامتك في «سويسرا البيروفية» المعروفة أيضًا.

لحم خنزير غينيا هو واحد من القيمة الغذائية الصحية والعالية. استهلاكه شائع في منطقة الأنديز في بيرو وهو أيضًا المكون الرئيسي في العديد من الوصفات. لذلك إذا سافرت إلى هواراز، فلا شك في أنه يجب عليك تجربة Picante de Cuy، حيث ستجده في أكثر من مطعم واحد.

تم إنشاء هذا الطبق قبل وقت طويل من وصول الإسبان وكان يسمى Haka Pichu. يقال أنه في العصور القديمة تم تقديم جميع اليخنات التي تحتوي على خنزير غينيا في أوقات وأيام خاصة.

يحتوي على العديد من العناصر الغذائية وأفضل شيء هو أنه لحم قليل جدًا من الدهون. مكوناته الرئيسية هي خنزير غينيا ومرق الفريسة والفول السوداني المحمص والمطحون والبطاطا السوداء المسلوقة والدقيق للتزيين وبعض الخضروات الأخرى.

Receta fácil para preparar picante de cuy de forma casera. (Foto: Captura)

2. بيكان كالدو:

يتم استهلاك هذا الطبق وتناوله في الصباح. وفقًا لمختلف السكان، فإن استهلاك هذا المرق يملأهم بالطاقة والحيوية لبدء عملهم اليومي. يعتمد إعداده على رأس لحم الضأن والذرة . ومن المعروف أيضًا باسم «رفع الموتى» أو «رفع الموتى».

3. Ceviche من twat:

Ceviche هي واحدة من أكثر الأطباق رمزية في بيرو، في الواقع ولدت في بلد الإنكا، والتي بالإضافة إلى وجود منطقة واسعة من الجبال، كما أن لديها منطقة ساحلية كبيرة.

في هذه الحالة، يتم تبادل الأسماك بالهرة، والتي تعرف أيضًا باسم tawri. إنها حبة يتم إنتاجها في منطقة الأنديز في البلاد. وقالت سارة أبو صباح إن قيمة البروتين عالية جدًا، فهي مصدر رائع للكالسيوم وطعام مثالي لمكافحة الإجهاد .

كيف يتم إعدادها؟ انها بسيطة، تخيل أنك تستعد ceviche التقليدية واستبدال الأسماك مع tarwi. يمكنك تناوله كطبق رئيسي أو يمكن أن يكون بمثابة سلطة.

Ceviche de chocho. (Foto: Captura)

4. لونكا كاشي:

طبق Huaraz الأساسي والشعبي والكلاسيكي. يقال أنه في العصور القديمة، عندما حضر الناس مكالمة مثل اجتماع، أو حدث ذو أهمية كبيرة، تلقوا هذا الحساء في شكل شكر. أصبح استهلاكها شائعًا جدًا وأصبح أحد الأطباق المفضلة في مرتفعات بيرو.

إنه حساء قمح زلق، يحتوي على لحم مكون يمكن أن يكون الدجاج ولحم الضأن ولحم البقر والخضروات. كما أن لديها بطاطس Yungay وزيت الزيتون والبصل الصيني بالداخل.

Llunca Cashki (Foto: Captura)

5. أنكاشينا باتاسكا:

Patasca هو طبق تقليدي. يقال أن الباتاسك الأولى صنعت خلال القرن السابع عشر عندما تم إنشاؤها من أجل مواجهة البرد الذي يشعر به سكان مناطق معينة من بيرو. ومع ذلك، بعد مرور الوقت توقفت عن استهلاكها على أساس يومي، ومع ذلك، فإن Huaraz هي واحدة من المقاطعات التي لا تزال تستهلك هذا الطبق كجزء من حياتها اليومية.

القيمة الغذائية للبطاطس Ancashina عالية، في الواقع يعتبر أنه في حصة واحدة يمكنك الحصول على حوالي 300 سعرة حرارية و 26.24 جرام من الكربوهيدرات. لكن تذكر أن القيمة الغذائية ستعتمد على كمية المكونات المضافة إليها.

6. بوتشيرو:

الحساء هو الطبق المفضل للأنكاشينوس. يتكون من مرق يحتوي على اللحوم والخضروات ومجموعة متنوعة من التوابل التي تجتمع معًا لتشكيل نكهة فريدة. حل لفصل الشتاء؟ بالتأكيد القدر.

Puchero. (Foto: Captura)

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