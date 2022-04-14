كان رد فعل عشاق Daddy Yankee مع الميمات على الفشل في البيع المسبق لتذاكر حفلات غوادالاخارا ومونتيري.

أعلن Daddy Yankee، أحد أعظم العارضين في Reggaeton، وهو نوع موسيقي أصبح شائعًا في السنوات الأخيرة وكان مصدر إلهام للعديد من الفنانين، حتى الأوروبيين، اعتزاله ومعه، ما ستكون جولته الدولية الأخيرة التي ستشمل المكسيك

أعلن المغني البورتوريكي عن مواعيد آخر حفلات موسيقية في حياته المهنية في المكسيك، والأحداث التي كانت عرضة للتعديل والتي تشمل حاليًا ولايات تيخوانا ومونتيري وغوادالاخارا ومكسيكو سيتي وفيراكروز وكوينتانا رو.

في يوم الثلاثاء 12 أبريل والأربعاء 13 أبريل، بدأ البيع المسبق لتذاكر حفلاتهم الموسيقية في مونتيري (24 نوفمبر) وغوادالاخارا (26 نوفمبر)، والتي، وفقًا للمستخدمين، قدمت بعض الأخطاء والمضايقات عند شراء التذاكر من خلال Funticket، الصفحة المسؤولة عن البيع.

Los fans del “Big Boss” ansiaban verlo por última vez en los escenarios, por lo que los memes en Twitter también estuvieron dedicados a los buenos deseos para conseguir entradas (Fotos: Capturas de pantalla / Twitter)

سرعان ما عبر أتباع الفنان من خلال الشبكات الاجتماعية، انزعاجهم ويأسهم للحصول على مكان لرؤية مؤدي البنزين للمرة الأخيرة على المراحل المكسيكية، لذلك في مواجهة التشبع الوشيك للموقع، توجه معجبيه اسمه على منصة تويتر مع الهاشتاج #daddyyankee.

أفاد مستخدمو الإنترنت أن Funticket قام بتنشيط عداد للمبلغ المتبقي حتى البيع, التي سقطت قبل بضع دقائق فقط من انتهاء العد التنازلي, مما تسبب في الميمات على الشبكة الاجتماعية حيث أدركوا أن بعض مستخدمي الملكية والتاباتيو «يبدون مثل المهرجين» لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على التذاكر المشهود لها.

ومع ذلك، لم يكن العد التنازلي هو المشكلة الوحيدة. كما اشتكى أتباع دادي يانكي من أن المنصة بدأت في إعادة توجيهه إلى صفحة أخرى، بالإضافة إلى طلب عدم مشاركة المعلومات الخاصة، مما أخاف أولئك الذين يريدون إجراء الدفع عن طريق البطاقة الإلكترونية.

Fanáticos denunciaron la caída de Funticket con memes a través de Twitter (Fotos: Capturas de pantalla / Twitter)

ريموند أيالا, المعروف باسم Daddy Yankee, هو فنان ريجايتون أصلاً من بورتوريكو, إرثه واسع النطاق وربما يكون أحدهم أكثر. المهم هو أن يكون أول فنان حضري حصل على جائزة Billboard Hall of Fame Award.

كان القوة الدافعة وراء أغاني مثل رومبي، بترول، إيلا مي رفعت، دورا وديسباسيتو، فضلا عن أنه باع أكثر من 17 مليون ألبوم ووضع 84 أغنية على مخطط بيلبورد هوت الأغاني اللاتينية، مع سبعة رقم 1 و 36 في أفضل 10.

كما كان أول فنان ريجايتون يقدم عرضًا حيًا على مسرح بيلبورد، وهذا بلا شك فتح خطوة كبيرة للفنانين الحضريين، حيث لم يكن أحد حاضرًا في حفل توزيع الجوائز من قبل. يُطلق عليه أيضًا Big Boss، تم تكريمه في قاعة مشاهير بيلبورد.

كما فتح الطريق إلى الموسيقى الحضرية في بيلبورد، وفاز بـ 10 تسجيلات غينيس، و 20 جائزة بيلبورد الموسيقية، و 26 جائزة بيلبورد للموسيقى اللاتينية، و 7 جوائز بيلبورد الموسيقية، و 7 جوائز جرامي اللاتينية، و 3 جوائز الموسيقى الأمريكية.

وهو حاليا واحد من أعظم المؤثرين في الموسيقى الحضرية، ويعتبر أسطورة حية.

Además, seguidores mostraron su emoción por ser uno de los últimos conciertos del puertorriqueño, quien en marzo, ha anunciado su retiro de los escenarios (Fotos: Capturas de pantalla / Twitter)

في 20 مارس 2022، من خلال مقطع فيديو نُشر على حسابه على YouTube، شكر الفنان معجبيه على الدعم الذي تلقاه في سنوات عديدة من حياته المهنية وأعلن عما تم التكهن به بالفعل، تقاعده النهائي من المسرح.

واشار الى ان هذه ستكون نهاية جولته الاخيرة فى اكثر من 10 دول. وقد أطلق على هذه الجولة اسم «الجولة الأخيرة» وستبدأ في أغسطس وتنتهي في ديسمبر 2022. هناك بالضبط 14 دولة ستزورها بورتوريكو، وفقًا لموقعها الإلكتروني الخاص.

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