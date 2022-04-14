كولومبيا ستنتهي عيد الفصح في المطر، وفقًا لـ Ideam

بالنسبة لبقية عيد الفصح، من المتوقع حدوث ظروف غائمة وهطول الأمطار في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لمعهد الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية والدراسات البيئية (Ideam). وفقا للكيان، حتى 17 أبريل، من المتوقع هطول الأمطار خاصة في منطقة المحيط الهادئ، جنوب منطقة البحر الكاريبي، ووسط وشمال وغرب جبال الأنديز.

وفقًا للمعهد، من المحتمل أن يزداد هطول الأمطار تدريجياً خلال الفترة المتبقية من هذا الأسبوع في البلاد، خاصة يومي السبت 16 والأحد 17 أبريل.

في حالة أرخبيل سان أندريس وبروفيدنسيا، أشار المسؤول إلى أنه خلال الفترة المتبقية من عيد الفصح، من المتوقع الطقس الجاف، على الرغم من أن إيدام لا يستبعد هطول الأمطار قصيرة الأجل طوال عطلة نهاية الأسبوع.

يجب أن نتذكر أنه في البحر الكاريبي الكولومبي يتم الحفاظ على التنبيه البرتقالي بسبب الرياح القوية والأمواج العالية، وخاصة في أعالي البحار. في ضوء التحذير، أوصت إيدام السلطات والمسافرين والمقيمين في المنطقة بمواكبة المعلومات التي يصدرونها من الكيان، من أجل تجنب أي حالة طوارئ.

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وفي مقابل التوقعات المتعلقة بمنطقة الأنديز، أعلن المعهد أنه ستكون هناك أمطار متفاوتة الشدة في فترة ما بعد الظهر والليالي والساعات الأولى، ولا سيما في مقاطعات أنتيوكيا، ونورت دي سانتاندير، وسانتاندير، شمال بوياكا، وكونديناماركا، وكالداس، وريسارالدا، وكينديو، و توليما.

بالنسبة لسافانا بوغوتا، تقدر الأمطار الخفيفة خلال أيام الخميس والجمعة المقدسة. ستحدث الأمطار الأكثر استمرارًا في غرب وشمال المدينة، بين فترة ما بعد الظهر والمساء من تلك الأيام. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لكادينا، من المتوقع أن يكون نشاط الكهرباء في عاصمة البلاد.

كما أعلن رئيس التوقعات في Ideam أنه خلال الفترة المتبقية من الأسبوع المقدس، في منطقة أورينوكيا والأمازون، من المتوقع أيضًا ظروف الأمطار. في حالة Orinoquía، وفقًا للمسؤول، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة، مع احتمال حدوث عاصفة رعدية من يوم الجمعة العظيمة هذا، في بعض مناطق مقاطعات Meta و Arauca و Casanare وغرب فيشادا.

وأوضح كادينا: «بالنسبة للأمازون ، ستستمر الأمطار بدرجات متفاوتة من الشدة نحو الأربعاء والجمعة العظيمة فوق مناطق الأمازون بيدمونت وقطاعات كاكيتا، بوتومايو»، مضيفًا أن هطول الأمطار في تلك المنطقة سوف يميل إلى الانخفاض خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفيما يتعلق بمنطقة المحيط الهادئ، أفاد المعهد بأنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في الأيام المقبلة مصحوبة بعواصف رعدية خلال فترة ما بعد الظهر والليالي والساعات الأولى، ولا سيما في مناطق تشوكو وجنوب فالي ديل كاوكا وغرب كاوكا وشمال غرب نارينيو.

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Imagen de archivo. Por cuenta de la primera temporada de lluvias que a traviesa Colombia en este 2022, en lo que va del mes de abril ya se han registrado 50 cierres totales en las vías colombianas, según el Invías. Foto: Invías

خلال أسبوع عيد الفصح، أبلغ المعهد الوطني للطرق (Invías) راديو RCN أنه حتى الآن هذا العام، كان هناك 225 إغلاقًا إجماليًا و 247 إغلاقًا جزئيًا في ممرات الطرق في البلاد حتى الآن هذا العام، منها 50 إغلاقًا إجماليًا و 51 إغلاقًا جزئيًا وقعت خلال شهر أبريل.

وكما ذكرت إنفياس لمحطة الإذاعة، مع قطع في 12 أبريل، فإن الإغلاق المبلغ عنه على الطرق الكولومبية هي:

- ممر مقيد (حسب الجدول الزمني) في ممر طريق لوس كوروس - مالاغا (سانتاندر).

- المرور إلى ممر على بعد كيلومتر 54 من طريق Orrapihuasi-Depression El Vergel (Caquetá).

- ممر إلى ممر على طريق دوس ذ ميدو-أوتانشي (بوياكا).

- ممر مقيد على طريق بيلين ساكاما وطريق أوتانشي - تشيكوينكويرا (بوياكا).

- ممر إلى ممر على طريقي سانتا سيسيليا-مومبو وأبيا - لا فيرجينيا (ريسارالدا).

- ممر مقيد على طريق بالسيلاس-سانتو دومينغو ولا بلاتا - فالنسيا، على طريق ألتاميرا - غابينيتي، بويرتو نولاسكو - ناتاغا، في بايكول - تيساليا - تيرويل (هويلا).

- إغلاق جزئي على طريق بيبيرال-فيلافيسينسيو (ميتا).

- ممر مقيد على طريقي لا ليخيا - سارافينا وأوكانيا - سرديناتا (نورتي دي سانتاندر).

- المرور إلى ممر واحد على طريق لا فيغا - سان سيباستيان (كاوكا).

- ممر مقيد إلى ممر واحد على طريق Túquerres - Samaniego، على طريق باستو - Higuerones، على طريق باستو - La Piscicultura، Junín - pedregal الطريق (نارينيو).

- ممر مقيد إلى ممر واحد على طريق هوندا - فيليتا يتأثر بانهيار أرضي في هذه الأثناء على توليما، على طريق فريسنو - ماريكيتا (كونديناماركا).

نظرًا لموسم الأمطار الأول في البلاد، ومع مراعاة الرحلات التي ستتم خلال الأسبوع المقدس على الطرق الكولومبية، أوصت Invías المستخدمين بالتحقق من حالة سياراتهم قبل السفر، واحترام إشارات المرور والتدابير دائمًا.

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