عيد الفصح في Chincha: الأطباق والحلويات النموذجية التي يجب أن تستمتع بها في هذا الوقت

هناك دائمًا فرصة للاستمتاع بالمأكولات البيروفية، خاصة في أيام العطلات مثل أسبوع عيد الفصح. هذه هي الأيام التي يبحث فيها البيروفيون والسياح عن أفضل الأطباق النموذجية للاستمتاع بطعم الطعام الوطني. وتقدم Chincha نفسها كوجهة رائعة لهذا الغرض.

على طول هذه الخطوط، من المثالي الاستفادة من العطلات (الخميس والجمعة) للقيام برحلة إلى هذه الوجهة مع العائلة أو الأصدقاء. وبما أن الطعام جزء أساسي من التعرف على مكان ما، فإليك ما يمكن أن نجده في Chincha. تعرف عليه في الملاحظة التالية.

المطبخ في CHINCHA

يحتوي مطبخ Chinchana على carapulcra كحامل قياسي مع حساء جاف لذيذ. علاوة على ذلك، عندما يتم تقديمه معًا، يسمى الطبق «وصمة عار الثدي». وتجدر الإشارة أيضًا إلى الماعز الجاف والأرنب, chupe و cebiche من بلح البحر, اللحم المفروم الديك الرومي, لوكرو اليقطين, التاماليس, anticuchos و humitas الذرة.

من ناحية أخرى، في الحلويات المفضلة هي هلام lquat، قصفت السفرجل، التين الأخضر والبرقوق الحلو، والفاصوليا المتوترة وبيكارون.

كارابولكرا يخدع الصابون

إنه طعام نموذجي لساحل بيرو، وهو طبق يتم إعداده مع لحم الخنزير أو الدجاج أو كليهما، والبقدونس ودائمًا فلفل حار لذيذ للأكل في المنزل. ومع ذلك، نظرًا لأنك ذاهب في رحلة إلى المدينة، فابحث عن «نقطة» حيث من المؤكد أنك ستستمتع بهذه الوجبة. أتذكر نصيحة لويس كوتو غوادالوبي لتجربة هذا الطبق، وما هو أفضل من معرفة جزء من بيرو.

La carapulcra y la soca seca se han convertido en platos tradicionales de la gastronomía criolla.

سيكو دي كابريتو

Seco هي واحدة من أكثر الأطباق تمثيلاً في شمال بيرو مع بعض الاختلافات في مناطق مختلفة، حيث يكون المكون الرئيسي هو اللحم الطري للطفل ويتم تقديمه مع الفاصوليا التي ترتدي البصل والثوم. ومع ذلك، فإن لها أيضًا وجود في Chincha. يتم استهلاكه في الغالب خلال العطلات الشعبية والعائلية، وعيد الفصح ليس استثناءً.

Seco de cabrito

سيفيتشي دي ميجيلونيس

لا يزال موسم الصيف وما هي أفضل طريقة للسفر إلى Chincha وتجربة بلح البحر ceviche. يحتوي على البصل الأحمر والعصير وأوراق الكزبرة والفلفل وهذا الرخويات. كل شيء للاستمتاع به مع العائلة.

Cebiche de mejillones

بيكاديلو دي بافو

يحتوي على الأرز والبطاطس والخضروات التي تصاحب الديك الرومي المفروم. إنه مختلف عما تأكله عادة في عيد الميلاد. تذكر أن هذا الطبق معروف في Chincha.

Picadillo de pavo

جاليا دي نيسبيرو

يُعرف أيضًا باسم مربى loquat. إنه مثالي للاستفادة من هذه الفاكهة عندما تكون في الموسم. المشملة هي فاكهة تحتوي على كمية عالية من البكتين، وهي ألياف طبيعية تسمح للمربى بالتكاثف بمجرد البرودة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على الفيتامينات والمعادن والعفص، مما يجعله طعامًا مغذيًا وكاملًا للغاية.

Jalea de níspero

قصف السفرجل

حلوى السفرجل، منشور يمكنك تجربته بعد غداء لذيذ في Chincha. على الرغم من أن أصله في اليونان، حيث انتشر إلى دول مثل إسبانيا والبرتغال، إلا أنه في «وادي الفرح» يتم إنقاذ هذه الوصفة التي تغضب وتقهر الأذواق والحفاظ عليها. جربه في رحلتك.

Machacado de membrillo

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